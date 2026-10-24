Lần đầu tiên có bức ảnh quy tụ 48 sao khủng từ G-Dragon đến BTS: Thứ chỉ Dispatch mới làm được

Khung hình gom trọn những ngôi sao hàng đầu bất ngờ lộ diện khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Sự kiện triển lãm âm nhạc và nghệ thuật thị giác D'FESTA : THE ORIGIN do Dispatch tổ chức chính thức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu âm nhạc. Bức ảnh banner và đoạn video teaser quảng bá sự kiện vào ngày 14/10 hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm nhấn khiến truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm là sự xuất hiện đồng thời của gần 50 nghệ sĩ hàng đầu Kpop trong cùng một khung hình.

Đoạn video teaser quảng bá sự kiện vào ngày 14/10 hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội

Khung hình quảng bá chính thức quy tụ tổng cộng 48 nghệ sĩ, bao gồm đại diện từ 9 nhóm nhạc và nghệ sĩ hàng đầu hiện nay là G-Dragon, BTS, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER (TXT), aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE và CORTIS. Trong hình ảnh công bố, toàn bộ 48 nghệ sĩ xuất hiện trong các bộ trang phục mang tông màu tối sang trọng, tạo dáng trên hệ thống bục kiến trúc thiết kế dạng lượn sóng mang tính nghệ thuật thị giác cao.

Khung hình quảng bá chính thức quy tụ tổng cộng 48 nghệ sĩ, bao gồm đại diện từ 9 nhóm nhạc và nghệ sĩ hàng đầu hiện nay là G-Dragon, BTS, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER (TXT), aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE và CORTIS

Khung hình nhanh chóng bùng nổ truyền thông và trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi nhờ việc quy tụ hàng loạt ngôi sao lớn trải dài qua nhiều thế hệ, từ Gen 2 cho đến các đại diện mới của Gen 5. Việc tập hợp những gương mặt tầm cỡ thuộc các giai đoạn phát triển khác nhau của Kpop trong một sản phẩm chung là điều hiếm khi xuất hiện, tạo nên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu.

Mỗi cái tên xuất hiện đều gắn liền với những dấu ấn chuyên môn và thành tích thương mại riêng biệt. Ở vị trí trung tâm của sự chú ý, G-Dragon tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ đi đầu với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cả âm nhạc lẫn thời trang suốt gần hai thập kỷ. Trong khi đó, BTS đại diện cho bước tiến toàn cầu hóa của Kpop với hàng loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng quốc tế như Billboard Hot 100 cùng nhiều giải thưởng thế giới. Bên cạnh đó, các đại diện thuộc thế hệ Gen 3 và Gen 4 như Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, aespa và IVE đều liên tục ghi dấu ấn thông qua các album đạt cột mốc triệu bản, duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng Billboard và sở hữu các bản hit có độ phủ sóng rộng rãi. Sự góp mặt của những cái tên mới như RIIZE hay CORTIS đại diện cho lực lượng kế thừa, góp phần hoàn thiện bức tranh chuyển giao thế hệ của Kpop trong cùng một khung hình. Cả tổng thể khung hình toát ra mùi quyền lực hiếm có khi quy tụ toàn những đại diện nổi bật nhất của các thế hệ idol Kpop. Nhiều dân mạng còn cho rằng chỉ có thể là Dispatch mới làm được chuyện này.

Ở vị trí trung tâm của sự chú ý, G-Dragon tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ đi đầu với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cả âm nhạc lẫn thời trang suốt gần hai thập kỷ

Trong khi đó, BTS đại diện cho bước tiến toàn cầu hóa của Kpop với hàng loạt kỷ lục trên các bảng xếp hạng quốc tế như Billboard Hot 100 cùng nhiều giải thưởng thế giới

Sự chú ý dành cho bức ảnh còn đến từ những bàn luận xoay quanh tính thực tế của khung hình. Việc quy tụ đến 48 nghệ sĩ tầm cỡ của K-pop là một bài toán rất khó khăn về việc sắp xếp lịch trình của các nghệ sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã chỉ ra rằng đây nhiều khả năng là sản phẩm của kỹ thuật ghép ảnh kỹ thuật số chứ không phải một buổi chụp hình trực tiếp với đầy đủ các thành viên. Mặc dù vậy, công chúng vẫn dành sự ghi nhận cho mức độ kỳ công và chỉn chu trong khâu dàn dựng, từ việc xử lý ánh sáng, tỉ lệ cơ thể cho đến bố cục sắp đặt không gian tổng thể nhằm tạo nên sự đồng nhất cho 48 con người.

Một trong những điểm nhấn nghệ thuật quan trọng nhất của triển lãm là tác phẩm quy mô lớn mang tên KANON NO. 48. Tác phẩm này ghi lại khoảnh khắc cả 48 nghệ sĩ cùng di chuyển trên một cấu trúc không gian chung, tạo thành một bản ghi nhận trực quan về diện mạo của Kpop đương đại. Bên cạnh đó, người xem còn có thể thưởng thức các bức vẽ nghệ thuật do chính tay các idol thực hiện tại khu vực THE SQUEEZE, hoặc lắng nghe những dòng tâm sự qua các bức thư tay và tin nhắn video gửi tới người hâm mộ ở khu vực LETTERS.

Hình ảnh tại triển lãm

Có thể thấy, việc quy tụ một dàn nghệ sĩ với quy mô lớn như trên vào cùng một dự án triển lãm được đánh giá là hiện tượng vô cùng hiếm gặp. Khác với các lễ trao giải hay đêm nhạc giao lưu ngắn hạn, một dự án triển lãm đòi hỏi về vấn đề bản quyền hình ảnh cũng như việc sắp xếp lịch trình làm việc vốn vô cùng dày đặc giữa các công ty quản lý khác nhau. Thông tin về số lượng 48 nghệ sĩ tham gia ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng. Trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng hâm mộ bày tỏ sự phấn khích đặc biệt trước màn hội ngộ đông đảo này, đồng thời liên tục cập nhật và mong chờ những hình ảnh chính thức đầu tiên được công bố tại không gian trưng bày.

Triển lãm D'FESTA : THE ORIGIN dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 30/11 tại không gian MPX Gallery, tầng L3 thuộc trung tâm thương mại IFC Mall, Yeouido, Seoul. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ban tổ chức đã dành ra khoảng 4 tháng để ghi hình và xây dựng khoảng 30 bối cảnh quay phim quy mô lớn. Lấy chủ đề trung tâm là ORIGIN, sự kiện hướng tới việc tái hiện lại những ước mơ và niềm đam mê thuở ban đầu của các nghệ sĩ, từ đó truyền tải thông điệp vượt ra khỏi giới hạn của một đêm diễn hay sản phẩm âm nhạc đơn thuần.

Triển lãm D'FESTA : THE ORIGIN dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 30/11 tại không gian MPX Gallery, tầng L3 thuộc trung tâm thương mại IFC Mall, Yeouido, Seoul

Trước đó, triển lãm D'FESTA 2023 từng được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2023, mang đến những trải nghiệm không gian thực tế ảo ấn tượng cùng hình ảnh độc quyền của các nhóm nhạc lớn như BTS, TWICE hay SEVENTEEN.

Sau khi kết thúc đợt trưng bày tại Seoul, hành trình của D'FESTA : THE ORIGIN sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua tour triển lãm toàn cầu tại các thành phố lớn trên thế giới, với điểm đến đầu tiên được xác định là thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tháng 1 năm sau. Sự kiện hứa hẹn tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trong việc kết nối âm nhạc Kpop với nghệ thuật đại chúng trên phạm vi quốc tế.

Ảnh: X