"Jennie mặc cái gì vậy trời?"

Màn tái xuất bất ngờ bên cạnh The Weeknd tại Seoul không chỉ giải mã lý do Jennie vắng mặt ở Paris Fashion Week, mà còn gây chú ý lớn với lựa chọn trang phục táo bạo.

Tối 8/10, sân khấu concert của The Weeknd tại Seoul như thiêu rụi truyền thông khi Jennie lộ diện với tư cách khách mời bí mật, đánh dấu lần đầu tiên bản hit One Of The Girls được cả hai trình diễn live. Để có được màn xuất hiện ấn tượng đêm qua, nhiều người tin rằng đây là lý do Jennie lựa chọn vắng bóng ở Paris Fashion Week mùa này do hai lịch trình quá sát nút. Dù bỏ lỡ show Chanel, Jennie Kim vẫn khiến giới mộ điệu sốc nhiệt bằng một tạo hình đầy thách thức.

Jennie gây sốt khi làm khách mời tại concert The Weeknd ở Seoul, lần đầu hòa giọng live bản hit One Of The Girls.

Nữ thần tượng làm "sốc nhiệt" khán giả trong bộ bodysuit từ BST Alaïa Thu/Đông 1991.

Nhân vật chính của các cuộc thảo luận không gì khác chính là bộ bodysuit màu mận tím từ BST Thu/Đông 1991 của Alaïa. Thiết kế ra đời từ 35 năm trước - ở thời điểm đỉnh cao của kỷ nguyên supermodel - từng được Naomi Campbell trình diễn trên runway. Món đồ archive được chế tác tỉ mỉ từ các mảng nhung kết hợp ren, ứng dụng kỹ thuật body mapping ôm trọn đường cong cơ thể.

Trên một nền tảng trực tuyến, thiết kế thuộc hàng hiếm này từng được rao bán với mức giá 7.900 AUD (khoảng 140 triệu đồng). Theo các nguồn tin, một phiên bản catsuit của thiết kế hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan.

Thiết kế 35 năm tuổi từng được siêu mẫu Naomi Campbell thể hiện trên sàn diễn Alaïa F/W 1991.

Cận cảnh một thiết kế từng được giao dịch công khai trên nền tảng trực tuyến với mức giá 7.900 AUD (khoảng 140 triệu đồng).

Trước Jennie, phom dáng kinh điển này từng được Kim Kardashian diện phiên bản da báo vào năm 2019 và Kylie Jenner tái hiện tại Paris Fashion Week tháng 1/2025. Tạo hình cùng Alaïa lần này tiếp tục nối dài danh sách những thiết kế archive đắt giá được Jennie và stylist Sam Woolf mở khóa trong năm 2026, theo sau các outlook ấn tượng từ Calvin Klein hay Elie Saab.

Phom dáng kinh điển của Alaïa từng được hai chị em Kim Kardashian (2019) và Kylie Jenner (2025) tích cực lăng xê trước đó.

Ở góc nhìn của người hâm mộ thời trang của Jennie đây là một bước đi nhiều kiêu hãnh. Thiết kế này thuộc thời kỳ Azzedine Alaïa đạt đến đỉnh cao sáng tạo, nơi ông được tôn vinh là King of Cling nhờ kỹ nghệ điêu khắc vải bậc thầy. Không cần khung gọng gượng ép, Alaïa mượn độ co giãn của ren và nhung để thắt chặt dải eo, tôn vinh vóc dáng tượng đài của dàn Supermodel thập niên 90 với chiều cao vượt trội, khung xương vai hông nở rộng cùng hình thể săn chắc.

Tuy nhiên, kỹ nghệ ấy, khi đặt lên tỷ lệ khung xương nhỏ nhắn, mảnh khảnh của phụ nữ châu Á, lại chưa thực sự phát huy. Cấu trúc ôm sát bị thiếu đi độ đầy đặn, nảy nở ở hông và vòng 3 để có thể tái hiện đường cong đồng hồ cát.

Phong cách no-pants cắt hông cao triệt để đẩy tạo hình của Jennie vào cuộc xung đột thẩm mỹ gay gắt với khán giả đại chúng.

Sự lệch nhịp khiến hình ảnh va chạm nhiều phản ứng gay gắt từ khán giả đại chúng về một bộ trang phục nhạy cảm, xa rời chuẩn mực. Phom dáng khoét cao tiệm cận... đồ lót khiến outfit bị nhận xét là bước đi mạo hiểm quá đà, kéo theo nhiều phản ứng khắt khe:

- Có cần phải mặc quần lót lên sân khấu không?

- Mặc cái gì vậy trời?

- Quá đẹp nhưng trừ cái quần ra.

Jennie đã vượt xa giới hạn của một idol để chơi cuộc chơi thời trang ở tầm vóc biểu tượng. Ở vị thế hiện tại, cô không còn tìm kiếm sự an toàn để chứng minh gu thẩm mỹ. Màn xuất hiện này có thể là câu trả lời xứng tầm cho một sân khấu lớn, dù bước đi quá xa sẽ luôn phải chấp nhận khoảng cách thẩm mỹ nhất định với khán giả đại chúng.

Ảnh: Internet