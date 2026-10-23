Lisa (BLACKPINK) làm điệp viên, đánh đấm “nét căng” trong khách sạn

Lisa lại tiếp tục gây ấn tượng.

Sự trở lại của Lisa (BLACKPINK) với đường đua âm nhạc tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng toàn cầu khi cô chính thức phát hành MV Tarantino vào lúc 11 giờ ngày 23/10/2026 theo giờ Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc này đóng vai trò là tâm điểm trong chiến dịch quảng bá cho EP mới PRESS PLAY, đã ra mắt vào khuya cùng ngày.

MV Tarantino đóng vai trò là tâm điểm trong chiến dịch quảng bá cho EP mới PRESS PLAY

EP mới này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp solo của nữ thần tượng sau hơn một năm kể từ album đầu tay Alter Ego. Cụ thể, danh sách ca khúc góp mặt trong EP PRESS PLAY bao gồm 6 bài hát lần lượt là SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off và Sweat.

EP PRESS PLAY EP đánh dấu bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp solo của nữ thần tượng sau hơn một năm kể từ album đầu tay Alter Ego

Ngay từ khi công ty quản lý LLOUD tung ra những hình ảnh và đoạn teaser đầu tiên, tựa đề Tarantino đã tạo ra những cuộc thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội nhưng cũng đồng thời vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Việc lựa chọn cái tên này khiến nhiều khán giả liên tưởng trực tiếp đến đạo diễn gạo cội Quentin Tarantino, một nhà làm phim nổi tiếng thế giới với phong cách bạo lực đặc trưng và việc sử dụng ngôn ngữ mang tính tranh cãi trong nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển.

Việc lựa chọn cái tên Tarantino cho sản phẩm của Lisa vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Đúng như những đồn đoán từ tựa đề, MV Tarantino mang đậm dấu ấn điện ảnh rõ nét, dưới sự chỉ đạo thực hiện của James Mackel, nhà làm phim tài năng từng giành giải thưởng Grammy. Cốt truyện chính của video âm nhạc xoay quanh hành trình đầy gấp gáp của thành viên BLACKPINK bên trong một không gian khách sạn sang trọng và mang phong cách cổ điển với nhiệm vụ cốt lõi là mang một bức thư tay đến giao tận tay vị đạo diễn yêu thích của cô là Quentin Tarantino.

MV Tarantino mang đậm dấu ấn điện ảnh rõ nét, dưới sự chỉ đạo thực hiện của James Mackel, nhà làm phim tài năng từng giành giải thưởng Grammy

Cốt truyện chính của video âm nhạc xoay quanh hành trình đầy gấp gáp của Lisa với nhiệm vụ cốt lõi là mang một bức thư tay đến giao tận tay vị đạo diễn yêu thích của cô là Quentin Tarantino

Điểm nhấn thú vị của MV là sự đối lập hoàn toàn giữa không gian khách sạn thanh lịch ban đầu và chuỗi phân cảnh hành động diễn ra sau đó. Để đến được phòng của vị đạo diễn, nhân vật do Lisa thủ vai phải liên tục chiến đấu xuyên suốt, đối đầu với hàng loạt kẻ đột nhập. Xuyên suốt MV, người xem chứng kiến các phân cảnh hành động và võ thuật được biên đạo kỹ lưỡng, lấy cảm hứng từ phim hành động thực thụ với những cú tung cước, đánh đấm mạnh mẽ.

Điểm nhấn thú vị của MV là sự đối lập hoàn toàn giữa không gian khách sạn thanh lịch ban đầu và chuỗi phân cảnh hành động diễn ra sau đó

Xuyên suốt MV, người xem chứng kiến các phân cảnh hành động và võ thuật được biên đạo kỹ lưỡng

Bên cạnh yếu tố hành động kịch tính, tạo hình của Lisa trong sản phẩm lần này cũng gây ấn tượng. Lisa xuất hiện với hình tượng cá tính, sắc lạnh, mang đậm chất nổi loạn và đầy quyền lực. Cô diện trên mình những bộ trang phục bằng da, kết hợp cùng chiếc mũ kiểu cảnh sát đính đinh tán nổi bật. Một trong những chi tiết gây ấn tượng mạnh là màn phối hợp vũ đạo cũng như cảnh hành động nhịp nhàng giữa Lisa và các nhân vật. Sự kết hợp giữa động tác vũ đạo sắc nét và bối cảnh hỗn loạn của các pha giao tranh mang lại màu sắc giải trí cao đậm chất điện ảnh.

Lisa xuất hiện với hình tượng cá tính, sắc lạnh, mang đậm chất nổi loạn và đầy quyền lực

Cô diện trên mình những bộ trang phục bằng da, kết hợp cùng chiếc mũ kiểu cảnh sát đính đinh tán nổi bật

Về phần âm nhạc, ca khúc Tarantino sở hữu giai điệu bắt tai, dễ tiếp cận và mang tiết tấu dứt khoát song cũng chưa cho thấy màu sắc âm nhạc mới mẻ, khác biệt. Phần ca từ tiếp tục khai thác triệt để các hình tượng mạnh mẽ và ẩn dụ quen thuộc như nòng súng hay vết son vương trên gương mặt, qua đó khắc họa hình tượng Lisa hoàn toàn nổi loạn, sắc sảo, tự chủ và khiêu khích.

Dù vẫn còn những ý kiến xoay quanh sự lựa chọn tựa đề và màu sắc âm nhạc, không thể phủ nhận rằng Tarantino đã hoàn thành tốt vai trò là một cột mốc quan trọng trong chiến dịch quảng bá EP PRESS PLAY. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa âm hưởng pop hiện đại và chất liệu hình ảnh điện ảnh táo bạo đã giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của cộng đồng yêu nhạc quốc tế ngay trong ngày đầu ra mắt.

Ảnh: X