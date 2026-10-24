Cập nhật concert BIGBANG D-1 tại Mỹ Đình: G-Dragon, Taeyang và Daesung sẵn sàng, trai xinh gái đẹp đổ về như trẩy hội!

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức diễn ra đêm đầu tiên tại Việt Nam vào tối nay - 24/10 ở SVĐ Mỹ Đình.

Không khí tại sân vận động Mỹ Đình đang nóng dần lên trước giờ concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức sáng đèn. Chiều 24/10, đông đảo người hâm mộ đã đổ về sân vận động, lên đồ chỉn chu, khoe visual nổi bật và háo hức check-in trước thềm đêm nhạc được mong chờ. Từ trai xinh đến gái đẹp, cộng đồng V.I.P đang khiến khu vực Mỹ Đình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Không khí tại sân vận động Mỹ Đình đang nóng dần lên trước giờ concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức sáng đèn

Dàn trai xinh, gái đẹp đã lên đồ sẵn sàng:

Đáng chú ý, khoảng 14h30, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã rời khách sạn, di chuyển đến Mỹ Đình để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Sự xuất hiện của 3 thành viên BIGBANG càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Sân khấu đang được hoàn tất những khâu kỹ thuật cuối cùng, hàng dài khán giả tiếp tục xếp hàng vào sân, tất cả đã sẵn sàng cho màn tái ngộ BIGBANG tại Hà Nội!

G-Dragon, Taeyang và Daesung đã rời khách sạn, di chuyển đến Mỹ Đình để chuẩn bị cho buổi biểu diễn

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS là chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG, đánh dấu sự trở lại của G-Dragon, Taeyang và Daesung trên hành trình lưu diễn toàn cầu sau 9 năm. Tour diễn dự kiến đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn, trở thành cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nhóm. Tại Việt Nam, hai đêm concert diễn ra ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank phối hợp tổ chức cùng YG Entertainment.

Với cộng đồng V.I.P Việt Nam, đây không chỉ là cơ hội thưởng thức trực tiếp những ca khúc gắn liền với tên tuổi BIGBANG, mà còn là cuộc hội ngộ mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm chờ đợi. Việc Hà Nội trở thành điểm dừng chân trong tour diễn kỷ niệm 20 năm của nhóm cũng góp phần tạo nên dấu mốc đáng nhớ đối với người hâm mộ Việt Nam.

Diễn biến concert tiếp tục được cập nhật tại đây!