Sao Việt đổ bộ concert BIGBANG: Đàm Thu Trang đúng chuẩn fangirl G-Dragon, 1 nàng hậu được chồng Chủ tịch tháp tùng

Các nghệ sĩ đình đám của Vbiz hoá thành người hâm mộ cuồng nhiệt "đu idol" ngay tại SVĐ Mỹ Đình.

Không còn gì phải bàn cãi, sự kiện được mong chờ nhất tháng 10 chính là 2 đêm concert của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Từ trưa 24/10, hàng dài người hâm mộ đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình, sẵn sàng check-in và chờ đợi khoảnh khắc BIGBANG chính thức bước lên sân khấu.

Không khí tại đây đang nóng lên theo từng giây khi hàng nghìn khán giả cùng hướng về đêm diễn đầu tiên của nhóm nhạc huyền thoại Kpop. Ai cũng háo hức được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, sống lại những giai điệu từng làm nên thanh xuân, nhưng cũng không khỏi bồi hồi, hoài niệm. Bởi lẽ, concert tại Hà Nội diễn ra đúng dịp BIGBANG kỷ niệm 20 năm thành lập.

Với các VIP nói riêng và khán giả yêu nhạc nói chung, đây không chỉ là cơ hội được gặp thần tượng ngoài đời mà còn là cuộc hẹn đặc biệt với những ký ức đã gắn bó suốt nhiều năm. Hoà vào bầu không khí ấy, dàn sao đình đám Vbiz cũng được dịp trở thành những fan boy - fan girl chính hiệu, "đu idol" không thua gì ai.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên đồ, được ông xã tháp tùng đi "đu idol"

Ngay khi bước vào bên trong sân khấu liền dễ dàng bắt gặp Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang tất bật trang bị mọi thứ để hoá fan girl cực cháy hôm nay. Nàng hậu gây chú ý với diện mạo nóng bỏng khi diện áo ôm sát không dây phối với quần jeans ngắn trẻ trung. Outfit vừa cá tính vừa gợi cảm giúp cô nổi bật giữa dòng người đang đổ về sân vận động để chờ đón BIGBANG.

Dĩ nhiên, tháp tùng Chế Nguyễn Quỳnh Châu xem BIGBANG không ai khác là ông xã Phát Nguyễn. Cả hai cùng nhau đổi vòng, check-in tại cổng vào và hào hứng tận hưởng bầu không khí trước giờ diễn.

Trước đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã phát hint về việc gặp "mấy ông anh" tại Hà Nội (Ảnh: IGNV)

Trên trang cá nhân, Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang cũng lia lịa check-in đã có mặt tại concert của BIGBANG. Cả hai lên đồ "chất chơi", trong khi bà xã Cường Đô La mang hẳn style của G-Dragon lên người thì Pông Chuẩn cực ngầu với áo xanh mint, khoác blazer và quần da bóng đen.

Năm ngoái, khi G-Dragon tổ chức concert riêng, cả hai cũng đã có mặt để tận hưởng không khí đêm nhạc. Bởi vậy, BIGBANG trở lại Việt Nam trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm thì dĩ nhiên, Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn càng không thể bỏ lỡ cuộc hẹn đặc biệt này.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn không thể bỏ lỡ concert nhóm lần này (Ảnh: FBNV)

OSAD cũng đã có mặt sớm tại khu vực xem concert của mình với outfit cực chất. Nam rapper nhanh chóng được khán giả xung quanh nhận ra. Không ít người hâm mộ tiến đến xin chụp ảnh cùng anh, tạo nên khoảnh khắc thú vị khi đi đu "idol quốc tế" lại bất ngờ gặp luôn "idol quốc nội".

Hoà chung không khí tại SVĐ Mỹ Đình còn có MC Khánh Vy. Cô chọn outfit năng động nhất để "quẩy" concert. Trong khi đó, Juky San đã đăng ảnh cập nhật đang di chuyển đến địa điểm tổ chức. Nữ ca sĩ chuẩn bị sẵn lightstick, không thua gì fangirl chính hiệu.

OSAD được khán giả nhận ra và xin chụp ảnh cùng

MC Khánh Vy rạng rỡ có mặt tại concert