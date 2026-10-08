Màn "cosplay" Chanel trên phố đưa cô gái trẻ thẳng đến sàn diễn thời trang cao cấp

Từ những con phố ở Lagos đến sàn diễn Chanel tại Paris, hành trình của Rachel giống như giấc mơ thành hiện thực của một cô gái yêu thời trang.

Từ những màn trình diễn thời trang tự phát trên đường phố Lagos đến sàn diễn của một trong những nhà mốt danh tiếng nhất thế giới, hành trình của Rachel Ojuromi đang khiến nhiều người phải chú ý. Không xuất thân từ ngành người mẫu chuyên nghiệp, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu xa xỉ lớn, cô gái trẻ đã có cơ hội bước lên sàn diễn Chanel Xuân Hè 2027 sau khi những video tái hiện thiết kế của nhà mốt lan truyền trên mạng xã hội. Câu chuyện của Rachel không chỉ gây ấn tượng bởi cái kết đáng mơ ước, mà còn cho thấy thời trang đôi khi bắt đầu từ những điều rất bình dị: một ý tưởng táo bạo, vài món đồ có sẵn trong tủ quần áo và niềm đam mê đủ lớn để biến trí tưởng tượng thành hiện thực.

Tháng 8 vừa qua, Rachel Ojuromi thu hút sự chú ý khi cùng người bạn thân thực hiện những video tái hiện các thiết kế Chanel ngay trên đường phố quê nhà Lagos, Nigeria. Thay vì sử dụng trang phục xa xỉ hay những món đồ đến từ các thương hiệu lớn, cả hai tận dụng quần áo cũ và những món đồ đời thường để tạo nên phiên bản thời trang của riêng mình. Điều thú vị là họ không đơn thuần sao chép nguyên mẫu. Những bộ trang phục được diễn giải lại theo cách sáng tạo, mang tinh thần vui nhộn và gần gũi, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của các thiết kế trên sàn diễn. Những món đồ tưởng chừng không liên quan khi kết hợp với nhau lại tạo thành tổng thể có cá tính, đủ khiến người xem muốn dừng lại để quan sát.

Trong thế giới thời trang, việc tái hiện trang phục từ các bộ sưu tập cao cấp vốn không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên, cách Rachel thực hiện lại mang đến cảm giác khác biệt: không studio chuyên nghiệp, không ê-kíp đông đảo, không những món đồ đắt tiền. Bối cảnh đường phố và khả năng tận dụng trang phục sẵn có mới là yếu tố khiến video của cô trở nên đáng nhớ. Chính sự tự nhiên ấy giúp Rachel nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thời trang. Từ một người sáng tạo nội dung chưa được biết đến rộng rãi, cô bắt đầu được nhắc tên trong những cuộc thảo luận về các màn tái hiện runway độc đáo.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi những video của Rachel lọt vào tầm ngắm của Matthieu Blazy, Giám đốc sáng tạo Chanel. Thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhận một màn thể hiện thú vị trên mạng xã hội, câu chuyện của Rachel đã mở ra cơ hội để cô tiến gần hơn đến thế giới thời trang chuyên nghiệp. Từ vị trí một cô gái tự tái hiện trang phục trên đường phố, cô chính thức bước lên sàn diễn của chính nhà mốt mà mình từng lấy cảm hứng. Đây là bước chuyển đáng kể, bởi trình diễn thời trang chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều hơn một diện mạo đẹp. Người mẫu cần làm chủ dáng đi, tư thế, biểu cảm và khả năng thể hiện tinh thần của trang phục trước hàng loạt ống kính. Đặc biệt, khi bước lên sàn diễn của một thương hiệu có lịch sử lâu đời như Chanel, mỗi chuyển động đều góp phần tạo nên câu chuyện mà nhà thiết kế muốn truyền tải. Với Rachel, cơ hội này cũng là minh chứng cho việc sự sáng tạo có thể trở thành chiếc cầu nối giữa những người yêu thời trang và ngành công nghiệp vốn được xem là khá khép kín.

Trong show diễn Chanel Xuân Hè 2027, Rachel xuất hiện giữa dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập mới của Matthieu Blazy. Đây là mùa diễn tiếp tục khai thác mối liên hệ giữa di sản của Gabrielle Chanel và tinh thần tự do, hiện đại của người phụ nữ ngày nay. Đặt trong bối cảnh ấy, câu chuyện của Rachel càng trở nên thú vị. Trước khi được trao cơ hội, cô đã thể hiện cách nhìn riêng về thời trang Chanel bằng chính những gì mình có. Giờ đây, cô được trực tiếp khoác lên mình thiết kế của nhà mốt và trình diễn trên sàn catwalk chuyên nghiệp.

Dù còn là gương mặt mới, Rachel vẫn thu hút sự quan tâm nhờ hành trình đặc biệt của mình. Sự xuất hiện của cô cũng khiến người ta nhìn thời trang từ một góc độ rộng mở hơn: không phải mọi con đường bước vào ngành đều bắt đầu bằng trường đào tạo người mẫu, những buổi casting dày đặc hay mối quan hệ sẵn có. Tất nhiên, một lần xuất hiện trên sàn diễn chưa thể bảo đảm sự nghiệp lâu dài. Để tiến xa, Rachel vẫn cần tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng trình diễn và tìm được phong cách riêng đủ sức thuyết phục các thương hiệu. Nhưng việc được Chanel trao cơ hội đã là một dấu mốc đáng nhớ đối với cô gái trẻ.

Câu chuyện của Rachel Ojuromi cũng phản ánh sự thay đổi trong cách những gương mặt mới được phát hiện. Mạng xã hội đã trở thành nơi các nhà thiết kế, stylist và công ty người mẫu có thể nhìn thấy những ý tưởng không xuất hiện trong các buổi casting truyền thống. Một video được thực hiện bằng trang phục cũ, một cách phối đồ khác biệt hay góc nhìn cá nhân về bộ sưu tập nổi tiếng đôi khi đủ để tạo nên sự chú ý. Điều quan trọng không chỉ là khả năng bắt chước thiết kế, mà còn là cách người thực hiện thổi cá tính vào sản phẩm và khiến người xem cảm nhận được niềm đam mê thật sự.

Từ những con phố ở Lagos đến sàn diễn Chanel tại Paris, hành trình của Rachel giống như giấc mơ thành hiện thực của một cô gái yêu thời trang. Cô chưa cần sở hữu cả tủ đồ hàng hiệu để chứng minh khả năng sáng tạo; đôi khi, những món đồ cũ và một ý tưởng đủ độc đáo đã có thể mở ra cơ hội mới. Và biết đâu, màn chào sân lần này sẽ chỉ là chương đầu tiên trong hành trình của Rachel. Với sự chú ý mà cô nhận được, giới mộ điệu hoàn toàn có lý do để chờ xem cô gái trẻ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình như thế nào trong thế giới thời trang đầy cạnh tranh.