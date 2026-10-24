Bắt gặp Taeyang chạy bộ cực "chill" ở Hà Nội sáng nay.

Sáng sớm ngày 24/10, chúng tôi bắt gặp Taeyang xuất hiện tại một công viên gần khu vực lưu trú ở Hà Nội. Nam ca sĩ tranh thủ chạy bộ, hít thở không khí buổi sáng trước thềm đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG.

Chùm ảnh độc quyền - Taeyang chạy bộ ở Hà Nội sáng nay:

Trong loạt ảnh được chúng tôi ghi nhận, Taeyang diện trang phục thể thao đơn giản với áo phông đen, quần short và giày chạy bộ. Nam ca sĩ đeo kính đen, không đeo khẩu trang, để lộ diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng săn chắc. Được vệ sĩ và ê-kíp tháp tùng, giọng ca Eyes, Nose, Lips thoải mái chạy bộ, tận hưởng không khí buổi sáng ở Hà Nội. Hình ảnh tràn đầy năng lượng của Taeyang khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ màn xuất hiện của nam ca sĩ trên sân khấu tối nay.

Taeyang cùng Daesung và G-Dragon ở sân bay Incheon chuẩn bị sang Việt Nam biểu diễn

BIGBANG đáp Hà Nội vào khoảng 22 giờ tối 23/10

Trước đó, khoảng 22h ngày 23/10, ba thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã đáp chuyến bay xuống Hà Nội để chuẩn bị cho hai đêm concert thuộc BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sau chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng từ Hàn Quốc đến Việt Nam, cả ba cùng ê-kíp lựa chọn di chuyển qua lối nội bộ ra xe về khách sạn thay vì đi qua cổng hành khách để gặp gỡ người hâm mộ.

3 thành viên BIGBANG trở về khách sạn lưu trú

Đến gần 23h39, dàn xe sang chở ba ngôi sao hàng đầu Kpop trở về khách sạn. Các thành viên nhanh chóng di chuyển vào bên trong sau hành trình dài. Trong khi đó, Daesung vẫn thân thiện gật đầu chào những người xung quanh trước khi rời đi.

Chỉ sau một đêm di chuyển gấp rút, Taeyang đã tranh thủ vận động từ sáng sớm, cho thấy trạng thái khá thoải mái và tràn đầy năng lượng trước giờ G. Những hình ảnh đời thường của nam ca sĩ cũng khiến không khí chờ đợi concert thêm nóng lên, khi chỉ còn vài giờ nữa, sân khấu BIGBANG tại Hà Nội sẽ chính thức sáng đèn.

Concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG ở Mỹ Đình sẽ chính thức sáng đèn vào tối nay!

Đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ tour diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG sẽ diễn ra vào tối 24/10 tại Hà Nội. Người hâm mộ đang háo hức chuẩn bị cho một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế được mong chờ nhất thời điểm này. Từ sự xuất hiện của ba thành viên tại sân bay đến hình ảnh Taeyang chạy bộ vào sáng sớm, mọi động thái của BIGBANG đều thu hút sự chú ý. Hà Nội đang nóng lên từng giờ, sẵn sàng chào đón những màn trình diễn bùng nổ của các ông hoàng Kpop.

https://kenh14.vn/anh-doc-quyen-bat-gap-taeyang-day-som-chay-bo-o-ha-noi-nang-luong-hung-huc-san-sang-concert-bigbang-toi-nay-215261024113339171.chn