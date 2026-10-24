Diễn viên Lê Phương đau lòng thốt lên: "Không có cách nào cả"

"Chỉ có người đã mất đi, là không còn cách nào để gặp lại", Lê Phương xót xa.

Mới đây, diễn viên Lê Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về giấc mơ gặp lại bà ngoại. Trong giấc mơ ấy, người bà hiện lên với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp như những ngày nữ diễn viên còn nhỏ. Cuộc hội ngộ tưởng chừng bình thường lại trở thành khoảnh khắc khiến cô đau lòng khi tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là giấc mơ.

Lê Phương viết: "Trưa nay mệt, chợp mắt một chút, con gặp ngoại! Ngoại mặc chiếc đầm thật xinh, trẻ đẹp như những ngày con còn 5-6 tuổi. Trước mắt con là khung cảnh thơ mộng với ánh nắng vàng dịu nhẹ. Ngoại đang đi du lịch. Tình cờ gặp nhau, con mừng quá, xin chụp với ngoại một tấm ảnh làm kỷ niệm…

Lê Phương đau lòng nắm tay bà ngoại trong những ngày cuối đời của bà

Giấc mơ nào khiến bạn đau lòng nhất? Có lẽ là giấc mơ được gặp lại người mình thương yêu, để rồi khi tỉnh giấc, mới nhận ra đó là cuộc hội ngộ không bao giờ có thật.

Cuộc đời này, dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có người đã mất đi, là không còn cách nào để gặp lại. Không cách nào cả… Không một cách nào cả".

Nữ diễn viên cùng gia đình lo hậu sự chu đáo cho bà ngoại

Những lời tâm sự ngắn nhưng chất chứa nỗi buồn của Lê Phương khiến người đọc đồng cảm. Bởi với những người từng trải qua mất mát, đôi khi một giấc mơ cũng đủ đưa họ trở về những ngày tháng có người thân bên cạnh, dù chỉ trong chốc lát.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Lê Phương đau buồn báo tin bà ngoại qua đời. Cô chia sẻ: "Bà ngoại của Phương tuổi cao sức yếu. Cả nhà vô cùng thương tiếc bà! Mong bà sớm về cõi cực lạc!". Khi biết tin, nhiều nghệ sĩ thân thiết như Thanh Thức, Lương Thế Thành, Vân Trang, Trương Quỳnh Anh... đã gửi lời an ủi, động viên Lê Phương cùng gia đình sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Lê Phương là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và tình cảm dành cho gia đình.