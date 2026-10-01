Điều cả Việt Nam tò mò về “anh Long” G-DRAGON hiện tại

Một chi tiết liên quan đến G-Dragon đang khiến người hâm mộ đặc biệt tò mò.

Tối 23/10, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, 3 thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chính thức có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng cho 2 đêm diễn vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình. Sự xuất hiện của bộ ba khiến cộng đồng fan Việt không khỏi háo hức, bởi đây là một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất trong tháng 10. Ngay từ khi những hình ảnh tại sân bay được chia sẻ, mọi động thái của các thành viên đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

G- Dragon trùm kín mít khi xuất hiện ở sân bay khởi hành đến Hà Nội

Đặc biệt, G-Dragon trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc với diện mạo kín đáo, đội khăn che kín đầu và khoác áo lông dáng dài. Trang phục có phần khác lạ của nam ca sĩ lập tức khiến nhiều fan Việt tò mò, đặt nghi vấn liệu trưởng nhóm BIGBANG có đang che giấu kiểu tóc mới trước thềm concert tại Hà Nội hay không.

Với sức hút của G-Dragon, chỉ một chi tiết nhỏ trong diện mạo cũng đủ khiến người hâm mộ chú ý, càng làm tăng thêm sự háo hức trước màn xuất hiện của nam nghệ sĩ trên sân khấu Mỹ Đình trong hai đêm diễn sắp tới.

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay, những hình ảnh của G-Dragon nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Chúng tôi ghi nhận khoảnh khắc G-Dragon xuất hiện tại sân bay Nội Bài với mái tóc vàng quen thuộc. Đây là lần hiếm hoi nam thần tượng không trùm khăn kín đầu hay diện trang phục che chắn cầu kỳ. Diện mạo đời thường của trưởng nhóm BIGBANG nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hình ảnh G-Dragon tại sân bay Nội Bài

Có thể thấy G-Dragon không thay đổi về màu tóc

Có thể thấy, G-Dragon dường như không thay đổi nhiều về kiểu tóc khi vẫn giữ mái tóc vàng quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều đêm diễn trước đó. Chi tiết này phần nào hé lộ điều khiến người hâm mộ tò mò suốt thời gian qua, khi nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang cố tình che giấu diện mạo mới trước thềm concert tại Việt Nam.

Mái tóc vàng này vốn đã gắn liền với G-Dragon từ thời điểm quay MV BiiiG. Kể từ khi BIGBANG trở lại với các sản phẩm âm nhạc mới và tiếp tục hành trình lưu diễn, nam thần tượng vẫn giữ nguyên màu tóc quen thuộc trong thời gian dài. Đáng chú ý, dù phần chân tóc đã mọc đen khá rõ, G-Dragon vẫn chưa nhuộm lại màu tóc. Chính vì vậy, việc nam ca sĩ xuất hiện với khăn trùm đầu tại sân bay Hàn Quốc trước đó càng khiến người hâm mộ tò mò liệu anh có đang chuẩn bị thay đổi diện mạo hay không.

Mái tóc vàng đã được G-Dragon giữ một khoản thời gian khá lâu

Vốn nổi tiếng với việc liên tục thử nghiệm những màu tóc khác nhau trong suốt sự nghiệp, G-Dragon càng khiến fan chú ý khi duy trì một màu tóc trong thời gian dài. Nhiều người vì thế đặt câu hỏi liệu mái tóc vàng quen thuộc có sắp được thay thế bằng một diện mạo mới, hay nam ca sĩ đang ấp ủ điều gì đặc biệt.

Thực tế, việc trùm khăn kín đầu vốn là phong cách quen thuộc của G-Dragon trong nhiều năm qua, vì vậy chi tiết này không đồng nghĩa với việc nam ca sĩ đang giấu kiểu tóc mới. Dù diện mạo có thay đổi hay vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc, sức hút của trưởng nhóm BIGBANG vẫn không hề suy giảm.

Dù diện mạo có thay đổi hay vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc, sức hút của trưởng nhóm BIGBANG vẫn không hề suy giảm

Hàng nghìn người hâm mộ vẫn đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc được gặp thần tượng tại sân vận động Mỹ Đình. Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu sự trở lại được fan Việt mong chờ suốt nhiều năm qua.

Concert BIGBANG 2026-2027 World Tour < XX : COSMOS > sẽ diễn ra trong 2 đêm 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện được đông đảo người hâm mộ Việt Nam mong chờ sau nhiều năm chờ đợi BIGBANG trở lại với sân khấu tại Việt Nam.



