Ca sĩ SN 1985 quê Thanh Hoá là hiện tượng mạng, bán cà phê thành đại gia, sống trong biệt thự 20 tỷ

Ca sĩ này là số ít nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút vô cùng lớn dù hoạt động nghệ thuật không quá sôi nổi.

Giai đoạn 2009-2010 là thời kỳ nhạc Việt có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, từng được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, việc duy trì sức hút qua nhiều năm không phải điều dễ dàng. Trong số đó, Nhật Kim Anh là một trong những nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả cho đến hiện tại, dù hoạt động ca hát không còn sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao.

Nhật Kim Anh là một trong những nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả cho đến hiện tại, dù hoạt động ca hát không còn sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Năm 10 tuổi, cô theo gia đình vào TP.HCM sinh sống và làm việc, từ đó dần bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Trong quá trình trưởng thành, nữ ca sĩ được trau dồi kiến thức thanh nhạc và rèn luyện kỹ năng biểu diễn. Đến năm 16 tuổi, Nhật Kim Anh bắt đầu đi hát chuyên nghiệp, từng bước theo đuổi con đường nghệ thuật và xây dựng tên tuổi trong làng nhạc Việt.

Dù những ngày đầu đi hát có mức cát-sê khá thấp, Nhật Kim Anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, dành dụm tiền để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Chuyện Tình Nàng KA vào năm 2007, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Từ đây, Nhật Kim Anh từng bước xây dựng tên tuổi, tiếp cận đông đảo khán giả và tạo dựng chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa và có sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên vào năm 2007 với album Chuyện Tình Nàng KA

Bước ngoặt lớn đến với Nhật Kim Anh vào năm 2008 khi cô phát hành album Lâu Đài Cát. Ca khúc chủ đề cùng tên do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác nhanh chóng được khán giả đón nhận, có sức lan tỏa rộng rãi và được nghe nhiều trên các trang nhạc trực tuyến thời điểm đó. Thành công của ca khúc đưa tên tuổi Nhật Kim Anh đến gần hơn với công chúng, giúp cô chuyển mình từ một giọng ca từng chật vật đi hát lót thành nữ ca sĩ được săn đón, đắt show tại nhiều sân khấu, sự kiện ở TP.HCM và các tỉnh thành.

Lâu Đài Cát - bản hit là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghịệp của Nhật Kim Anh

Sau thành công của Lâu Đài Cát, Nhật Kim Anh tiếp tục hoạt động âm nhạc sôi nổi, liên tục phát hành album và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. bản pop ballad buồn, giàu cảm xúc. Nhật Kim Anh lần lượt ra mắt các album Ngôi Sao Xanh, Nắng Lạ và Tiếng Vĩ Cầm. Trong đó, Mưa Đã Tạnh và Tiếng Vĩ Cầm là hai ca khúc nổi bật, góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Tiếp nối thành công, Thà Người Đừng Hứa cũng trở thành bản hit được nhiều khán giả yêu thích. Những ca khúc này ghi dấu ấn nhờ giai điệu da diết, ca từ dễ nhớ cùng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của Nhật Kim Anh. Chất giọng mùi mẫn giúp nữ ca sĩ chinh phục đông đảo khán giả, đặc biệt tại các sân khấu ca nhạc ở miền Tây. Chuỗi sản phẩm liên tiếp cùng loạt ca khúc được yêu thích giúp Nhật Kim Anh duy trì sức hút, trở thành gương mặt đắt show tại nhiều tỉnh thành.

Chuỗi sản phẩm thành công đưa Nhật Kim Anh thành tên tuổi được săn đón và đắt show tại nhiều tỉnh thành

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Nhật Kim Anh còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Gieo Gió, Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì và Lưới Trời. Những vai diễn được khán giả đón nhận giúp nữ nghệ sĩ khẳng định khả năng diễn xuất, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng, mở rộng độ phủ sóng bên cạnh sự nghiệp âm nhạc.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng với các thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm và cà phê. Nữ nghệ sĩ tham gia điều hành hoặc góp vốn tại nhiều công ty, trong đó có doanh nghiệp từng tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng chỉ sau vài năm hoạt động. Ở một số doanh nghiệp, Nhật Kim Anh nắm tỷ lệ sở hữu chi phối khoảng 50-55%.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng với các thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm và cà phê

Gần đây, thương hiệu cà phê của nữ nghệ sĩ bất ngờ được đông đảo cư dân mạng chú ý nhờ loạt video quảng bá mang màu sắc hài hước. Những đoạn clip nhanh chóng trở thành chất liệu để cộng đồng mạng sáng tạo meme, video chế và nhiều nội dung giải trí. Hình ảnh Nhật Kim Anh cùng các sản phẩm cà phê liên tục xuất hiện trong những bài đăng có lượng tương tác cao, được giới trẻ sử dụng trong nhiều tình huống đời thường.

Từ hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu cà phê của Nhật Kim Anh trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội, đưa tên tuổi nữ nghệ sĩ phủ sóng trở lại theo cách ít ai ngờ tới. Những video hài hước không chỉ giúp thương hiệu được nhiều người biết đến mà còn khiến Nhật Kim Anh trở thành gương mặt được giới trẻ nhắc đến thường xuyên, ngay cả khi hoạt động ca hát của cô không còn sôi nổi như trước.

Nhật Kim Anh gần đây trở thành hiện tượng trên mạng cùng với thương hiệu cà phê của mình

Nhờ hoạt động nghệ thuật kết hợp kinh doanh, Nhật Kim Anh nhiều năm qua được khán giả gọi vui là “phú bà showbiz”. Cô hiện sinh sống trong căn biệt thự sân vườn tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian rộng khoảng 200-220m² được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, có nhiều cây xanh, hồ cá Koi, sân vườn và nội thất sang trọng. Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc quây quần bên gia đình.

Nhật Kim Anh nhiều năm qua được khán giả gọi vui là “phú bà showbiz”, nữ ca sĩ hiện sinh sống trong căn biệt thự sân vườn tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng

Từ một ca sĩ từng chật vật tìm chỗ đứng, Nhật Kim Anh xây dựng được sự nghiệp ở cả âm nhạc, diễn xuất lẫn kinh doanh. Dù hoạt động ca hát không còn sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, nữ nghệ sĩ quê Thanh Hóa vẫn duy trì sức hút riêng. Đặc biệt, sự chú ý dành cho thương hiệu cà phê trong thời gian gần đây tiếp tục đưa tên tuổi cô trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, cho thấy hình ảnh Nhật Kim Anh vẫn có khả năng tiếp cận công chúng qua nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ảnh: MXH Tổng hợp