ĐỘC QUYỀN bộ ảnh “nét căng” BIGBANG trên đường ra SVĐ Mỹ Đình: G-Dragon để râu mà vẫn bảnh, Taeyang - Daesung giữ phong độ

BIGBANG chính thức rời khách sạn, di chuyển đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho đêm concert đầu tiên tại Hà Nội.

Khoảng 14h30 chiều 24/10, BIGBANG chính thức rời khách sạn, di chuyển đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho đêm concert đầu tiên tại Hà Nội. Từ sáng, dàn xe sang cùng đội ngũ vệ sĩ đã túc trực tại khu vực khách sạn, sẵn sàng cho lịch trình của nhóm trước giờ biểu diễn.

Từ sáng, dàn xe sang cùng đội ngũ vệ sĩ đã túc trực tại khu vực khách sạn, sẵn sàng cho lịch trình của nhóm trước giờ biểu diễn

Ghi nhận bên ngoài khách sạn, cả 3 thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đều xuất hiện với trang phục đơn giản, chưa lên đồ biểu diễn hay trang điểm cầu kỳ. Dù chưa chưng diện, các thành viên vẫn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước giờ G với diện mạo đời thường.

Clip 3 thành viên BIGBANG rời khách sạn di chuyển đến Mỹ Đình

Taeyang gây chú ý với diện mạo khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng

Taeyang gây chú ý với diện mạo khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Nam ca sĩ xuất hiện với visual “nét căng”, phong thái thoải mái, đầy sức sống. Trong khi đó, Daesung vẫn giữ sự năng động quen thuộc, mang đến cảm giác gần gũi trong lần xuất hiện trước thềm concert.

Daesung vẫn giữ sự năng động quen thuộc

G-Dragon có phần lộ vẻ mệt mỏi sau lịch trình và quãng đường di chuyển dài. Nam nghệ sĩ cũng chưa kịp cạo râu, xuất hiện với diện mạo có phần khác biệt so với hình ảnh chỉn chu thường thấy trên sân khấu. Dù vậy, trưởng nhóm BIGBANG vẫn giữ được vẻ ngoài bảnh bao cùng khí chất lôi cuốn chuẩn ông hoàng Kpop ngay cả khi chưa lên đồ biểu diễn.

Sự xuất hiện của 3 thành viên cũng đánh dấu thời điểm BIGBANG chuẩn bị bước vào đêm diễn được cộng đồng V.I.P Việt Nam chờ đợi. Concert BIGBANG tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25/10 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với giờ biểu diễn dự kiến bắt đầu lúc 19h30.

Đây là chặng dừng chân đặc biệt trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG, đồng thời đánh dấu tour diễn toàn cầu đầu tiên của nhóm với tư cách một tập thể sau 9 năm. Trong lần trở lại này, G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ cùng đứng trên sân khấu, mang đến cho người hâm mộ cơ hội gặp lại đội hình BIGBANG hiện tại trong một sự kiện quy mô sân vận động.

G-Dragon có phần lộ vẻ mệt mỏi sau lịch trình và quãng đường di chuyển dài và chưa kịp cạo râu

Với những khán giả đã đồng hành cùng BIGBANG qua nhiều giai đoạn, hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc trực tiếp mà còn là cuộc hội ngộ với những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm. Phong cách trình diễn giàu năng lượng, màu sắc âm nhạc riêng biệt cùng sức hút sân khấu của 3 thành viên là những yếu tố khiến concert nhận được nhiều kỳ vọng.

Tại sân vận động Mỹ Đình, công tác chuẩn bị cũng đang được gấp rút hoàn thiện trước giờ mở màn. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, sân khấu lên đèn chạy thử kỹ thuật để bảo đảm các hạng mục vận hành trước khi khán giả bước vào đêm nhạc. BIGBANG cũng nhanh chóng standby, chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức vào tối nay.

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp chứng kiến G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng đứng trên sân khấu Mỹ Đình

Trong khi đó, người hâm mộ đang đổ về khu vực Mỹ Đình để check-in, ghi lại những khoảnh khắc trước giờ diễn và xếp hàng vào sân. Không khí chờ đợi ngày càng nóng lên khi thời điểm BIGBANG chính thức xuất hiện trước khán giả đang đến gần.

Đêm diễn ngày 24/10 là đêm đầu tiên trong hai đêm concert liên tiếp của BIGBANG tại Hà Nội. Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp chứng kiến G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng đứng trên sân khấu Mỹ Đình. Concert dự kiến chính thức bắt đầu lúc 19h30, mở màn cho cuộc hội ngộ được mong chờ của BIGBANG và cộng đồng V.I.P tại Việt Nam.

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