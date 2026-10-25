Gần 70.000 người xem khoảnh khắc Anh trai khoá môi gái xinh hơn 7 tuổi ở châu Âu

Cặp đôi này đã quen biết nhau khoảng 10 năm, từng hợp tác trong dự án Chàng trai của em.

Cuối tháng 7/2026, Otis chính thức công khai chuyện tình cảm với Ribi Sachi bằng loạt hình ảnh chụp chung. Nam diễn viên còn chia sẻ bức thư tay được cho là của bạn gái gửi nhân dịp sinh nhật, trong đó cô dành cho anh những lời chúc ngọt ngào. Sau khi xác nhận mối quan hệ, cả hai dần thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi và những khoảnh khắc đời thường.

Anh trai Otis Đỗ Nhật Trường mới đây chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Ribi Sachi trong chuyến du lịch châu Âu. Trong bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Otis, cả hai trao nhau nụ hôn giữa khung cảnh núi phủ tuyết. Kèm theo hình ảnh, nam diễn viên viết ngắn gọn: “Thật cảm động...”. Hiện tại, clip này đã đạt gần 70.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Anh trai Otis Đỗ Nhật Trường mới đây chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Ribi Sachi trong chuyến du lịch châu Âu. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc cả hai khoá môi đã nhận về gần 70.000 lượt xem trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 7/2026, Otis chính thức công khai chuyện tình cảm với Ribi Sachi bằng loạt hình ảnh chụp chung. Ảnh: FBNV

Otis và Ribi Sachi vốn đã quen biết nhau khoảng 10 năm, từng hợp tác trong dự án Chàng trai của em. Trong thời gian dài, cả hai nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục xuất hiện cùng nhau và có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Đầu năm 2026, họ tái hợp trong dự án Cô gái của anh, khiến khán giả chú ý đến màn kết hợp của hai gương mặt từng gắn với hình ảnh thanh xuân trên màn ảnh.

Từ những đồng nghiệp từng hợp tác trong các sản phẩm dành cho giới trẻ, Otis và Ribi Sachi hiện đã trở thành người yêu ngoài đời. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt bởi hành trình quen biết kéo dài khoảng một thập kỷ trước khi chính thức công khai tình cảm.

Otis và Ribi Sachi vốn đã quen biết nhau khoảng 10 năm, từng hợp tác trong dự án Chàng trai của em. Ảnh: FBNV

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997. Anh được khán giả biết đến qua các web drama của FAP TV như Chàng trai của em, Thanh xuân ký và Friendzone. Với ngoại hình sáng cùng hình tượng gần gũi, nam diễn viên từng được khán giả yêu thích qua những vai diễn mang màu sắc thanh xuân. Bên cạnh diễn xuất, anh còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2.

Trong khi đó, Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990. Cô là diễn viên, người mẫu ảnh và một trong những người đồng sáng lập FAP TV. Ribi Sachi từng xuất hiện trong nhiều sản phẩm của nhóm, đặc biệt là series Cơm nguội, qua đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Cô hơn Otis 7 tuổi, song khoảng cách tuổi tác không ngăn cản cả hai tiến tới mối quan hệ tình cảm.

Mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt bởi hành trình quen biết kéo dài khoảng một thập kỷ trước khi chính thức công khai tình cảm. Ảnh: FBNV

Từ những đồng nghiệp từng hợp tác trong các sản phẩm dành cho giới trẻ, Otis và Ribi Sachi hiện đã trở thành người yêu ngoài đời. Ảnh: FBNV