Thủ khoa Nhạc viện được Mỹ Tâm khuyên nên thi hoa hậu, thực lực có thừa vẫn thiếu 1 thứ để nổi tiếng

Có thừa sắc vóc lẫn tài năng, nữ ca sĩ này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì chưa thể thành sao.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng của làng nhạc Việt hiện tại, Muộii được đánh giá là cái tên có nhiều triển vọng, hứa hẹn còn tiến xa trong tương lai. Sở hữu tài năng âm nhạc cùng nhan sắc nổi bật, nữ ca sĩ vẫn được nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm những bước tiến đáng chú ý trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Muộii được đánh giá là cái tên có nhiều triển vọng, hứa hẹn còn tiến xa trong tương lai của nhạc Việt

Muộii tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002 tại TP.HCM. Nữ ca sĩ sở hữu chiều cao nổi bật 1,76 m cùng vóc dáng thon gọn, đôi chân dài và gương mặt thanh tú, ngọt ngào. Với lợi thế ngoại hình, Muộii thường thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhan sắc nổi bật cũng giúp cô nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ.

Muộii theo học tại Nhạc viện TP.HCM và từng đạt thủ khoa đầu vào. Trước đó, khi mới 12 tuổi, cô đã tham gia Giọng Hát Việt Nhí 2014 trong đội huấn luyện viên Lam Trường, nhưng không tiến sâu vào các vòng trong.

Muộii theo học tại Nhạc viện TP.HCM và từng đạt thủ khoa đầu vào

Sau chương trình, Muộii chủ yếu tập trung vào việc học, đồng thời đăng tải các video cover ca khúc nổi tiếng lên mạng xã hội, dần được khán giả biết đến nhờ giọng hát ngọt ngào cùng khả năng chơi nhạc cụ. Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2021, khi cô góp giọng trong ca khúc Chuyện Đôi Ta cùng Emcee L, mở ra cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Năm 2021, Muộii được đông đảo khán giả biết đến hơn khi góp giọng trong ca khúc Chuyện Đôi Ta của Emcee L (Da LAB). Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết, kể về một mối tình đi qua những năm tháng thanh xuân, để lại nhiều tiếc nuối khi hai người dần xa cách. Phần thể hiện của Muộii tạo điểm nhấn với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, hòa quyện cùng giọng hát của Emcee L.

Chuyện Đôi Ta - EmceeL ft. Muộii

Không sở hữu giai điệu quá cầu kỳ, Chuyện Đôi Ta chinh phục người nghe bằng cảm xúc gần gũi và câu chuyện tình yêu dễ tạo sự đồng cảm. Ca khúc dần có chỗ đứng trên các nền tảng nhạc số, đặc biệt là Spotify, với khoảng 97 triệu lượt nghe. Đây cũng là sản phẩm góp phần đưa tên tuổi Muộii đến gần hơn với đông đảo khán giả, giúp nhiều người nhớ đến nữ ca sĩ qua giọng hát ngọt ngào và màn kết hợp cùng Emcee L.

Muộii tham gia Vietnam Idol 2023 và lọt vào Top 5 chung cuộc

Đến năm 2023, Muộii sử dụng tên thật Hồ Võ Thanh Thảo khi tham gia Vietnam Idol 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý. Không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, cô còn gây ấn tượng với khả năng chơi guitar, piano và tư duy âm nhạc riêng. Trong các phần thi, Thanh Thảo nhiều lần cho thấy sự sáng tạo khi tự điều chỉnh lời hát, làm mới những ca khúc quen thuộc.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, ngoại hình nổi bật cũng giúp Muộii ghi điểm với ban giám khảo. Sở hữu chiều cao 1,76 m cùng gương mặt thanh tú, nữ ca sĩ từng được Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khuyên thử sức ở các cuộc thi hoa hậu. Những nhận xét này khiến Thanh Thảo nhận thêm sự chú ý từ khán giả, không chỉ bởi giọng hát mà còn nhờ sắc vóc nổi bật.

Sở hữu chiều cao 1,76 m cùng gương mặt thanh tú, Muộii từng được Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khuyên thử sức ở các cuộc thi hoa hậu

Khép lại hành trình tại Vietnam Idol 2023, Muộii lọt vào Top 5 chung cuộc. Dù chưa giành ngôi vị cao nhất, chương trình đã giúp cô tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có nền tảng âm nhạc bài bản, khả năng trình diễn đa dạng và lợi thế ngoại hình.

Năm 2025, Muộii tiếp tục thử sức với chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi, đánh dấu bước tiến mới sau những dấu ấn tại Vietnam Idol 2023. Tại đây, nữ ca sĩ cho thấy sự đa năng khi thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau. Ở tiết mục mở màn AAA, cô gây chú ý với màn chơi guitar điện, mang đến hình ảnh cá tính, năng động hơn.

Năm 2025, Muộii tiếp tục thử sức với chương trình âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi

Trong các vòng thi tiếp theo, Muộii lần lượt tham gia những tiết mục như Easier, So Đậm và Em Chỉ Là. Dù phải dừng chân tại Live Stage 3, hành trình ở Em Xinh Say Hi vẫn giúp Muộii thể hiện nhiều khía cạnh mới của bản thân, từ chơi nhạc cụ, làm chủ sân khấu đến thử sức với vũ đạo. Chương trình cũng giúp nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ, có thêm lượng người hâm mộ và nhận được nhiều sự chú ý hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Em Xinh Say Hi đến gần hơn với khán giả trẻ, có thêm lượng người hâm mộ và nhận được nhiều sự chú ý hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật

Sau Em Xinh Say Hi, Muộii tiếp tục đầu tư cho âm nhạc với những sản phẩm được chuẩn bị chỉn chu như Vào Một Ngày Khác và Dầm Mưa (Nhưng Không Cảm Lạnh) kết hợp cùng ERIK. Đáng chú ý, Dầm Mưa (Nhưng Không Cảm Lạnh) đang tạo được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội với trào lưu dance challenge. Tuy nhiên, ca khúc vẫn chưa tạo được cú bứt phá đủ lớn để trở thành bản hit nổi bật trên thị trường.

Nhiều khán giả mong chờ Muộii sẽ có thêm những sản phẩm nổi bật trong tương lai, từng bước tìm đến gần hơn với đông đảo công chúng

Dù chưa có sản phẩm cá nhân thực sự bùng nổ, Muộii vẫn là gương mặt được nhiều khán giả kỳ vọng nhờ nền tảng âm nhạc bài bản, khả năng chơi nhạc cụ và màu sắc riêng. Sau những trải nghiệm từ các chương trình thực tế đến quá trình hoạt động độc lập, nữ ca sĩ vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân.

Điều Muộii còn thiếu lúc này có lẽ là một bản hit mang dấu ấn cá nhân, đủ sức lan tỏa rộng rãi để đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng và tạo bước ngoặt rõ nét trong sự nghiệp. Nhiều khán giả vẫn mong chờ nữ ca sĩ sẽ sớm có được ca khúc như vậy, để những lợi thế sẵn có có thể được phát huy và con đường âm nhạc trong tương lai thêm khởi sắc.

Ảnh: FBNV