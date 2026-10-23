Đẹp suốt 20 năm cũng là 1 loại tài sản, mỹ nữ hát hay xinh gái mua nhà hơn 780 tỷ dễ như trở bàn tay

Nữ thần đẹp không tuổi của làng giải trí chốt mua nhà hơn 780 tỷ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ suốt hơn một thập kỷ qua đã mang lại cho Bae Suzy không chỉ danh tiếng đỉnh cao mà còn cả khối tài sản đáng mơ ước. Mới đây, theo hãng tin Ten Asia đưa tin ngày 22/10, nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Bae Suzy đã hoàn tất hợp đồng mua một căn hộ thuộc dự án siêu xa xỉ L'ARBRE 27 tại khu vực Samseong-dong, quận Gangnam, thành phố Seoul. Dự án này gây chú ý lớn khi mức giá cho căn hộ đắt nhất có thể lên tới 40 tỷ won, tương đương khoảng 780 tỷ đồng. Việc đầu tư vào phân khúc nhà ở siêu sang một lần nữa khẳng định tiềm lực tài chính vững chắc của ngôi sao sinh năm 1994.

Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ suốt hơn một thập kỷ qua đã mang lại cho Bae Suzy không chỉ danh tiếng đỉnh cao mà còn cả khối tài sản đáng mơ ước

Suzy đã hoàn tất hợp đồng mua một căn hộ thuộc dự án siêu xa xỉ L'ARBRE 27 tại khu vực Samseong-dong, quận Gangnam, thành phố Seoul

Dự án này cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám ký hợp đồng mua nhà như nữ diễn viên Shin Se-kyung, thành viên Jisoo của nhóm nhạc BLACKPINK, nam diễn viên Jang Keun-suk và cựu vận động viên kiêm người dẫn chương trình Seo Jang-hoon. Dù chưa có thông tin Suzy đã chọn loại hình nhà ở nào, việc cô ký hợp đồng mua nhà tại một trong những khu dân cư đắt đỏ hàng đầu Hàn Quốc vẫn thu hút nhiều sự chú ý.

Dự án này cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám ký hợp đồng mua nhà, mức giá cho căn hộ đắt nhất có thể lên tới 40 tỷ won, tương đương khoảng 780 tỷ đồng

Khối tài sản ròng của cựu thành viên Miss A hiện được ước tính rơi vào khoảng 45 triệu USD, tương đương hơn 1000 tỷ đồng. Trước khi chốt hợp đồng tại L'ARBRE 27, Suzy đã là một nhà đầu tư bất động sản mát tay từ khi còn rất trẻ. Năm 2016, khi mới 22 tuổi, cô đã chi khoảng 3,7 tỷ won, tương đương 83 tỷ đồng, để mua một tòa nhà tại Samseong-dong, Gangnam. Giá trị thị trường của tòa nhà này hiện đã tăng gấp nhiều lần, ước tính đạt từ 8 đến 14 tỷ won và mang lại nguồn thu từ việc cho thuê khoảng 15 triệu won mỗi tháng, tương đương khoảng 300 triệu đồng. Đến năm 2017, cô tiếp tục tậu thêm một căn biệt thự sang trọng tại khu Nonhyeon-dong với giá khoảng 2,7 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng. Bên cạnh bất động sản, nữ nghệ sĩ cũng sở hữu xe thể thao hạng sang Porsche 911 có giá trị khoảng 140.000 USD, tương đương 3,6 tỷ đồng.

Khối tài sản ròng của cựu thành viên Miss A hiện được ước tính rơi vào khoảng 45 triệu USD, tương đương hơn 1000 tỷ đồng

Suzy đã là một nhà đầu tư bất động sản mát tay từ khi còn rất trẻ

Bên cạnh bất động sản, nữ nghệ sĩ cũng sở hữu xe thể thao hạng sang Porsche 911 có giá trị khoảng 140.000 USD, tương đương 3,6 tỷ đồng

Chặng đường hoạt động nghệ thuật của Suzy bắt đầu từ năm 2010 khi cô ra mắt ở tuổi 16 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Miss A trực thuộc JYP Entertainment. Ngay từ sản phẩm đầu tay Bad Girl Good Girl, nhóm đã gặt hái thành công lớn và giành giải thưởng Daesang danh giá. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt trong sáng đặc trưng, Suzy nhanh chóng trở thành nhân tố thu hút sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông và công chúng.

Chặng đường hoạt động nghệ thuật của Suzy bắt đầu từ năm 2010 khi cô ra mắt ở tuổi 16 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Miss A trực thuộc JYP Entertainment

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt trong sáng đặc trưng, Suzy nhanh chóng trở thành nhân tố thu hút sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông và công chúng

Tuy nhiên, việc công ty quản lý JYP tập trung đẩy mạnh các hoạt động cá nhân cho Suzy khi sự nổi tiếng của cô gia tăng quá nhanh đã vô tình tạo ra khoảng cách lớn về danh tiếng giữa cô và ba thành viên còn lại là Fei, Jia và Min. Thực tế này từng dấy lên không ít tin đồn về mối quan hệ nội bộ nhóm. Việc Suzy nổi tiếng vượt trội khiến hình ảnh của Miss A nhiều lần bị gắn với cụm từ "Suzy và những người bạn", trở thành chủ đề tranh luận xuyên suốt những năm nhóm còn hoạt động. Sau khi Miss A chính thức tan rã vào năm 2017, việc tái hợp của nhóm gần như không thể.

Việc Suzy nổi tiếng vượt trội khiến hình ảnh của Miss A nhiều lần bị gắn với cụm từ "Suzy và những người bạn", trở thành chủ đề tranh luận xuyên suốt những năm nhóm còn hoạt động

Sau khi Miss A chính thức tan rã vào năm 2017, việc tái hợp của nhóm gần như không thể

Sau đó, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo. Các sản phẩm âm nhạc cá nhân như album Yes? No? hay Faces of Love đã giúp nữ ca sĩ khẳng định sự trưởng thành trong giọng hát cũng như phong cách định hình cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, Suzy không còn quá mặn mà với con đường ca hát solo để tập trung toàn lực cho phim ảnh, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối và nhớ về hình ảnh một nữ idol trên sân khấu của cô.

Ở thời điểm hiện tại, Suzy không còn quá mặn mà với con đường ca hát solo để tập trung toàn lực cho phim ảnh, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối và nhớ về hình ảnh một nữ idol trên sân khấu của cô

Lấn sân sang con đường diễn xuất, Suzy nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua bộ phim học đường Dream High năm 2011 và nổi tiếng với danh xưng "Tình đầu quốc dân" sau bộ phim điện ảnh Architecture 101 năm 2012. Qua nhiều năm hoạt động, cô liên tục thử sức và ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như While You Were Sleeping, Vagabond, Start Up, Anna và Doona!.

Qua nhiều năm hoạt động, cô liên tục thử sức và ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám

Nguồn thu nhập khổng lồ giúp Suzy duy trì khối tài sản ấn tượng này chủ yếu đến từ vị thế "Nữ hoàng quảng cáo" và sự nghiệp diễn xuất thăng tiến liên tục. Năm 2013, khi mới 19 tuổi, cô đã ký tới 14 hợp đồng quảng cáo, thu về hơn 10 tỷ won (hơn 195 tỷ đồng) theo ước tính của Soomi. Riêng trong năm 2020, Suzy được cho là đã kiếm được 8,8 triệu USD (gần 227 tỷ đồng) chỉ từ việc làm đại diện thương hiệu, theo SCMP.

Nguồn thu nhập khổng lồ giúp Suzy duy trì khối tài sản ấn tượng này chủ yếu đến từ vị thế "Nữ hoàng quảng cáo" và sự nghiệp diễn xuất thăng tiến liên tục

Cô hiện là gương mặt đồng hành cùng nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp và trang sức xa xỉ toàn cầu như Celine, Dior, Longines, Lancôme và Guess, với mức thù lao trung bình cho mỗi hợp đồng ước tính đạt khoảng 700 triệu won, tương đương 14 tỷ đồng. Ở mảng phim ảnh, thù lao của cô cũng tăng trưởng vượt bậc theo thời gian. Mức cát-xê từ khoảng 9 đến 9,5 triệu won mỗi tập phim truyền hình ở thời điểm năm 2012 đã tăng lên mức khoảng 16.700 USD, tương đương 430 triệu đồng, cho mỗi tập phim vào năm 2021 và tiếp tục duy trì ở mức cao trong các dự án lớn.

Cô hiện là gương mặt đồng hành cùng nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp và trang sức xa xỉ toàn cầu

Ở mảng phim ảnh, thù lao của cô cũng tăng trưởng vượt bậc theo thời gian

Với nền tảng vững chắc cả về sự nghiệp nghệ thuật lẫn tài chính, Suzy tiếp tục duy trì vị thế của một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Ảnh: Tổng hợp