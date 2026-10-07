Gái ế showbiz tốt nghiệp RMIT, sống trong căn hộ 3 phòng ngủ giá 30 tỷ, bị bạn trai giám đốc lừa làm tiểu tam

Nữ diễn viên này từng ép cưới nhiều đến mức làm 2 người bạn trai giàu có bỏ chạy.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), "Hồ Ngôn Loạn Ngữ" (hay còn gọi là Hội Bà 8) gồm Hồ Hạnh Nhi, Hồ Định Hân, Hồ Bội Úy, Huỳnh Trí Văn, Lý Thi Hoa và Diêu Tử Linh là nhóm bạn mỹ nhân đình đám. Giàu có, danh tiếng nhưng đường tình duyên của 6 chị em này lại mỗi người mỗi ngả. Đến hiện tại, đã có 4 thành viên của Hội Bà 8 lập gia đình, còn Lý Thi Hoa và Diêu Tử Linh vẫn chưa tìm được bến đỗ. Trong đó, Diêu Tử Linh có đường tình duyên vô cùng trắc trở, ồn ào. Cô được mệnh danh là "gái ế vàng" của giới giải trí xứ Hương Cảng vì yêu ai cũng đứt gánh giữa chừng.

Diêu Tử Linh sinh năm 1980, tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính Đại học RMIT ở Úc. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2002. Tử Linh từng là gương mặt hoa đán, nàng thơ thế hệ mới được đài TVB lăng xê, và nổi tiếng với các phim Thiên Mệnh, Hảo Tâm Tác Quái, Lang Quân Như Ý Của Tôi, Cộng Sự... Năm 2017, Diêu Tử Linh gây xôn xao khi chi 9,33 triệu HKD (hơn 30 tỷ đồng) mua căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ tại khu The Grand ở Tseung Kwan O (Hong Kong, Trung Quốc) để sống cùng cha mẹ. Hiện tại, ngoài đóng phim, Diêu Tử Linh còn mở nhà hàng và tiệm bánh ngọt.

Diêu Tử Linh là thành viên của Hội Bà 8 - nhóm bạn mỹ nhân quyền lực, giàu có, tài năng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Cô là "gái ế vàng" vì yêu ai cũng tan vỡ. Đến nay đã 46 tuổi vẫn chưa kết hôn. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên hiện sống với cha mẹ trong căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ, có giá hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Tại Cbiz, Diêu Tử Linh nổi tiếng thẳng thắn, không ngại công khai mối quan hệ tình cảm. Đáng tiếc, đến nay nữ diễn viên vẫn chưa tìm được “chân mệnh thiên tử”. Trong số những người từng bước qua cuộc đời Diêu Tử Linh, cái tên quen thuộc nhất là Trịnh Tử Bang - thiếu gia giàu có sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu HKD, được mệnh danh là “ông vua taxi”. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 2015. Sau 3 năm bên nhau, Diêu Tử Linh chuyển đến sống cùng Trịnh Tử Bang tại căn biệt thự của nhà trai ở Redhill Peninsula, Stanley. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là Diêu Tử Linh liên tục ép cưới, còn Trịnh Tử Bang chưa sẵn sàng kết hôn. Không muốn tiếp tục khiến Diêu Tử Linh lãng phí tuổi trẻ và thời gian, anh chủ động chia tay nữ diễn viên.

Đến năm 2013, Diêu Tử Linh bị bắt gặp đi du lịch riêng với Patrick Cheong - người làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và kinh doanh hộp đêm. Tuy nhiên, vì liên tục thúc ép Patrick Cheong chuyện cưới xin, cuối cùng cô tiếp tục bị nhà trai ruồng bỏ.

Sau đó, nữ diễn viên vướng vào một vụ bê bối tình cảm chấn động với Raymond Young - giám đốc hộp đêm Dragon-i ở Lan Quế Phường, Trung Hoàn (Hong Kong, Trung Quốc). Sau 8 tháng bên nhau, Diêu Tử Linh bàng hoàng phát hiện Raymond Young chưa ly hôn vợ như anh đã nói. Ảnh nóng của cô cũng bị phát tán khắp MXH. Vợ của Raymond Young là người mẫu mang hai dòng máu Trung-Ấn Sarika Choy. Thậm chí, Sarika và Diêu Tử Linh còn quen biết nhau. Đáng nói, Raymond còn che giấu Diêu Tử Linh chuyện anh có một người tình khác. Nữ diễn viên cứ thế bị cuốn vào mối quan hệ tay tư, làm bé ba mà bản thân không hề hay biết. Sau khi phát hiện sự thật, Diêu Tử Linh lập tức chia tay "tra nam" Raymond Young.

Diêu Tử Linh vướng bê bối làm kẻ thứ 3, lộ ảnh nóng khi hẹn hò Raymond Young. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân TVB bị 2 bạn trai giàu có ruồng bỏ vì liên tục ép cưới. Ảnh: On.

Tháng 2/2025, Diêu Tử Linh công khai mối quan hệ "phim giả tình thật" với Từ Vỹ Đống. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Trạng Vương Chi Vương. Từ Vỹ Đống sinh năm 1983, kém Diêu Tử Linh 3 tuổi và là con nhà nòi nghệ thuật. Cha mẹ anh là diễn viên nổi tiếng Từ Thiếu Cường - Tuyết Lê. Từ Vỹ Đống hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí của ông trùm quyền lực Cổ Thiên Lạc.

Vào Tết Nguyên đán vừa qua, tin đồn Diêu Tử Linh và Từ Vỹ Đống đường ai nấy đi lan truyền khắp showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Thời điểm đó, khi được fan hỏi có sang nhà bạn trai chúc Tết không, nàng thơ TVB trả lời ráo hoảnh: "Không được mời". Các nguồn tin trong giới cũng xác nhận Diêu Tử Linh và anh bồ trẻ đã chia tay, nhưng không ai rõ nguyên nhân.

Cuộc tình của Diêu Tử Linh và Từ Vỹ Đống tan vỡ sau hơn 1 năm hẹn hò. Ảnh: Sina.

Đến tháng 3 vừa qua, cánh săn ảnh xứ Hương Cảng bắt gặp Diêu Tử Linh hẹn hò với doanh nhân Trần Văn Tuấn. Cả hai đã cùng đi ăn tối, đánh pickleball và đến quán bar tiệc tùng đến tận nửa đêm mới cùng bắt taxi về nhà. Theo ghi nhận của paparazzi, trên sân pickleball, hoa đán hàng đầu đài TVB và Trần Văn Tuấn "dính nhau như sam", liên tục thì thầm to nhỏ và tương tác thân mật.

Theo tờ On, Trần Văn Tuấn là doanh nhân, chủ tịch Hiệp hội pickleball Đại Liên Hong Kong (Trung Quốc). Gần đây, anh thành lập câu lạc bộ pickleball ngôi sao, trong đó có Diêu Tử Linh tham gia. Cô được Trần Văn Tuấn kèm 1-1 khi học chơi bộ môn thể thao này. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, mỹ nhân TVB tuyên bố cô chẳng thân thiết gì với Trần Văn Tuấn, ngầm ám chỉ mình và đối phương đã chấm dứt mối quan hệ tình ái mập mờ.



Diêu Tử Linh tìm hiểu doanh nhân Trần Văn Tuấn, nhưng mối quan hệ cũng chẳng tới đâu. Ảnh: HK01.

Nguồn: HK01, Sohu