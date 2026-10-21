Mỹ nhân ngồi cạnh Tỉnh Bách Nhiên lấn át cả Lưu Diệc Phi, 8 năm liền lọt Top đẹp nhất thế giới

Khung hình của Tỉnh Bách Nhiên và mỹ nhân này tại sự kiện đang thu hút sự chú ý trên MXH xứ Trung vì mang vibe sang trọng.

Tỉnh Bách Nhiên và Chu Châu mới đây thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện, tạo nên khung hình chung đầy khí chất. Nếu Tỉnh Bách Nhiên ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái điềm đạm mang đậm nét quý ông, Chu Châu lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ cùng thần thái sang trọng đặc trưng.

Đứng cạnh nhau, 2 ngôi sao Cbiz tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nét nam tính phóng khoáng và khí chất quý phái, không cần phô trương vẫn toát lên cảm giác đẳng cấp. Đặc biệt, nhan sắc của Chu Châu tiếp tục khiến người nhìn phải cảm thán. Ở độ tuổi 42, vẻ đẹp của nữ diễn viên ngày càng mặn mà, sắc sảo cùng khí chất đầy cuốn hút, càng ngắm càng thấy sức hút khó trộn lẫn.

Khung hình Tỉnh Bách Nhiên và Chu Châu ngồi cạnh nhau tại sự kiện gây sốt vì bùng nổ khí chất sang trọng.

Tỉnh Bách Nhiên ghi điểm với diện mạo lịch lãm trong bộ suit đen có phom dáng chỉn chu, kết hợp áo bên trong mang họa tiết đa sắc nổi bật. Điểm nhấn nằm ở dải vải hồng đỏ vắt qua cổ, tạo hiệu ứng layer độc đáo, phá vỡ vẻ cứng nhắc thường thấy của những bộ suit truyền thống. Chiếc ghim cài áo tinh tế càng tăng thêm nét sang trọng cho tổng thể. Với mái tóc vuốt gọn, đường nét gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cao ráo, nam diễn viên toát lên khí chất quý ông hiện đại, vừa điềm đạm vừa có gu. Cách phối màu táo bạo nhưng vẫn hài hòa giúp "Loan Niệm" nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Tỉnh Bách Nhiên bảnh bao trong bộ suit lịch lãm.

Chu Châu thu hút mọi ánh nhìn với tạo hình tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng đặc trưng. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy đen dáng dài ôm nhẹ cơ thể, nổi bật với phần tay áo rộng mềm mại và những nếp vải buông rủ tự nhiên. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng khéo léo tôn lên bờ vai thanh thoát, vòng eo gọn gàng cùng vóc dáng mảnh mai của người đẹp. Đặc biệt, sắc đen càng làm nổi bật làn da sáng và đôi môi đỏ quyến rũ, trong khi đôi khuyên tai bản dài mang đến điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể. Mái tóc đen dài được tạo kiểu bay nhẹ trong gió, với một phần tóc phủ qua gương mặt, càng tăng thêm nét bí ẩn, kiêu kỳ. Không cần những chi tiết phô trương, mỹ nhân sinh năm 1984 vẫn chinh phục người xem bằng thần thái tự tin, đường nét sắc sảo và vẻ đẹp mặn mà. Tổng thể tạo hình mang đến cảm giác vừa phóng khoáng, hiện đại, vừa phảng phất khí chất quý phái khó trộn lẫn.

Nhan sắc sang trọng, rạng rỡ của Chu Châu ở độ tuổi 42.

Chu Châu là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc và khí chất đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên từng có 8 năm góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, trở thành cái tên được chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ mang nét quý phái riêng. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, mỹ nhân sinh năm 1984 còn được xem là một phú bà đích thực khi sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh giàu có, đồng thời sở hữu học vấn đáng nể với bằng thạc sĩ từ trường kinh doanh HEC Paris.

Năm 2024, cô tiếp tục gây tiếng vang khi đảm nhận vai Khương Tuyết Quỳnh trong Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Với phong thái sang trọng, thần thái tự tin và vẻ đẹp trưởng thành, Chu Châu nhiều lần trở thành tâm điểm thảo luận, thậm chí được khán giả nhận xét có sức hút lấn át "thần tiên tỷ tỷ" trong một số khung hình

Nhan sắc kiều diễm, quyến rũ của Chu Châu.

Khí chất sang trọng của "phú bà" Cbiz nhiều lần còn có phần nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi.

Ảnh: Instagram, Weibo.