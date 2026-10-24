Nam nghệ sĩ đình đám SN 1974 quê Bình Dương làm ông chủ võ đường 1800m2 ở đường Lê Văn Lương, TP.HCM

Nam nghệ sĩ này sở hữu cả võ đường rộng lớn ở TP.HCM.

Từ ngôi sao phim hành động đến màn trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 ở Bình Dương cũ (này là TP.HCM). Anh có nền tảng võ thuật từ nhỏ, gắn với truyền thống gia đình. Ông nội Johnny Trí Nguyễn là võ sư Nguyễn Chánh Minh, người được biết đến với biệt danh Nhạn Trắng Cà Mau. Niềm đam mê võ thuật sau này trở thành một phần quan trọng trong cả sự nghiệp diễn xuất lẫn cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Trước khi nổi tiếng tại Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn từng sinh sống ở Mỹ, làm việc trong lĩnh vực giải trí và tham gia các công việc liên quan đến diễn xuất, đóng thế. Những trải nghiệm này giúp anh tích lũy kỹ năng thực chiến, khả năng dàn dựng các pha hành động và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Johnny Trí Nguyễn sở hữu vẻ ngoài phong trần, lãng tử và tài võ thuật

Khi trở về Việt Nam, anh nhanh chóng tạo dấu ấn qua những bộ phim như Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Bẫy rồng, Hồn Trương Ba, da hàng thịt và Tèo em. Trong đó, Dòng máu anh hùng là tác phẩm tiêu biểu, góp phần đưa tên tuổi Johnny Trí Nguyễn đến gần hơn với công chúng.

Không chỉ đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể lực, anh còn tham gia xây dựng các cảnh hành động, tận dụng kinh nghiệm võ thuật để tạo nên những màn đối kháng có tính chân thực. Sự kết hợp giữa ngoại hình nam tính, kỹ năng chiến đấu và khả năng diễn xuất giúp anh trở thành gương mặt đặc trưng của dòng phim hành động Việt trong giai đoạn những năm 2000.

Sau bộ phim Fan cuồng năm 2016, Johnny Trí Nguyễn giảm đáng kể tần suất xuất hiện trên màn ảnh trong nước. Anh không còn duy trì nhịp hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao mà dành nhiều thời gian hơn cho võ thuật, các dự án cá nhân và cuộc sống riêng. Dù vậy, nam nghệ sĩ không hoàn toàn từ bỏ điện ảnh.

Anh từng tham gia phim Hollywood Da 5 Bloods năm 2020 và series The Continental: From the World of John Wick năm 2023. Những dự án này cho thấy Johnny Trí Nguyễn vẫn duy trì sự kết nối với lĩnh vực diễn xuất, kể cả khi không thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim Việt.

Đáng chú ý, năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tham gia dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Sự trở lại này khiến khán giả nhớ đến một Johnny Trí Nguyễn từng gắn liền với những màn đánh võ trên màn ảnh.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào hào quang của một ngôi sao, anh đang theo đuổi con đường kết hợp giữa nghệ thuật, võ đạo và những dự án mà bản thân thực sự tâm huyết. Việc vừa tham gia các hoạt động điện ảnh, vừa duy trì công việc tại võ đường cho thấy nam nghệ sĩ vẫn muốn gắn bó với cả hai lĩnh vực đã làm nên dấu ấn của mình.

Johnny Trí Nguyễn hiện theo đuổi con đường kết hợp giữa nghệ thuật, võ đạo và những dự án tâm huyết

Làm ông chủ võ đường 1800m2

Nếu điện ảnh từng đưa Johnny Trí Nguyễn đến gần công chúng, thì võ đường Liên Phong lại là nơi thể hiện rõ lựa chọn sống của anh trong nhiều năm qua. Võ đường Liên Phong được nam nghệ sĩ khai trương vào tháng 4/2012, trên khu đất rộng khoảng 1800m2 ở đường Lê Văn Lương, khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Đây là nơi nam nghệ sĩ xây dựng không gian đào tạo võ thuật, đồng thời kết hợp hoạt động luyện tập dành cho các đoàn làm phim.

Võ đường mang tên Liên Phong, gắn với dòng võ thuật gia truyền của gia đình. Thay vì xây dựng một cơ sở chỉ phục vụ việc tập luyện, Johnny Trí Nguyễn muốn tạo ra không gian để các môn sinh có thể học hỏi, rèn luyện và phát triển khả năng võ thuật lâu dài.

Điều khiến cơ ngơi của nam nghệ sĩ trở nên khác biệt là không gian được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Anh dành sự ưu tiên cho cây xanh, khoảng không thoáng đãng và những góc sinh hoạt giản dị, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, gợi nhớ hình ảnh nhà vườn miền Tây. Đáng chú ý, việc lựa chọn nhà lá không đơn thuần xuất phát từ sở thích kiến trúc. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng mình có ký ức gắn bó với những căn nhà lá từ nhỏ, vì vậy muốn tái hiện không gian thân thuộc ấy khi xây dựng võ đường.

Võ đường rộng 1800m2 của Johnny Trí Nguyễn ở đường Lê Văn Lương, TP.HCM

Với Johnny Trí Nguyễn, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian sống. Những năm qua, anh dành nhiều thời gian tại võ đường, duy trì việc luyện tập, nghiên cứu võ thuật và tham gia đào tạo các võ sĩ. Cuộc sống ở đây có nhịp điệu khác hẳn môi trường giải trí vốn nhiều sự kiện, lịch trình và sự chú ý của công chúng.

Không dừng lại ở việc giảng dạy, nam nghệ sĩ còn quan tâm đến quá trình phát triển võ thuật theo hướng chuyên nghiệp. Anh tổ chức các lớp dành cho những võ sĩ MMA hướng tới thi đấu, trực tiếp hướng dẫn môn sinh và tham gia công tác tổ chức các giải đấu. Qua đó, Johnny Trí Nguyễn mong muốn tạo thêm cơ hội để các võ sĩ trong nước rèn luyện, cọ xát và nâng cao trình độ.

Võ đường Liên Phong cũng hướng đến việc kết nối võ thuật với điện ảnh. Với kinh nghiệm diễn xuất và tham gia dàn dựng các pha hành động, Johnny Trí Nguyễn có điều kiện chia sẻ những kiến thức thực tế về chuyển động, kỹ thuật chiến đấu và cách đưa võ thuật lên màn ảnh. Đây là lợi thế giúp anh kết hợp hai niềm đam mê lớn trong cùng một không gian.

Cuộc sống hiện tại của Johnny Trí Nguyễn khá tự do tự tại

Trong những năm gần đây, cuộc sống của nam nghệ sĩ vì thế không còn xoay quanh việc xuất hiện liên tục trước công chúng. Anh dành thời gian cho công việc tại võ đường, các hoạt động đào tạo, tổ chức giải đấu và những ý tưởng điện ảnh. Thay vì đặt nặng việc tích lũy vật chất, Johnny Trí Nguyễn từng bày tỏ quan điểm rằng khi cuộc sống đã đủ đầy, tiền bạc không còn là mối bận tâm lớn nhất.

Chuyện tình cảm của Johnny Trí Nguyễn cũng nhận được sự quan tâm nhưng anh vốn khá kín tiếng về đời tư. Trước đây, nam nghệ sĩ có thời gian dài gắn bó với diễn viên Nhung Kate. Hai người từng được biết đến với sự đồng điệu trong sở thích điện ảnh, võ thuật và mô tô. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào năm 2024. Từ đó đến nay, Johnny Trí Nguyễnxuất hiện bên một số bóng hồng, nhưng anh không công khai chuyện tình cảm.