Lisa thất bại trước năng lượng tình yêu của mẹ bỉm hot nhất mạng xã hội

Vượt cả Kylie Jenner lẫn Lisa, "mẹ bỉm" Barbara Palvin thống trị top 1 độ hot mạng xã hội hậu Victoria's Secret 2026.

Sức nóng của Victoria’s Secret Fashion Show (VSFS) 2026 không chỉ nằm ở những sải bước trên đường băng mà còn là cuộc chiến truyền thông khốc liệt trên mạng xã hội. Ngày 21/10 vừa qua, chuyên trang văn hóa đại chúng Pop Core đã chính thức công bố bảng xếp hạng 9 gương mặt thống trị "cõi mạng" hậu sự kiện. Bất ngờ thay, những cái tên càn quét truyền thông lại mang đến loạt cú twist thú vị, khi có cả những nhân vật ngồi nhà... không diễn nhưng vẫn chiễm chệ lọt top!

#1 Barbara Palvin - Hơn 10 triệu lượt tương tác

Ngôi vương năm nay không thuộc về IT Girl thế hệ mới hay chủ nhân của chiếc Fantasy Bra mà gọi tên "mẹ bỉm" Barbara Palvin. Bằng những khoảnh khắc bùng nổ nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần rực lửa, người đẹp đã càn quét mọi nền tảng với hơn 10 triệu lượt tương tác.

Bên cạnh câu chuyện comeback chỉ 6 tuần sau sinh thì những tương tác viral với ông xã Dylan Sprouse dưới hàng ghế khán giả tiếp tục là thỏi nam châm hút truyền thông đỉnh cao nhất của VSFS. Nhiều khán giả thừa nhận rằng, năng lượng tình yêu của cặp đôi khiến màn trình diễn của Barbara hấp dẫn hơn bất cứ thiên thần nào.

#2 Kylie Jenner - Hơn 9 triệu lượt tương tác

Theo sát ở vị trí á quân là Kylie Jenner với hơn 9 triệu lượng engagements. Không hổ danh là "bà trùm" mạng xã hội, màn xuất hiện của Kylie lập tức biến thành tâm điểm mổ xẻ của giới mộ điệu. Dù sải bước trên runway hay chỉ tung ảnh khoe visual, sức hút từ cái tên Kardashian-Jenner vẫn là một bảo chứng traffic khổng lồ mà Victoria's Secret không bao giờ bỏ lỡ.

#3 TWICE - Nhóm nhạc được nhắc đến nhiều nhất

Cú twist ngoạn mục nhất bảng xếp hạng gọi tên các cô gái TWICE. Dù hoàn toàn vắng bóng và không hề có sân khấu biểu diễn nào tại VSFS 2026, nhóm nhạc nhà JYP vẫn hiên ngang hạ cánh ở Top 3 và xưng vương ở hạng mục Nhóm nhạc (Musical Act) dù đã biểu diễn từ năm ngoái. Sức mạnh vũ bão của cộng đồng fandom ONCE đã chứng minh Kpop giờ đây có thể thao túng mọi BXH độ hot mà chẳng cần thần tượng phải cất công xuất hiện.

#4 LISA - Nghệ sĩ solo được réo gọi nhiều nhất

Tương tự như TWICE, LISA chốt sổ ở vị trí thứ 4 và trở thành Nghệ sĩ Solo dẫn đầu lượng nhắc tên, bất chấp việc cô nàng không hề biểu diễn trong năm nay. Dư âm từ những sân khấu bùng nổ trước đây, cộng hưởng với vị thế sao hạng A toàn cầu khiến netizen liên tục "réo tên" LISA trên mọi mặt trận, biến cô thành vị khách vắng mặt nhưng lại giật spotlight ác liệt nhất.

#5 Megan Thee Stallion - Nghệ sĩ biểu diễn hot nhất sự kiện

Mang nguồn năng lượng "Hot Girl Summer" hừng hực lên đường băng, Megan Thee Stallion chính là cái tên biểu diễn âm nhạc (musical performer) thành công nhất về mặt truyền thông khi giữ vị trí Top 5. Những bước nhảy bốc lửa cùng thần thái rap cực "slay" của cô đã mang đến luồng sinh khí đậm chất hip-hop, khuấy đảo hoàn toàn bầu không khí của show nội y.

#6 Adriana Lima

Huyền thoại của những huyền thoại, "chị đại" Adriana Lima chứng minh gừng càng già càng cay khi hạ cánh ở Top 6. Không chỉ gây bão bởi những sải bước thần sầu, câu chuyện hậu trường về chế độ siết cân rùng rợn – nhịn ăn 9 ngày ròng rã, chỉ uống nước cầm hơi để "ủi phẳng" vòng 2 của cô đã trở thành đề tài chấn động khiến giới truyền thông tốn vô số giấy mực.

#7 Tate McRae

Công chúa nhạc Pop thế hệ Gen Z - Tate McRae ghi tên mình ở vị trí số 7. Âm nhạc cực trendy, kỹ năng vũ đạo điêu luyện tiệm cận các vũ công chuyên nghiệp cùng visual sáng bừng đã giúp cô nàng "bỏ túi" trọn vẹn sự chú ý từ tệp khán giả trẻ của VSFS.

#8 Anok Yai

Viên ngọc đen của làng mốt thế giới Anok Yai là siêu mẫu hiếm hoi lọt vào danh sách này ở vị trí số 8. Sở hữu tỷ lệ cơ thể vô thực cùng những cú đánh hông mang tính sát thương cao, Anok Yai chính là mảnh ghép hoàn hảo dung hòa giữa sự bốc lửa của nội y thương mại và đẳng cấp của thời trang cao cấp (haute couture).

#9 KATSEYE

Khép lại Top 9 là sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE. Các ca khúc viral rầm rộ, đội hình nhan sắc hút mắt và chiến lược đánh chiếm thị trường quốc tế bài bản đã giúp các tân binh này thu về lượng thảo luận khổng lồ, chứng minh sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của thế hệ thần tượng mới.

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