Mỹ Tâm báo tin vui, Mai Tài Phến lập tức có động thái công khai

Phản ứng của Mai Tài Phến đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý sau khi Mỹ Tâm thông báo concert See The Light Day 2 đã bán hết vé. Nam diễn viên hài hước viết: “Vé không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi… mà đã được mọi người chốt sạch! Chưa kịp nóng máy vé đã bay màu! SOLD OUT TOÀN TẬP!”.

Mai Tài Phến thông báo tin concert See The Light Day 2 đã "sold out"

Chia sẻ hài hước của Mai Tài Phến nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trước đó, nam diễn viên cũng tích cực đăng tải thông tin về lịch mở bán vé concert See The Light Day 2, đồng thời quảng bá lịch trình liveshow của Mỹ Tâm tại Mỹ, thể hiện sự đồng hành với các hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ.

Concert See The Light Day 2 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Trước khi toàn bộ vé được bán hết, đêm nhạc đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi 10.000 vé trong đợt mở bán sớm được tiêu thụ chỉ sau 5 phút. Giá vé được công bố dao động từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng.

Đây là đêm diễn tiếp nối concert See The Light tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tháng 12/2025. Chương trình trước đó thu hút hơn 40.000 khán giả, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp biểu diễn của Mỹ Tâm. Tại đêm nhạc này, Mai Tài Phến cũng có mặt để cổ vũ, ủng hộ nữ ca sĩ.

Mai Tài Phến ủng hộ concert của Mỹ Tâm tại SVĐ Mỹ Đình

Trong năm 2026, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục thu hút sự quan tâm khi cùng xuất hiện trong các hoạt động quảng bá phim điện ảnh Tài. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từ lâu nhận được sự chú ý của công chúng. Những tương tác và sự đồng hành của Mai Tài Phến trong các hoạt động của Mỹ Tâm vì thế thường trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Mai Tài Phến tên thật là Mai Đại Bình, sinh năm 1991, được công chúng biết đến rộng rãi qua vai diễn trong MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm. Sau đó, nam diễn viên hợp tác với Mỹ Tâm trong MV Đừng hỏi em và phim điện ảnh Chị trợ lý của anh. Mai Tài Phến gây chú ý khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính trong phim điện ảnh Tài. Tác phẩm đạt doanh thu 113 tỷ đồng, góp mặt trong nhóm phim Việt cán mốc trăm tỷ đồng trong năm.