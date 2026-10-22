Bảo vật nhan sắc của Brazil từng chỉ uống nước 9 ngày trước show Victoria's Secret.

Khi giai điệu âm nhạc cất lên và đường băng kim tuyến bừng sáng, Adriana Lima xuất hiện đầy quyền lực trong bộ bodysuit ren xanh neon với những đường cut-out mang âm hưởng corset quanh eo, kết hợp cùng đôi cánh uốn lượn tựa những nhánh hoa anh đào rực rỡ.

Màn thả dáng quyến rũ ấy không chỉ đánh dấu lần thứ 21 nữ siêu mẫu sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show, mà còn khiến hàng triệu khán giả vỡ òa khi nghe lại câu nói đầy xúc động: "I'm coming home" (Tôi đang trở về nhà). Ở tuổi U45, "chị đại" của VSFS vẫn khẳng định đẳng cấp khó ai xô đổ, nhưng đằng sau hào quang rực rỡ và những bước catwalk triệu đô ấy lại là một hành trình khắc nghiệt đến mức ám ảnh.

Sự nghiệp gần 30 năm của mỹ nhân Brazil ở đế chế nội y bậc nhất hành tinh (CLip: TikTok).

9 ngày "uống nước cầm hơi" và 12 giờ vắt kiệt cơ thể trước giờ G

Để giữ vững vị trí "chị đại" trên đường băng kim tuyến và sở hữu vóc dáng chuẩn từng milimet không chút mỡ thừa, Adriana Lima từng phải trải qua những quy trình ép cân khắc nghiệt đến điên rồ. Đằng sau cái gật đầu mãn nguyện của hàng triệu khán giả là sự đánh đổi sức khỏe mà chính cô từng công khai thừa nhận trên The Telegraph.

Theo đó, trong suốt 9 ngày cận kề show diễn, Adriana cắt bỏ hoàn toàn tất cả các loại thức ăn dạng rắn. Thực đơn duy nhất duy trì sự sống của cô là các dung dịch bổ sung protein kết hợp cùng vitamin, kèm theo việc nạp đều đặn 3,7 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, quy trình khốc liệt nhất chỉ thực sự bắt đầu vào 12 giờ cuối cùng trước khi bước lên sàn diễn.

Adriana Lima năm 2005 trong kỷ nguyên huy hoàng của đường băng kim tuyến.

Để cơ bụng được "ủi phẳng" tuyệt đối và các đường nét cơ bắp nổi rõ sắc lẹm trước ống kính, nữ siêu mẫu sẽ ngắt hoàn toàn việc uống nước và mọi chất lỏng. "Không tiếp thêm bất kỳ chất lỏng nào để cơ thể khô đi, đôi khi có thể giúp tôi giảm tới 8 pound (khoảng 3,6 kg) chỉ nhờ điều này" - Adriana từng tiết lộ. Chế độ "vắt kiệt" nước này khắc nghiệt đến mức Stylist gắn bó lâu năm Sophia Neophitou từng ví quá trình chuẩn bị của các thiên thần nội y không khác nào các vận động viên chuyên nghiệp đang gồng mình cho một cuộc thi chạy marathon.

Bà mẹ 3 con năm 45 tuổi vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu này.

Biểu tượng bất tử vượt khỏi ranh giới thời trang

Trước khi trở thành "bảo vật nhan sắc" được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, thống trị ngành công nghiệp thời trang thập niên 2000 và 2010, chân dài sinh năm 1981 tại Brazil lại lớn lên trong một gia đình vô cùng mộ đạo. Hàng tuần, cô đều ngoan ngoãn đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật và từng có ước mơ giản dị là trở thành một tu nữ.

Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh đã gõ cửa vào năm 15 tuổi khi Adriana xuất sắc chiến thắng cuộc thi Ford Model, lập tức khăn gói rời quê nhà sang New York ký hợp đồng với Elite Model Management, chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Nữ siêu mẫu thời mới vào nghề đậm đà bản sắc Brazil.

Gia nhập Victoria's Secret vào năm 1999 khi mới 17 tuổi, mỹ nhân Brazil chỉ mất đúng một năm để chính thức đeo lên lưng đôi cánh Angel vào năm 2000 - một tốc độ thăng tiến thần tốc mà ngay cả những tên tuổi lừng danh như Candice Swanepoel, Karolina Kurkova hay Alessandra Ambrosio cũng phải mất nhiều năm mới chạm tới.

Adriana Lima trở thành Thiên thần từ lúc 18 tuổi.

Với vẻ đẹp hoang dại, sắc lẹm cùng đôi mắt xanh thẳm hút hồn, Adriana Lima nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao số một của hãng. Sự bền bỉ giúp cô giữ kỷ lục là Thiên thần gắn bó lâu nhất lịch sử thương hiệu (từ 1999 đến 2018, chỉ vắng mặt duy nhất năm 2009 do nghỉ thai sản), 3 lần danh dự được trao cơ hội khoác lên mình chiếc Fantasy Bra đắt giá và đứng đầu danh sách những siêu mẫu giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn năm 2016 với khối tài sản ước tính 75 triệu USD.

Adriana Lima mặc chiếc Fantasy Bra 2 triệu USD đến store Victoria’s Secret (Soho, New York) năm 2010.

Những tiêu chuẩn hình thể khắc nghiệt ấy từng tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng nhưng cũng đầy tranh luận cho Victoria's Secret. Năm 2018, khi Adriana Lima rơi những giọt nước mắt chia tay sàn diễn sau gần hai thập kỷ cống hiến, công chúng đã ngầm hiểu rằng một thời đại huyền thoại đã chính thức khép lại.

Thế nhưng, sức hút của "bảo vật nhan sắc Brazil" chưa bao giờ lụi tàn. Không chỉ dừng lại ở sàn catwalk hay các chiến dịch quảng cáo triệu đô, Adriana còn làm nên lịch sử khi trở thành Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu đầu tiên của FIFA (Global Fan Ambassador) vào tháng 2/2023. Tình yêu mãnh liệt với bóng đá - niềm tự hào dân tộc Brazil - đã đưa cô bước vào thế giới thể thao vua, kết nối hàng triệu CĐV trên toàn thế giới và trở thành nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ người mẫu trẻ Gen Z.

Ngôi sao của Victoria's Secret là Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu đầu tiên của FIFA.

Màn tái xuất đầy kiêu hãnh của Adriana Lima trên đường băng Victoria's Secret ở lần thứ 21 này không chỉ là lời chào trở về nhà, mà còn là minh chứng sống động nhất cho vị thế của một biểu tượng: Thời gian có thể trôi qua, tiêu chuẩn vẻ đẹp có thể đổi thay, nhưng cái tên Adriana Lima thì mãi mãi là một tượng đài bất tử trong lòng công chúng.

Ảnh: Internet