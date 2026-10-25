Clip HOT: G-Dragon tóc vàng - nón đỏ cùng Taeyang rời khách sạn, thẳng tiến Mỹ Đình trước giờ G Day 2

Các thành viên BIGBANG đã sẵn sàng cháy cùng các V-VIP Việt Nam trong đêm diễn thứ 2 tại SVĐ Mỹ Đình.

Chiều nay 25/10, đêm thứ 2 concert BIGBANG sẽ tiếp tục diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Vào khoảng 15h, các thành viên BIGBANG chính thức rời khách sạn trong sự hộ tống của dàn vệ sĩ, di chuyển đến địa điểm tổ chức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng tại Việt Nam trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI.

Hôm nay, G-Dragon đội nón đỏ nổi bần bật, mặc trang phục năng động với quần jeans, áo thun ba lỗ bên trong và khoác áo sơ mi xanh biển bên ngoài. Trong khi đó, Taeyang vừa đi vừa uống nước. Anh xuất hiện với chiếc áo thun trắng, quần jeans đơn giản. Bên ngoài khu vực khách sạn, rất nhiều người hâm mộ đã đứng chờ các thành viên nhóm BIGBANG. Họ liên tục hò reo, gọi tên G-Dragon, Taeyang. Nghe tiếng gọi "oppa" của các fan, Taeyang đã vui vẻ vẫy tay chào đáp lại.

Các thành viên BIGBANG rời khách sạn di chuyển đến Mỹ Đình để chuẩn bị cho Day 2 concert. Clip: Đi Soi Sao Đi.

"Anh Long" tóc vàng, nón đỏ rời khách sạn đến Mỹ Đình. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang xuất hiện với outfit đơn giản năng động áo thun trắng, quần jeans. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Nghe tiếng reo hò, gọi tên mình của fan, Taeyang lập tức vẫy tay chào. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Trước đó, vào tối 24/10, D-1 concert đã khép lại thành công mỹ mãn. Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt hit Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...

Không chỉ vậy, nhóm nhạc huyền thoại Kpop đã mô tả trải nghiệm trở lại Việt Nam là một cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt, Daesung dành lời khen cho V.I.P Việt Nam: "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới!". Chưa dừng lại ở đó, thành viên BIGBANG còn khẳng định: "Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, từ trước đến nay!". Những chia sẻ đầy cảm xúc cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn V.I.P khiến khoảnh khắc giao lưu này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm concert. Sau màn trình diễn cuối cùng, 3 thành viên BIGBANG đã quỳ, cúi đầu cảm ơn khán giả.