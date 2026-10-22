Kỳ Duyên đính chính sự cố ngang trái với Thanh Thủy ngay trước mặt Thiên Ân

Dự thảm đỏ ủng hộ Thiên Ân, Kỳ Duyên bất ngờ có pha đụng hàng gây sốt với Thanh Thủy, song "bị nghi" có dàn xếp.

Tối ngày 21/10, thảm đỏ sự kiện ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke tại TP.HCM đã thu hút đông đảo sự chú ý của truyền thông. Đến chúc mừng dự án điện ảnh thứ 4 của Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên ghi điểm tuyệt đối khi mang theo một bó hoa hồng đỏ rực được kết hình trái tim lãng mạn.

Trước giờ G, những hình ảnh "first look" lên đồ sang chảnh được Kỳ Duyên hé lộ khi ở nhà đã nhận về cơn mưa lời khen. Thế nhưng, visual lãng mạn ấy xem ra chỉ kéo dài cho đến khi nàng Hậu gặp mặt cô em thân thiết Thanh Thủy tại thảm đỏ sự kiện.

Một pha đụng hàng "như trời giáng" giữa hai Hoa Hậu, nhưng điều gây bàn tán không phải việc ai là người thắng thế khi đọ sắc trực diện, mà lại khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì chứng kiến tình huống dở khóc dở cười.

Kỳ Duyên lên đồ đi chúc mừng Thiên Ân, mang theo món phụ kiện đặc biệt là bó hoa hồng đỏ hình trái tim.

Kỳ Duyên - Thanh Thuỷ và loạt khoảnh khắc sượng chín người vì đụng hàng. Cả hai giống nhau từ trang phục đến kiểu tóc chỉ khác ở layout makeup.

Ngoài đời, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy vốn có mối quan hệ vô cùng gắn bó. Nàng Hậu Thanh Thủy, sinh năm 2002, vẫn thường xuyên bị fan trêu chọc là nhân vật chuyên phải chứng kiến những màn "phát cơm" đầy ngọt ngào của cặp đôi đình đám. Nay đến dự ra mắt phim để ủng hộ người chị thân thiết, Thanh Thủy lại vô tình rơi vào cảnh mặc đồ đôi với Kỳ Duyên, tạo nên loạt khoảnh khắc viral rần rần trên mạng xã hội tối qua.

Bộ ba Kỳ Duyên - Thiên Ân và Thanh Thuỷ tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Sự lựa chọn của 2 nàng Hậu đình đám là full set trang phục thuộc BST Fall Winter 26 của LSOUL. Phần trên là mẫu Unn Top (2,9 triệu đồng) với cấu trúc corset siết eo định hình. Thiết kế ghi điểm nhờ phom dáng khoe trọn vai trần, các đường gân nổi chạy dọc thân áo giúp tôn lên đường nét cơ thể và phần viền ngực chấm bi tương phản lạ mắt. Nét cá tính, gai góc của chiếc áo đan dây lưng được cân bằng lại bằng sự nữ tính của Kilii Skirt (2,3 triệu đồng) - mẫu chân váy bút chì cạp trung sở hữu chi tiết nơ xoắn điệu đà ngang hông cùng đường xẻ tà vạt trước phóng khoáng.

Full set từ LSOUL cũng từng được Bảo Anh lựa chọn.

Dù diện trang phục "sao y bản chính", hai nàng Hậu có cách styling khác nhau. Thanh Thủy theo đuổi tổng thể sắc lạnh, quyến rũ tuyệt đối khi mix cùng giày cao gót mũi nhọn đen tuyền và một đôi mắt được đánh màu khói bí ẩn rất hài hoà với tinh thần của trang phục. Một điểm cộng lớn cho Thanh Thủy!

Ngược lại, Kỳ Duyên lại tinh tế "làm mềm" set đồ cá tính này bằng túi xách Lady Dior kinh điển cùng sandals cao gót đính nơ, đều là tông màu sáng nhã nhặn, tạo ra một bản phối đối lập hút mắt.

Tình huống trớ trêu lại giúp Thanh Thủy có thêm meme.

Ngay lập tức, sự cố ngang trái này đã nhận về hàng loạt bình luận rôm rả từ netizen: "Rồi mắc gì hai bà mặc đồ đôi", "Đẹp nuốt chửng mạng xã hội luôn", "Hài quá vậy, Thiên Ân khác màu nên tự nhiên thành người thứ 3 nha"...

Đặc biệt, không ít người hâm mộ còn lầy lội đặt nghi vấn về một "thuyết âm mưu" đằng sau sự cố này: "Khai thật đi bà Thiên Ân là người bày trò này phải không?", "Bà Ân cố tình tư vấn người ấy với bạn thân mặc chung bộ chắc luôn, nhìn hài quá...".

Thậm chí, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng hài hước gọi tình huống này là khoảnh khắc khi "Love" (Tình yêu) và "Lốp" (Lốp dự phòng) gặp nhau, chỉ khác biệt ở đúng bó hoa trên tay.

Thiên Ân bị fan nghi ngờ là người "đạo diễn" nên tình huống này.

Dù bị trêu chọc kịch liệt, khi được hỏi liệu có hẹn trước với Thanh Thủy cho màn xuất hiện đặc biệt này hay không, Kỳ Duyên đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô khẳng định hoàn toàn không có sự sắp đặt nào từ trước, tất cả chỉ là một sự trùng hợp vô cùng hài hước và đáng yêu của hội chị em mà thôi!