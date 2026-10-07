Lan truyền clip Lisa (BLACKPINK) hành xử thô lỗ tại Paris Fashion Week?

Cái tên Lisa luôn dễ dàng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, bất kể theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Lisa (BLACKPINK) hiện đang ở Pháp để tham dự Paris Fashion Week. Từng hoạt động, diện mạo của cô đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội toàn cầu.

Vào ngày 6/10, đoạn clip Lisa đóng sầm cửa xe lại đã gây tranh cãi khắp nơi. Cụ thể, nhân viên bảo vệ mở cửa xe nhưng nữ idol không bước ra mà đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Đoạn video được lan truyền chóng mặt, với nhiều chỉ trích nhắm vào Lisa, cho rằng cô bất lịch sự, thô lỗ với nhân viên.

"Thô lỗ quá", "Thật bất lịch sự", "Tôi không biết cô ta là ai, nhưng thật là tồi tệ khi làm việc cho những con người như vậy. Họ đều có đặc quyền và nghĩ mình đặc biệt. Người nổi tiếng, người thắng giải Oscar, rất hiếm người đối xử với nhân viên ổn thỏa. Rất nhiều chuyện như vậy, thật tệ", "Lisa nghĩ mình slay lắm hả"...

Khoảnh khắc khiến Lisa nhận về nhiều tranh cãi. Clip: X

Cô đóng sầm cảnh cửa ô tô lại. Ảnh: X

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bình luận bênh vực em út BLACKPINK. Lisa đang chỉnh lại váy, chưa sẵn sàng để bước ra. Việc mở cửa quá sớm có thể khiến cô rơi vào trạng thái lỗi trang phục, hớ hênh, kém đẹp, nhất là khi đang diện 1 chiếc váy khá ngắn.

"Cô ấy chưa sẵn sàng bước ra, thì có vấn đề gì", "Người mở cửa xe mới là thô lỗ khi chưa hỏi trước", "Chê bai thì tại sao lại chụp ảnh Lisa", "Lisa trông không thoải mái trong chiếc váy đó", "Cô ấy chỉ đóng cửa để chỉnh trang phục và giờ bị gọi là kẻ thô lỗ hay sao?"... nhiều người lên tiếng bênh vực Lisa, cho rằng hành động của cô là hoàn toàn chính đáng.

Sự việc này một lần nữa cho thấy cái tên Lisa luôn dễ dàng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, bất kể theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Với tư cách là idol toàn cầu kiêm fashionista có tầm ảnh hưởng lớn, việc Lisa làm gì, mặc gì ở những tuần lễ thời trang đều khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Những hình ảnh khác của Lisa ở Paris, cho thấy cô mặc chiếc váy khá ngắn. Ảnh: X

Váy ngắn khiến nữ idol vất vả che chắn. Ảnh: X

Sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan với tên khai sinh Pranpriya Manobal (sau đổi thành Lalisa), Lisa là con một, lớn lên trong môi trường đa văn hóa với mẹ Thái Lan và bố dượng Thụy Sĩ. Năm 14 tuổi, cô một mình sang Hàn Quốc thực tập tại YG Entertainment, trở thành thực tập sinh nước ngoài đầu tiên của công ty. Sau 5 năm khổ luyện, Lisa debut cùng BLACKPINK ngày 8/8/2016.

BLACKPINK nhanh chóng trở thành girl group Kpop thành công nhất mọi thời đại. Họ tạo nên hàng loạt bản hit toàn cầu, có những world tour cháy vé, hợp tác với các tên tuổi lớn, và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Lisa là thành viên nổi bật với vai trò em út, khả năng rap sắc bén, vũ đạo mạnh mẽ và visual tựa búp bê sống.

Ảnh: X

Cô là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment. Ảnh: X

Khi bước chân ra hoạt động solo dưới công ty riêng LLOUD Co. hợp tác cùng RCA Records, sự nghiệp của Lisa càng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết với loạt siêu phẩm solo càn quét toàn cầu như Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất Hollywood, chính thức gia nhập dàn cast của series truyền hình đình đám The White Lotus mùa 3, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp điện ảnh.

Giống như nhiều idol, đời tư của Lisa luôn là chủ đề nóng. Cô từng nhiều lần bị đồn hẹn hò với Frédéric Arnault – thiếu gia tập đoàn LVMH, con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò ở nhiều nơi từ 2023 đến đầu 2026, nhưng cả 2 chưa bao giờ xác nhận. Gần đây, Lisa vướng tin đồn hẹn hò với "hồng hài nhi" kém 3 tuổi đồng hương Blue Pongtiwat, người được mệnh danh là "Cha Eun Woo Thái Lan".

Lisa được cho là từng hẹn hò thiếu gia Frédéric Arnault...



... và giờ là Blue Pongtiwat. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo



