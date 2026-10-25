Lại nữa rồi: Taeyang quẩy concert đến nửa đêm sáng sớm vẫn dậy chạy bộ, hóa "chàng thơ cơ bắp" giữa cánh đồng lau mơ mộng!
Taeyang chính là thành viên có tinh thần thể thao nhất BIGBANG.
Vào tối ngày 24/10, BIGBANG đã khiến bầu không khí sân Mỹ Đình như nổ tung khi khai màn concert XX : COSMOS. Cả 1 thế hệ khán giả như được sống lại trong bầu không khí thanh xuân với những bản hit bùng nổ như Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...
Sau 1 đêm concert cháy hết mình, những tưởng các thành viên BIGBANG sẽ ngủ nướng dưỡng sức cho đêm concert thứ 2 nhưng với Taeyang thì không. Tiếp nối lần chạy bộ ở Hồ Tây, trong sáng ngày 25/10, Taeyang đã được bắt gặp chạy bộ ở cánh đồng lau gần khách sạn. Khung hình nào cũng đậm chất thể thao năng động, khiến fan phải khâm phục trước sức lực và tinh thần mạnh mẽ của giọng ca BIGBANG. Giữa cánh đồng lau đẹp mơ mộng, hình ảnh Taeyang khỏe khoắn hiện lên như 1 "chàng thơ cơ bắp" đối lập thú vị, khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng.
"Bắt gọn" Taeyang rời khách sạn đi chạy bộ ở cánh đồng lau gần đó. Clip: Đi Soi Sao Đi