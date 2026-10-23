Nữ ca sĩ SN 1986 quê Cà Mau mua được nhà nhờ 1 bài hát, chạy 11 show/đêm, đổi 10 chiếc xe

Một bản hit làm hàng nghìn khán giả Việt mê mẩn đã giúp nữ ca sĩ này đổi đời.

Nhắc đến một trong những nghệ sĩ từng nổi tiếng của nhạc Việt giai đoạn 2009, 2010, Vĩnh Thuyên Kim là cái tên đáng chú ý khi sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích, đồng thời ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc riêng và từng có thời kỳ hoàng kim với sức hút lớn trên thị trường nhạc Việt.

Nhắc đến một trong những nghệ sĩ từng nổi tiếng của nhạc Việt giai đoạn 2009, 2010, Vĩnh Thuyên Kim là cái tên đáng chú ý khi sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích

Vĩnh Thuyên Kim tên thật là Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm 1986 tại Cà Mau. Năm 2007, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp sau khi rời quê lên TP.HCM lập nghiệp. Trong những năm đầu đi hát, nữ ca sĩ thu hút khán giả nhờ chất giọng trong, cao, ngoại hình sáng sân khấu cùng phong cách biểu diễn trẻ trung, cá tính.

Trước khi trở thành hiện tượng vào năm 2010, Vĩnh Thuyên Kim được khán giả, đặc biệt tại khu vực miền Tây, biết đến qua loạt ca khúc như Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh, Yêu Một Người Thật Khó, Điều Ước Hạt Giấy, Người Thứ Ba, Con Rối...

Vĩnh Thuyên Kim được nhiều khán giả đặc biệt là ở miền Tây yêu thích

Bên cạnh đó, Vĩnh Thuyên Kim còn có lợi thế ở dòng nhạc trẻ dễ nghe, giai điệu bắt tai, phù hợp với thị hiếu khán giả thời kỳ nhạc online phát triển mạnh. Phong cách cá tính cũng góp phần tạo nên hình ảnh riêng của nữ ca sĩ trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Vĩnh Thuyên Kim đến vào năm 2009 với ca khúc Teen Vọng Cổ. Sản phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng của nhạc Việt nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nhạc trẻ, vọng cổ và rap.

Thay vì đi theo công thức nhạc pop quen thuộc, ca khúc tạo sự khác biệt khi đan xen giai điệu hiện đại với những câu vọng cổ mang âm hưởng cải lương, vừa lạ tai vừa dễ nhớ. Nội dung xoay quanh những rung động tình cảm của tuổi mới lớn cũng giúp bài hát dễ dàng tiếp cận đông đảo khán giả trẻ.

Teen Vọng Cổ - Vĩnh Thuyên Kim

Sức lan tỏa của Teen Vọng Cổ còn được thúc đẩy bởi sự phát triển của các trang nhạc trực tuyến và văn hóa chia sẻ video trên Internet thời điểm đó. Ca khúc được nhiều khán giả nghe lại, chia sẻ và bàn luận, đưa tên tuổi Vĩnh Thuyên Kim vượt ra khỏi phạm vi khán giả miền Tây. Từ một giọng ca chủ yếu hoạt động tại thị trường miền Nam, nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các sân khấu hội chợ, chương trình ca nhạc trên khắp cả nước.

Vĩnh Thuyên Kim từng tiết lộ có đêm nhận tới 11 show, liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm để kịp lịch biểu diễn

Thành công của Teen Vọng Cổ đưa Vĩnh Thuyên Kim bước vào thời kỳ hoàng kim với lịch diễn dày đặc. Ca khúc cũng trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ suốt nhiều năm sau đó.

Nữ ca sĩ tiết lộ có đêm nhận tới 11 show, chạy liên tục giữa TP.HCM, Bình Dương và Biên Hòa, thậm chí nhiều lần phải truyền nước biển vì kiệt sức. Thời điểm đó, cô từng đứng trước hàng nghìn khán giả tại các sân khấu hội chợ và kiếm đủ tiền mua nhà nhờ thu nhập từ việc chạy show.

Tuy nhiên, đằng sau thành công ấy là không ít áp lực và những trải nghiệm nguy hiểm. Vĩnh Thuyên Kim tiết lộ từng gặp tai nạn giao thông khoảng 4 đến 5 lần do di chuyển quá nhiều giữa các địa điểm biểu diễn.

Vĩnh Thuyên Kim cho biết mình đã đổi hơn chục chiếc xe trong suốt những năm tháng đi diễn.

Có lần, chiếc ô tô của cô quay vòng tới ba vòng sau va chạm. Nữ ca sĩ cũng cho biết mình đã đổi hơn chục chiếc xe trong suốt những năm tháng đi diễn. Nhìn lại quãng thời gian chạy show liên tục để kiếm tiền, cô nhận ra sức khỏe và sự an toàn của bản thân quan trọng hơn việc nhận thật nhiều lịch diễn. Sau những sự cố đáng nhớ, Vĩnh Thuyên Kim chủ động giảm bớt công việc, đồng thời thuê tài xế để việc di chuyển được an toàn hơn.

Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, Vĩnh Thuyên Kim vẫn là một trong những cái tên đáng nhớ của nhạc Việt

So với thời kỳ đỉnh cao khi Teen Vọng Cổ gây tiếng vang, sức hút của Vĩnh Thuyên Kim trên thị trường nhạc Việt hiện tại đã có phần giảm nhiệt. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông như trước, song vẫn duy trì hoạt động ca hát, biểu diễn tại các sân khấu và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.

Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, Vĩnh Thuyên Kim vẫn là một trong những cái tên đáng nhớ của nhạc Việt giai đoạn cuối thập niên 2000, đầu thập niên 2010. Đặc biệt, Teen Vọng Cổ vẫn là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp, gắn liền với ký ức âm nhạc của nhiều khán giả.

Ảnh: FBNV