Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Mỹ nhân quyền lực nhất hành tinh, 27 tuổi làm chủ tịch kiếm 430 tỷ đồng

Biến mọi lần xuất hiện thành tâm điểm, nữ ca sĩ này khẳng định vị thế biểu tượng giải trí hàng đầu hiện nay.

Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026 vừa chính thức công bố những cái tên tiếp theo. Sự góp mặt của nữ ca sĩ Jennie (BLACKPINK) trong bảng xếp hạng năm nay nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dư luận và người hâm mộ toàn cầu. Sự xuất hiện này thêm một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của thành viên BLACKPINK trong nhóm những nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc có ảnh hưởng hàng đầu ngành giải trí hiện nay.

Jennie (BLACKPINK) góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2026

Nhan sắc của Jennie luôn được đánh giá cao nhờ sự pha trộn nét đẹp vô cùng đặc biệt, không đi theo bất kỳ khuôn mẫu thanh thuần truyền thống nào. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn kết hợp cùng đôi má bánh bao tròn nhẹ đáng yêu, đôi mắt mèo sắc sảo, bờ môi mọng quyến rũ và ánh nhìn thần thái có phần lạnh lùng.

Nhan sắc của Jennie luôn được đánh giá cao nhờ sự pha trộn nét đẹp vô cùng đặc biệt, không đi theo bất kỳ khuôn mẫu thanh thuần truyền thống nào

Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn kết hợp cùng đôi má bánh bao tròn nhẹ đáng yêu, đôi mắt mèo sắc sảo, bờ môi mọng quyến rũ và ánh nhìn thần thái có phần lạnh lùng

Thành viên nhóm BLACKPINK từ lâu đã khẳng định vị thế biểu tượng hàng đầu cho phong cách trình diễn girl crush đầy cá tính, ngầu và quyến rũ. Mỗi khi bước lên sân khấu, Jennie luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, với khả năng làm chủ không gian trình diễn ấn tượng cùng thần thái kiêu kỳ. Tổng thể đường nét mang lại cảm giác vừa kiêu sa vừa có nét tinh nghịch, hiện đại, tạo nên độ nhận diện cực kỳ cao trong lòng công chúng.

Thành viên nhóm BLACKPINK từ lâu đã khẳng định vị thế biểu tượng hàng đầu cho phong cách trình diễn girl crush đầy cá tính, ngầu và quyến rũ

Tổng thể đường nét mang lại cảm giác vừa kiêu sa vừa có nét tinh nghịch, hiện đại, tạo nên độ nhận diện cực kỳ cao trong lòng công chúng

Bên cạnh gương mặt hút mắt, Jennie còn sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể lại vô cùng cân đối. Đặc biệt, bước sang năm 2026, phong cách cá nhân của cô ngày càng phóng khoáng, táo bạo và trưởng thành hơn trước nhiều. Tuy nhiên, sự lột xác theo hướng hở bạo cùng phong cách ăn mặc tự do này cũng khiến cô trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều. Là một biểu tượng thời trang hàng đầu, mỗi động thái hay trang phục của Jennie từ đời thường đến sân khấu đều thu hút sự chú ý đặc biệt, kéo theo không ít tranh cãi khắt khe từ một bộ phận công chúng.

Bên cạnh gương mặt hút mắt, Jennie còn sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể lại vô cùng cân đối

Tuy nhiên, sự lột xác theo hướng hở bạo cùng phong cách ăn mặc tự do này cũng khiến cô trở thành tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều

Jennie bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2010 khi trở về Hàn Quốc từ New Zealand và chính thức gia nhập YG Entertainment ở tuổi 14. Trước khi chính thức ra mắt, Jennie đã gây ấn tượng khi góp giọng trong bản hit Black của G-Dragon vào năm 2013. Năm 2016, cô ra mắt cùng BLACKPINK với vai trò main rapper và visual, nhanh chóng cùng nhóm chinh phục khán giả thế giới qua hàng loạt bản hit như Boombayah, Whistle, DDU-DU DDU-DU hay How You Like That.

Jennie bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2010 khi trở về Hàn Quốc từ New Zealand và chính thức gia nhập YG Entertainment ở tuổi 14

Năm 2016, cô ra mắt cùng BLACKPINK với vai trò main rapper và visual

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ cùng BLACKPINK, các dự án cá nhân của Jennie cũng liên tục tạo nên những cột mốc đáng chú ý. Mở đầu bằng đĩa đơn SOLO năm 2018 thành công, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các sản phẩm You & Me, Mantra và đặc biệt là album cá nhân đầu tay mang tên Ruby ra mắt vào tháng 3 năm 2025.

Album mang đậm bản sắc cá nhân với ca khúc nổi bật Like Jennie không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn mang về cho nữ nghệ sĩ giải thưởng Global Force uy tín tại sự kiện Billboard Women in Music cùng hàng loạt giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc. Trên trường quốc tế, Jennie ghi dấu ấn sâu sắc qua bản kết hợp đình đám Dracula cùng ban nhạc rock/psychedelic Tame Impala và One Of The Girls hợp tác cùng The Weeknd.

Bản hit Like Jennie không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn mang về cho nữ nghệ sĩ nhiều giải thưởng lớn

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Jennie còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2023, cô ra mắt với tư cách diễn viên dưới nghệ danh Jennie Ruby Jane trong bộ phim truyền hình The Idol phát hành trên đài HBO. Để tự do phát triển định hướng nghệ thuật riêng, cuối năm 2023, Jennie chính thức thành lập công ty giải trí cá nhân Odd Atelier (OA). Đến năm 2024, cô tiếp tục bắt tay ký hợp đồng với hãng thu âm hàng đầu thế giới Columbia Records, mở ra bước tiến chiến lược nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng âm nhạc trên quy mô toàn cầu.

Để tự do phát triển định hướng nghệ thuật riêng, cuối năm 2023, Jennie chính thức thành lập công ty giải trí cá nhân Odd Atelier (OA)

Việc lập công ty riêng không chỉ giúp cô tự do trong trong nghệ thuật mà còn mang lại nguồn lợi tài chính khổng lồ

Việc sở hữu Odd Atelier giúp Jennie giành quyền chủ động hoàn toàn trong việc triển khai các dự án cá nhân, từ sản xuất âm nhạc, hợp tác thương hiệu đến tổ chức các hoạt động biểu diễn. Sự chủ động này không chỉ giúp cô tự do trong trong nghệ thuật mà còn mang lại nguồn lợi tài chính khổng lồ. Theo báo cáo được công bố qua hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), OA Entertainment đã chi trả cho Jennie tổng cộng khoảng 23,8 tỷ won (tương đương 430 tỷ đồng hoặc 16 triệu USD) trong hai năm hoạt động, với 14,3 tỷ won vào năm 2024 và 9,5 tỷ won vào năm 2025.

Không chỉ khẳng định tài năng qua các sản phẩm thu âm, Jennie còn thể hiện vị thế của một ngôi sao biểu diễn thực thụ khi chinh phục hàng loạt sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh. Cô đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giữ vị trí Headliner tại lễ hội âm nhạc Governors Ball Music Festival ở New York, Mỹ. Tiếp nối thành công đó, Jennie tiếp tục tạo dấu ấn tại Lollapalooza khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vai trò Headliner với một set diễn bùng nổ kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Không chỉ khẳng định tài năng qua các sản phẩm thu âm, Jennie còn thể hiện vị thế của một ngôi sao biểu diễn thực thụ khi chinh phục hàng loạt sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh

Thần thái kiêu sa và vóc dáng cuốn hút là lợi thế giúp Jennie trở thành đại sứ toàn cầu của nhiều hãng thời trang và làm đẹp xa xỉ như Chanel, Hera, Calvin Klein, Gentle Monster... Không chỉ vậy, Jennie còn được công chúng ưu ái đặt biệt danh là “IT Girl” nhờ phong cách thời trang cá tính luôn dẫn đầu xu hướng. Không dừng lại ở danh xưng "IT Girl" đình đám của làng thời trang, tầm ảnh hưởng của cô đã vươn lên quy mô toàn cầu khi chính thức lọt vào danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất hành tinh năm 2026 do tạp chí TIME bình chọn.

Thần thái kiêu sa và vóc dáng cuốn hút là lợi thế giúp Jennie trở thành đại sứ toàn cầu của nhiều hãng thời trang và làm đẹp xa xỉ

Không chỉ vậy, Jennie còn được công chúng ưu ái đặt biệt danh là “IT Girl” nhờ phong cách thời trang cá tính luôn dẫn đầu xu hướng

Sự xuất hiện của Jennie trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 một lần nữa minh chứng cho sức hút toàn diện từ nhan sắc, phong cách đến tài năng của một biểu tượng giải trí thế hệ mới.

Ảnh: X