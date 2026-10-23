Fan Việt làm cả MV “đu” G-Dragon được đề cử đẹp nhất thế giới

Một fan Việt của G-Dragon được đề cử đẹp nhất thế giới ngay trước thềm concert của BIGBANG diễn ra tại Hà Nội.

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trong nước góp mặt. Mới đây, Phương Ly là nghệ sĩ Việt tiếp theo được đề cử, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Phương Ly được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Phương Ly tên thật là Trần Phương Ly, sinh ngày 28/10/1990 tại Hà Nội. Cô là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng vào những năm 2010, gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa và nụ cười ngọt ngào. Nữ ca sĩ được đông đảo khán giả ưu ái gọi là “vợ quốc dân” nhờ nhan sắc trẻ trung, cuốn hút.

Qua nhiều năm, Phương Ly vẫn duy trì sức hút với vẻ ngoài nổi bật, có thể biến hóa linh hoạt từ hình ảnh nàng thơ nhẹ nhàng đến phong cách cá tính, quyến rũ. Nhan sắc cũng là một trong những yếu tố giúp nữ ca sĩ nhận được sự yêu mến của khán giả trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phương Ly được đông đảo khán giả ưu ái gọi là “vợ quốc dân” nhờ nhan sắc trẻ trung, cuốn hút

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Ly còn xây dựng được sự nghiệp ca hát với những bản hit đình đám, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt, thay vì chỉ được nhớ đến là em gái của một ca sĩ nổi tiếng.

Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Phương Ly từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Năm 2007, Phương Ly tham gia cuộc thi Vietnam Idol, lọt vào Top 30 tuy nhiên chưa để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Năm 2016, Phương Ly chính thức giới thiệu MV Crush On You, đánh dấu bước trở lại với âm nhạc sau thời gian dài trải nghiệm và tìm kiếm phong cách phù hợp. Cô từng chia sẻ mong muốn xây dựng con đường riêng, không dựa vào danh tiếng của chị gái để phát triển sự nghiệp.

MV Mặt Trời Của Em - Phương Ly, JustaTee

Đến năm 2017, nữ ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến khi ra mắt ca khúc Mặt Trời Của Em, kết hợp cùng JustaTee. Giai điệu bắt tai, màu sắc trẻ trung cùng hình ảnh dễ thương trong MV giúp sản phẩm nhanh chóng tiếp cận khán giả trẻ, trở thành bản hit được yêu thích và đưa tên tuổi Phương Ly đến gần hơn với công chúng. Đến nay, MV Mặt Trời Của Em đã cán mốc hơn 123 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Phương Ly có sự nghiệp với nhiều bản hit nổi tiếng

Năm 2018, Phương Ly tiếp tục hợp tác với JustaTee trong ca khúc Thằng Điên. Sản phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trở thành bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, góp phần củng cố vị trí của cô trong làng nhạc Việt. Sau thành công này, Phương Ly dần định hình phong cách âm nhạc mang màu sắc pop và R&B hiện đại, đồng thời ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Missing You, Anh Là Ai và Thích Thích. Đến năm 2023, nữ ca sĩ tiếp tục tạo tiếng vang với Anh Là Ngoại Lệ Của Em, mang màu sắc disco pop sôi động, cho thấy sự thay đổi trong phong cách âm nhạc so với những sản phẩm trước đó.

Phương Ly là một fan cứng của G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG

Không chỉ được biết đến với những bản hit đình đám, Phương Ly còn nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện tình yêu dành cho G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG. Nữ ca sĩ vốn là một fan girl của nam nghệ sĩ, không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích dành cho thần tượng qua những chia sẻ và hành động cụ thể. Đáng chú ý, tình cảm này còn được Phương Ly đưa vào sản phẩm âm nhạc của mình theo cách đặc biệt, khiến các fan K-pop không khỏi thích thú khi phát hiện ra những chi tiết liên quan đến G-Dragon.

MV Missing You - Phương Ly

Cụ thể, trong MV Missing You phát hành ngày 18/8/2020, Phương Ly được cho là đã khéo léo cài cắm hàng loạt chi tiết gợi nhắc đến thần tượng. Đầu tiên là thời điểm ra mắt sản phẩm, trùng đúng ngày sinh nhật của G-Dragon. Theo những chia sẻ được nhắc lại từ nữ ca sĩ, cô từng cố gắng thuyết phục ê-kíp phát hành MV vào lúc 20h ngày 18/8. Đáng chú ý, tựa đề Missing You cũng trùng với ca khúc cùng tên của G-Dragon kết hợp với Kim Yoon Ah, phát hành năm 2012.

Phương Ly mang giày Nike Air Force 1 Para-Noise, sản phẩm do thương hiệu PEACEMINUSONE của G- Dragon hợp tác thiết kế và biểu tượng hoa cúc khuyết cũng xuất hiện xuyên suốt MV

Một ca khúc khác của G-Dragon là Who You cũng được nhắc đến trong MV

Không dừng lại ở tên bài hát hay ngày phát hành, MV Missing You còn được người hâm mộ soi ra nhiều chi tiết liên quan đến phong cách của G-Dragon. Trong một số phân cảnh, Phương Ly xuất hiện với đôi sneaker Nike Air Force 1 Para-Noise, sản phẩm do thương hiệu PEACEMINUSONE của nam nghệ sĩ hợp tác thiết kế. Bên cạnh đó, biểu tượng hoa cúc khuyết cánh gắn liền với G-Dragon và thương hiệu PEACEMINUSONE xuất hiện trong các bối cảnh, đạo cụ của MV. Hình ảnh biểu ngữ mang dòng chữ Who You, tên một ca khúc nổi tiếng của G-Dragon trong album Coup D'Etat phát hành năm 2013, cũng được chú ý.

Loạt chi tiết này khiến nhiều khán giả nhận định Missing You không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn chứa đựng những lời tri ân tinh tế của Phương Ly dành cho thần tượng.

Năm 2025, Phương Ly tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, mở ra cơ hội để nữ ca sĩ thể hiện những khía cạnh mới

Năm 2025, Phương Ly tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, mở ra cơ hội để nữ ca sĩ thể hiện những khía cạnh mới sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Tại đây, cô cho thấy sự đa dạng trong khả năng trình diễn, từ vũ đạo, làm đội trưởng đến đóng góp vào việc xây dựng tiết mục cùng các thành viên.

Phương Ly ghi dấu ấn qua những ca khúc được yêu thích như So Đậm, Cứ Đổ Tại Cơn Mưa... Đặc biệt, Vỗ Tay, tiết mục solo của nữ ca sĩ tại đêm chung kết, trở thành ca khúc được chú ý trên mạng xã hội vào cuối năm 2025, một lần nữa giúp tên tuổi Phương Ly nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ngoại hình cá tính của Phương Ly sau Em Xinh Say Hi

Không chỉ làm mới bản thân qua âm nhạc, Phương Ly còn gây ấn tượng với diện mạo cá tính khi xuất hiện tại concert Em Xinh Say Hi. Làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách tạo hình mạnh mẽ giúp nữ ca sĩ mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ trong trẻo, ngọt ngào vốn gắn liền với cô trong nhiều năm. Sự thay đổi này cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của Phương Ly, từ ngoại hình đến phong cách trình diễn, đồng thời tạo thêm sức hút cho nữ ca sĩ trong mắt khán giả.

Sau Em Xinh Say Hi, Phương Ly vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc mới nào. Tuy nhiên, việc thể hiện nhiều khía cạnh mới của bản thân tại chương trình khiến khán giả ngày càng mong chờ nữ ca sĩ sớm trở lại với các dự án âm nhạc.

Việc được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 một lần nữa cho thấy sức hút từ ngoại hình trẻ trung, ngọt ngào của nữ ca sĩ, bên cạnh những dấu ấn cô đã tạo dựng trong âm nhạc.

Trong khi chờ đợi những bước tiến tiếp theo, nhan sắc của Phương Ly vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Việc được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 một lần nữa cho thấy sức hút từ ngoại hình trẻ trung, ngọt ngào của nữ ca sĩ, bên cạnh những dấu ấn cô đã tạo dựng trong âm nhạc.

Ảnh: FBNV