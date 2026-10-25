Lại nữa rồi: Taeyang quẩy concert đến nửa đêm sáng sớm vẫn dậy chạy bộ, hóa "chàng thơ cơ bắp" giữa cánh đồng lau mơ mộng!

Taeyang chính là thành viên có tinh thần thể thao nhất BIGBANG.

Vào tối ngày 24/10, BIGBANG đã khiến bầu không khí sân Mỹ Đình như nổ tung khi khai màn concert XX : COSMOS. Cả 1 thế hệ khán giả như được sống lại trong bầu không khí thanh xuân với những bản hit bùng nổ như Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...

Sau 1 đêm concert cháy hết mình, những tưởng các thành viên BIGBANG sẽ ngủ nướng dưỡng sức cho đêm concert thứ 2 nhưng với Taeyang thì không. Tiếp nối lần chạy bộ ở Hồ Tây, trong sáng ngày 25/10, Taeyang đã được bắt gặp chạy bộ ở cánh đồng lau gần khách sạn. Khung hình nào cũng đậm chất thể thao năng động, khiến fan phải khâm phục trước sức lực và tinh thần mạnh mẽ của giọng ca BIGBANG. Giữa cánh đồng lau đẹp mơ mộng, hình ảnh Taeyang khỏe khoắn hiện lên như 1 "chàng thơ cơ bắp" đối lập thú vị, khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng.

"Bắt gọn" Taeyang rời khách sạn đi chạy bộ ở cánh đồng lau gần đó. Clip: Đi Soi Sao Đi

Nhìn đã thấy sự khỏe khoắn năng động tràn màn hình. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Taeyang chạy bộ cùng vệ sĩ, cả 3 vừa chạy vừa trò chuyện vui vẻ. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Anh là người có tinh thần thể thao nhất BIGBANG. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Sau 1 đêm concert cháy hết mình, Taeyang vẫn tràn đầy năng lượng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Hình ảnh "chàng thơ cơ bắp" đối lập với cánh đồng lau đẹp mơ mộng, tạo nên sự đối lập thú vị. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Taeyang tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chạy bộ. Trong sáng ngày 24/10, anh đã được bắt gặp chạy bộ ở Hồ Gươm. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Fan không ngừng xuýt xoa rằng "Sao Taeyang khỏe thế?". Ảnh: Đi Soi Sao Đi