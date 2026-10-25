Vụ cặp trai tài gái sắc showbiz gen Z ly hôn sau 5 ngày cưới: Tiểu tam lộ diện công bố loạt tin nhắn chí mạng

Con số 10 triệu được nhắc tới trong loạt tin nhắn đã gây xôn xao dư luận, khiến cặp trai tài gái sắc showbiz được réo tên ầm ĩ khắp mạng xã hội trong sáng nay.

Rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo đang rạn nứt nghiêm trọng sau khi đàng trai dính lùm xùm ngoại tình chỉ 5 ngày sau đám cưới. 2 ngôi sao mới đây còn đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Từ đây, nghi vấn Yang Hong Won - Won Hyun Joo ly dị đã xuất hiện rần rần trên khắp các nền tảng trực tuyến xứ củ sâm.

Vụ ồn ào quan hệ ngoài luồng nổ ra khi 1 cư dân mạng tên A bất ngờ đăng đàn tố Yang Hong Won phản bội bà xã: “Chú rể mới cưới lại đi nhà nghỉ với gái lạ (cô B), thế này chẳng phải là 1 hành động vô cùng sai trái hay sao?”. Đồng thời, A còn công khai loạt tin nhắn đã gửi cho nữ người mẫu Won Hyun Joo và nội dung cuộc gọi điện thoại với Yang Hong Won.

Tới sáng 25/10, cô B - người phụ nữ được cho là tiểu tam đã ra mặt, đồng thời chính thức lên tiếng về ồn ào với Yang Hong Won: “Những thông tin do A đăng lên khác xa so với sự thật. A đã đòi tiền và đe dọa tôi, nhưng khi tôi không làm theo yêu cầu đó thì A đã đăng đàn bóc phốt bằng những thông tin sai sự thật. Hiện tôi đã đệ đơn kiện A rồi”.

Cô B cũng khẳng định mình đã bị rơi vào cái bẫy do A giăng ra. Cô B giải thích mọi chuyện: “Tôi hoàn toàn không quen biết Yang Hong Won. Nhưng A đã liên tục yêu cầu tôi đi theo anh Yang đến nhà nghỉ, đồng thời A hứa hẹn rằng sẽ liên lạc lại với tôi sau. Khi ấy, Yang Hong Won thì lại đang say xỉn, và vì ban đầu cũng tin tưởng A nên tôi đã làm theo những điều anh ta bảo. Thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yang Hong Won, Yang Hong Won ngủ trên giường trong căn phòng ở nhà nghỉ, còn tôi thì lăn ra nằm dưới sàn nhà”. Trước đó phía Yang Hong Won cũng cho biết rằng, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nam rapper này đã cùng uống rượu với cô B tại nhà của A. Sau đó, A đã bảo Yang Hong Won - B đi nhà nghỉ và mời họ ra khỏi nhà. Công ty quản lý khẳng định, Yang Hong Won khi ấy trong tình trạng say khướt nên đã đến nhà nghỉ để tìm chỗ ngủ, và cô B lúc đó không có nơi nào để đi nên đành phải đi cùng nam rapper. Người đại diện cũng khẳng định giữa Yang Hong Won và cô B không có bất kỳ hành động thân mật nào với nhau ở nhà nghỉ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cả 2 cùng tới đó vốn chỉ là tình huống bất đắc dĩ.

Cô B phủ nhận thông tin quan hệ ngoài luồng với Yang Hong Won. Ảnh: Naver

Cùng trong bài đăng mới đây, cô B đã công khai nội dung loạt tin nhắn trao đổi với A. Đầu tiên, cô B chất vấn A: “Thế này là đe dọa rồi phải không? Vậy ra tất cả chuyện này đều đã được lên kế hoạch sẵn rồi sao?”. Đáp lại, A thách thức cô B: “Cô thử nói với mọi người là ‘có người bảo tôi rời đi nên tôi mới đến nhà nghỉ’ đi. Xem có ai thèm tin không?”. Kèm theo đó, A gửi tin nhắn tống tiền cô B: “Vậy có muốn đưa 500.000 won (10 triệu đồng) rồi kết thúc chuyện này không? Tôi sẽ xóa sạch thông tin của cô”.

Cô B quyết không đưa tiền, đồng thời dằn mặt A: “Tôi sẽ báo cảnh sát”. Nhưng A không hề nao núng, quyết vòi tiền cô B cho bằng được: “Thế cô đang có bao nhiêu tiền? Thấy cô cũng còn trẻ nên nói thật là tôi định bòn rút mỗi lần từ 100.000 won (2 triệu đồng) đến 300.000 won (6 triệu đồng)”. Đáp lại, cô B quyết không làm theo yêu cầu của A, đồng thời ra tối hậu thư cho đối phương: “Tôi sẽ mang bằng chứng đi trình báo cảnh sát”.

Cô B vừa tung ra loạt tin nhắn cho thấy mình là người bị hại trong vụ ồn ào liên quan tới Yang Hong Won. Ảnh: Nate

Trước đó 1 ngày, công ty quản lý cũng lên tiếng bác bỏ thông tin Yang Hong Won ngoại tình sau lưng vợ người mẫu: “Những tuyên bố của người A là sai sự thật, và những tài liệu mà người này cung cấp thực chất là sản phẩm đã bị chỉnh sửa với ý đồ xấu”.

Phía Yang Hong Won tiết lộ luôn động cơ của A: “A gặp khó khăn tài chính. Cuối cùng người này đã chỉnh sửa các đoạn hội thoại có sẵn, nhằm tống tiền dựa trên những thông tin sai lệch”.

Đáng nói, dù thừa nhận Yang Hong Won từng tới nhà nghỉ với cô B nhưng phía công ty vẫn 1 mực phủ nhận thông tin nam nghệ sĩ có hành vi bất chính với người phụ nữ này: “Chúng tôi thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với cô B. Tuy nhiên, hành động này xảy ra trong 1 tình thế bất đắc dĩ. 2 người họ không có cuộc trò chuyện nào đặc biệt trong lúc uống rượu, và hoàn toàn không có bất kỳ hành vi thân mật nào bên trong căn phòng đó”.

Công ty chủ quản thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với gái lạ nhưng khẳng định hành vi của 2 người họ là hoàn toàn trong sáng. Ảnh: Nate

Ngoài ra, Yang Hong Won cũng vừa lộ diện sau khi dính tin ly hôn bà xã người mẫu. Xuất hiện trong buổi biểu diễn ở 1 club mới đây, nam rapper họ Yang đã gọi tên vợ mình qua câu hát: “Hãy trở về bên anh, Hyun Joo”. Đến giờ phút này, công chúng càng có cơ sở để tin rằng Yang Hong Won đã bị vợ ruồng bỏ sau bê bối ngoại tình chấn động.

Yang Hong Won cầu xin vợ quay trở về với mình trong màn lộ diện mới đây. Ảnh: X

Được biết, Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo đón con gái đầu lòng chào đời hồi tháng 11/2024. Nhưng phải tới cuối tuần trước, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Cặp đôi vừa làm đám cưới vào cuối tuần trước. Ảnh: Naver

Họ hạnh phúc đón con gái đầu lòng hồi tháng 11/2024. Ảnh: X

Nguồn: Sports Kyunghyang

