Điều gì làm nên nhan sắc rạng rỡ của Á hậu 1 Miss World 2026?

Gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng nhan sắc rạng rỡ, khỏe khoắn, Á hậu 1 Miss World 2026 & Miss World Châu Âu Elisabeth Reynés khiến nhiều người tò mò về bí quyết phía sau vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Đáng chú ý, câu trả lời lại đến từ một nguyên liệu quen thuộc, được phụ nữ Địa Trung Hải trân quý suốt hàng nghìn năm.

Sinh ra và lớn lên tại Mallorca (Tây Ban Nha) - hòn đảo mang đậm dấu ấn của lối sống Địa Trung Hải, Á hậu 1 Miss World 2026 & Miss World Châu Âu Elisabeth Reynés được nuôi dưỡng trong một gia đình đề cao thói quen sống lành mạnh và chăm sóc bản thân từ những điều gần gũi mỗi ngày. Những giá trị ấy dần hình thành ở cô một quan niệm về vẻ đẹp: Vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh, được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn tốt mỗi ngày. Khi cơ thể khỏe mạnh, người phụ nữ sẽ tự khắc toát lên một thần thái rạng rỡ cùng sức hút riêng biệt.

Trong lối sống ấy, dầu ô liu, “món quà” của vùng đất Địa Trung Hải trở thành một phần không thể thiếu, gắn liền với từng bữa ăn thanh lành và quá trình chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc của nàng hậu. Elisabeth cho biết, tại Tây Ban Nha, dầu ô liu dường như có khắp mọi nơi, được kết hợp trong nhiều món ăn và chăm sóc sắc đẹp không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn vì giá trị sức khoẻ, đặc biệt là khả năng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. “Chính vì vậy, bên cạnh việc thêm dầu ô liu vào các bữa ăn hằng ngày, tôi còn rất thích dùng dầu ô liu để chăm sóc da như một bước tẩy trang dịu nhẹ, hay ủ tóc hằng tuần để giữ được mái tóc mềm mượt tự nhiên.” Elisabeth cho biết thêm.

Không phải ngẫu nhiên mà Elisabeth có thói quen sử dụng dầu ô liu thường xuyên, cô cho biết dầu ô liu đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nơi cô sinh ra, là nguyên liệu âm thầm nuôi dưỡng vẻ đẹp của bao thế hệ phụ nữ Địa Trung Hải suốt hàng nghìn năm qua. Không khó để bắt gặp ô liu ở Tây Ban Nha nói riêng và bao quát các nước Địa Trung Hải nói chung. Từ những rặng cây trải dài dưới nắng đến giọt dầu quen thuộc trong các món ăn, loại nguyên liệu này từ lâu đã trở thành một phần của đời sống nơi đây.

Và thiên nhiên dường như cũng ưu ái ban tặng vùng đất Địa Trung Hải hơn, khi nơi đây có khí hậu cùng thổ nhưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của loại cây này. Những mùa hè ngợp nắng, mùa đông ôn hòa cùng lượng mưa vừa đủ đã tạo nên chất đất tơi xốp, thoát nước tốt - môi trường sống lý tưởng cho loài cây “khó tính” như ô liu. Chính từ mảnh đất ấy, truyền thống sản xuất dầu ô liu đã đơm hoa kết trái suốt hàng nghìn năm, trải dài từ thời La Mã cổ đại đến nay.

Dầu ô liu vì thế dần trở thành một phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải vốn đề cao sự cân bằng và những lựa chọn tốt cho sức khỏe. Theo các tài liệu khoa học hiện đại, hàm lượng polyphenol và vitamin E dồi dào trong dầu ô liu mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như góp phần ngăn ngừa quá trình lão hoá.

Từ những miền đất Địa Trung Hải, dầu ô liu dần trở thành một nguyên liệu được ưa chuộng trên khắp thế giới. Trong đó, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia dẫn đầu về trồng và sản xuất ô liu với những vùng trồng nổi tiếng như Andalucía, Catalonia, Castilla-La Mancha và Mallorca - nơi in dấu những ký ức tuổi thơ của Elisabeth.

Tại đây, những rặng ô liu không chỉ tạo nên cảnh sắc đặc trưng của vùng đất, mà còn len vào những lát cắt của đời sống thường ngày. Dầu ô liu gắn liền với những đĩa Tapas quen thuộc của xứ sở bò tót, ngân vang trong giai điệu nhộn nhịp của những lễ hội truyền thống như Fiesta del Olivo de Mora hay Fiesta de la Aceituna.

Olivoilà mang đến dòng dầu ô liu 100% extra virgin, được nhập khẩu nguyên chai trực tiếp từ Tây Ban Nha. Chắt lọc từ những trái ô liu tươi bằng phương pháp ép lạnh trong vòng 24 giờ sau thu hoạch, giúp dầu ô liu Olivoilà có thể giữ tối đa hương vị tự nhiên cùng hàm lượng Vitamin E và Polyphenol.

Olivoilà mong muốn mang tinh thần sống khỏe đậm chất Địa Trung Hải đến gần hơn với phụ nữ Việt Nam. “Đẹp hơn mỗi ngày” vì thế bắt đầu từ những lựa chọn tốt cho sức khỏe và được duy trì bền bỉ qua từng ngày, giúp người phụ nữ nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh, diện mạo rạng rỡ và sự tự tin tỏa sáng theo cách riêng.

Olivoilà cũng đã mang thông điệp “Đẹp hơn mỗi ngày” lan toả đến cuộc thi Miss World 2026 với cương vị Nhà tài trợ độc quyền ngành hàng dầu ô liu. Tinh thần ấy chạm đến trái tim và nhận được sự hưởng ứng từ các người đẹp Miss World, đặc biệt là những nàng hậu đến từ vùng Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp... Qua những cuộc trò chuyện gần gũi, các đại diện nhan sắc quốc tế chia sẻ rằng dầu ô liu vốn dĩ đã nằm trong thói quen chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp hằng ngày của họ từ rất lâu, trở thành chiếc chìa khóa tự nhiên giúp họ duy trì sắc vóc và năng lượng.

Miss World Thổ Nhĩ Kỳ Sila Saraydemir cho hay: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, dầu ô liu không chỉ là một nguyên liệu trong bữa ăn, mà còn là một phần của văn hóa, ký ức gia đình và cách chăm sóc bản thân từ bên trong. Chẳng hạn, tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một lát bánh mì nướng chấm dầu ô liu extra virgin - một bữa sáng đơn giản nhưng đủ lành mạnh.”

Bên cạnh việc sử dụng dầu ô liu vào mỗi bữa sáng, Hoa hậu Ý Lucrezia Melito Mangilli còn bật mí thêm sử dụng dầu ô liu chăm sóc da và tóc là bí quyết được các bà, các mẹ truyền lại qua nhiều thế hệ. Miss World Hy Lạp Mikaela Kasari cũng sử dụng dầu ô liu kết hợp với rau củ tươi, thực phẩm giàu đạm để để hướng đến một cơ thể khỏe đẹp hơn mỗi ngày.

Thần thái rạng rỡ của Á hậu 1 Elisabeth Reynés hay sắc vóc của các mỹ nhân Miss World là minh chứng đẹp đẽ nhất cho thấy: Vẻ đẹp đích thực luôn bắt đầu từ việc yêu thương và kiên trì chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy cùng Olivoilà bắt đầu hành trình “Đẹp hơn mỗi ngày” mang tinh hoa Tây Ban Nha thổi làn gió tươi mới, lành mạnh vào lối sống hằng ngày của bạn!

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH CALOFIC

Địa chỉ: Khu vực Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam

Bài viết: Thu Huệ



