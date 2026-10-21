Lan truyền cảnh hàng hiệu bị bán rong trên lề đường với giá giảm 90% sau bạo loạn ở Pháp: Mua Chanel, LV chưa bao giờ dễ đến thế

Lợi dụng bạo loạn tại Pháp, hàng loạt cửa hàng xa xỉ đã bị cướp phá nặng nề. Số hàng hiệu nghi trộm cắp nay đang bị tẩu tán ồ ạt từ vỉa hè cho đến chợ mạng, tạo nên một ma trận thật giả lẫn lộn khiến dân tình hoang mang.

Hàng hiệu la liệt trên đường với giá rẻ như cho

Làn sóng bạo loạn càn quét Pháp vào ngày 17 và 18/10 vừa qua đã để lại một dấu hỏi lớn: Số hàng xa xỉ khổng lồ bị cướp đi sẽ trôi dạt về đâu? Theo hàng loạt video lan truyền trên mạng từ thứ Ba (20/10) cho thấy các dân buôn chợ đen đang xả hàng với mức chiết khấu từ 80-90%. Thậm chí, để tăng độ "uy tín", một số kẻ bán táo tợn còn sẵn sàng cho khách xem clip quay lại cảnh chính tay chúng đập phá cửa hàng, bóc tem sản phẩm tại boutique. Dù vậy, tính xác thực của các đoạn phim này vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng độc lập.

Việc hàng xa xỉ bị rao bán với giá rẻ mạt dĩ nhiên khiến nhiều người đặt nghi vấn về nguồn gốc thực sự. Tuy nhiên, khi không có thông tin xác minh người bán hay giấy tờ sở hữu, rất khó để khẳng định 100% đây là đồ hôi của từ đợt bạo loạn châu Âu vừa qua.

Cảnh chào mời ngay trên đường với mức giá giảm 80-90%.

Người bán buộc dây vào 4 góc tấm bạt nhằm thoát thân nhanh nhất khi có cảnh sát.

Một trong số các video cảnh mua bán designer bags đang lan truyền trên Internet sau vụ bạo loạn ở Pháp (Clip: Threads).

Thủ đoạn tẩu tán không chỉ dừng ở chợ đen mà còn len lỏi lên không gian mạng. Theo Bloomberg, Vinted - nền tảng mua bán đồ cũ phổ biến tại Pháp, Ý và Anh - đang ghi nhận sự gia tăng đột biến của các bài đăng bán hàng đáng ngờ. Hàng loạt món đồ nghi vấn mang mác Louis Vuitton, Hermès và Celine ồ ạt lên sàn. Đại diện nền tảng này cho biết họ đang tích cực phối hợp cùng cảnh sát và giới chức Pháp, nhằm rà soát, gỡ bỏ các bài đăng nghi liên quan đến đồ hôi của và tuyên bố cấm vĩnh viễn tài khoản vi phạm.

eBay cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu gia tăng đột biến nào đối với các bài đăng rao bán liên quan đến vụ hôi của tại Pháp. Dù vậy, sàn thương mại điện tử này khẳng định vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra các mặt hàng có dấu hiệu khả nghi. Một khi giới chức trách xác nhận sản phẩm là tang vật trộm cắp, eBay sẽ lập tức có biện pháp xử lý mạnh tay, bao gồm gỡ bỏ bài đăng và trừng phạt người bán vi phạm.

Sự nhầm lẫn tai hại với "thủ phủ hàng nhái" Canal Street

Thực tế, không phải video xả hàng hiệu vỉa hè nào đang viral cũng xuất phát từ cuộc bạo loạn ở Pháp. Việc thiếu kiểm chứng đã dẫn đến một số nhầm lẫn tai hại. Nhiều đoạn clip được gán mác "hôi của châu Âu" thực chất là phố Canal (New York) hay Gran Via (Madrid) - những tụ điểm bán hàng giả khét tiếng.

Đầu tháng 10 vừa qua, vấn nạn bán hàng rong bất hợp pháp tại phố Canal đã bùng phát trở lại vô cùng ngang ngược. Hàng chục tiểu thương trải bạt suốt 4 dãy nhà, chào mời la liệt đồng hồ Rolex giá 80 USD, túi xách Dior 250 USD hay kính Prada 20 USD. Cảnh sát New York thừa nhận việc dẹp loạn ở đây chẳng khác nào trò chơi "bắt cóc bỏ đĩa".

Chính khung cảnh hỗn loạn, bày bán đồ xa xỉ la liệt trên vỉa hè ở các điểm nóng hàng nhái đã trở thành "mỏ vàng" cho các tin tức thật giả lẫn lộn, ăn theo tình hình căng thẳng ở Pháp.

Phố hàng nhái Canal ở Mỹ còn tạo nên làn sóng làm nội dung "Canal Street Haul" của giới trẻ trên Instagram.

Cảnh bày hàng ở một con phố ở trung tâm Madrid, Tây Ban Nha (Clip: Instagram)

Các thánh địa xa xỉ thất thủ, thiệt hại tỷ euro

Nguồn cơn của lượng hàng hóa trôi nổi và cả những tin đồn này xuất phát từ làn sóng bạo loạn tại Pháp hôm 17-18/10. Lợi dụng biểu tình, các nhóm quá khích bịt mặt đã "đục nước béo cò", tấn công cảnh sát và cướp phá nhắm thẳng vào những khu phố mua sắm danh giá nhất.

Tại Paris, các điểm nóng như Place Vendôme hay Rue Saint-Honoré chìm trong hỗn loạn. Gây sốc nhất là cảnh 6 kẻ manh động dùng rào chắn giao thông nện liên tiếp nhằm đập vỡ cửa kính boutique Louis Vuitton, nhưng may mắn lớp kính cường lực an ninh đã ngăn chặn thành công vụ đột nhập.

Dù vậy, boutique của Celine, Kenzo đã bị cướp sạch sành sanh; cửa hàng Ralph Lauren bị tàn phá nặng nề. Hàng loạt "ông lớn" khác như Burberry, Dior, Jil Sander, The Kooples, Hugo Boss và Lancel cũng chung số phận. Lan sang tận Marseille, cửa hàng Louis Vuitton và Hermès cũng bị đám đông tràn vào hôi của. Nhiều video cho thấy cảnh đồng hồ Rolex bị vứt vào thùng rác.

Hình ảnh 1 chiếc Rolex còn trong hộp bị vứt trên lề đường chưa rõ thực hư.

Sự tàn phá không chừa một ai với khoảng 3.000 doanh nghiệp trên toàn nước Pháp bị ảnh hưởng, từ chuỗi mỹ phẩm Sephora đến showroom Apple, JD Sports, Tesla. Theo ước tính sơ bộ của ngành bảo hiểm, thiệt hại có thể lên tới 1 đến 1,2 tỷ euro. Con số cuối cùng vẫn bị bỏ ngỏ khi các thương hiệu còn đang chật vật kiểm kê kho hàng.

Để đối phó với tình hình an ninh leo thang, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mạnh mẽ lên án bạo lực, đồng thời chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm tại một số khu vực. Tính đến nay, hơn 2.400 người đã bị bắt giữ.

Theo Fashion Times, BBC