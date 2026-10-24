Wren Evans rút khỏi show diễn trường đại học

Thông tin mới nhất về Wren Evans đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Thông tin mới nhất về Wren Evans đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, tối 23/10, phía quản lý nam ca sĩ đã phát đi thông báo về việc anh rút khỏi một chương trình âm nhạc tại một trường đại học ở TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sự kiện chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra.

Thông báo từ công ty quản lý của Wren Evans

Cụ thể, theo thông báo từ công ty quản lý của Wren Evans, do có sự điều chỉnh lịch trình công việc ngoài dự kiến, nam ca sĩ sẽ không thể tham gia biểu diễn tại đêm nhạc Zung Zăng Zung Zẻ, dự kiến diễn ra ngày 24/10/2026. Phía công ty đồng thời gửi lời xin lỗi đến Ban Tổ Chức, các đối tác và khán giả vì sự thay đổi ngoài mong muốn, đồng thời mong nhận được sự thông cảm từ những người đã dành tình cảm và chờ đợi phần trình diễn của nam ca sĩ.

Đối với những khán giả đã mua vé để theo dõi Wren Evans tại chương trình, phía Hon-No Label cho biết thông tin về phương án hỗ trợ hoàn vé sẽ được Ban Tổ Chức gửi qua email mua vé. Phía đại diện nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã thông cảm và luôn dành tình cảm cho anh.

Thời gian gần đây, Wren Evans tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi

Thời gian gần đây, Wren Evans tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi. Vốn là một trong những nghệ sĩ trẻ có màu sắc âm nhạc riêng, nam ca sĩ gây chú ý nhờ khả năng sáng tác, sản xuất và phong cách trình diễn cá tính. Việc xuất hiện trong chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nam cũng giúp Wren Evans có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả, đặc biệt là những người trước đó chưa theo dõi nhiều hoạt động âm nhạc của anh.

Gần 3 tháng đồng hành cùng Tinh Hà Say Hi, Wren Evans có cơ hội thử sức với nhiều sân khấu khác nhau, đồng thời thể hiện khả năng kết hợp cùng các nghệ sĩ khác. Anh góp mặt trong loạt tiết mục như IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương), MVP (Mưa Vội Phóng), 5 Tháng và đặc biệt là SECRET. Đáng chú ý, nhiều tiết mục có sự tham gia của Wren Evans đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc và nền tảng trực tuyến, cho thấy sức hút của nam ca sĩ trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Wren Evans lọt Top 10 chung cuộc và được xướng tên tại hạng mục The Music Creative Icon

Trong số đó, SECRET tại Live Stage 3 được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của Wren Evans tại chương trình. Tiết mục từng vươn lên vị trí #1 Video Trending trên YouTube Việt Nam, thu hút sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc riêng cùng màn trình diễn của nam ca sĩ. Tại đêm chung kết, SECRET được vinh danh ở hạng mục The Hit Icon, trong khi Wren Evans lọt Top 10 chung cuộc và được xướng tên tại hạng mục The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất).

Thời gian qua, Wren Evans có nhiều hoạt động sôi nổi

Sau Tinh Hà Say Hi, Wren Evans tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc. Nam ca sĩ góp mặt trong concert Tinh Hà Say Hi diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17 và 18/10, tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ sau hành trình tại chương trình truyền hình thực tế. Đáng chú ý, những màn trình diễn gần đây cũng giúp Wren Evans nhận được nhiều lời khen về khả năng hát live. So với những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ được nhận xét ngày càng tự tin và ổn định hơn khi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Sự tiến bộ trong cách xử lý ca khúc cùng khả năng làm chủ sân khấu cũng giúp Wren Evans ghi điểm trong mắt khán giả.

Những màn trình diễn gần đây cũng giúp Wren Evans nhận được nhiều lời khen về khả năng hát live

Việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc giúp Wren Evans duy trì sức hút và sự hiện diện trước công chúng. Chính vì vậy, thông tin nam ca sĩ bất ngờ rút khỏi đêm nhạc đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ảnh: FBVN