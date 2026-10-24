Từ phở, cơm bình dân đến đồ Hàn: Ăn gì quanh sân Mỹ Đình dịp concert BIGBANG?

Hai đêm concert BIGBANG diễn ra tại Mỹ Đình ngày 24–25/10 dự kiến thu hút đông đảo người hâm mộ. Nếu đang tìm chỗ ăn uống trước giờ biểu diễn, đây là những địa chỉ quanh sân vận động có thể tham khảo.

Tối nay (24/10), đêm concert đầu tiên của BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra, mở màn cho hai đêm nhạc được người hâm mộ mong chờ. Bên cạnh việc chuẩn bị vé, trang phục và lightstick, ăn uống ở đâu trước giờ biểu diễn cũng là điều các khán giả cần tính đến, đặc biệt với những người di chuyển từ xa hoặc có mặt tại khu vực sân vận động từ sớm.

Từ những hàng phở, cơm bình dân phục vụ nhanh gọn đến quán cà phê nghỉ chân và nhà hàng Hàn Quốc, khu vực quanh Mỹ Đình có nhiều lựa chọn để khán giả tham khảo. Nếu đang lên lịch trình cho hai ngày 24–25/10, bạn có thể lưu lại những địa chỉ dưới đây để chủ động sắp xếp thời gian ăn uống trước và sau concert.

Video: Fan BIGBANG nên ăn gì quanh khu vực Mỹ Đình?

1. Sát sân Mỹ Đình: Ăn nhanh, uống cà phê, nghỉ chân trước giờ concert

Nếu không muốn đi quá xa sân vận động, đường Lê Đức Thọ là khu vực đáng để V.I.P tham khảo. Tuyến đường này có nhiều lựa chọn ăn uống, cà phê và nhà hàng, thuận tiện cho những ai muốn tranh thủ dùng bữa rồi di chuyển đến địa điểm tổ chức concert.

Ngay đối diện sân Mỹ Đình là Cộng Cà Phê, địa chỉ 36 Lê Đức Thọ. Đây có thể là điểm hẹn để hội bạn tập trung, nghỉ chân và nhâm nhi cà phê trước khi vào sân. Nếu muốn tìm thêm lựa chọn gần đó, Aquaria Restaurant tại số 29 Lê Đức Thọ cũng có cả dịch vụ nhà hàng và cà phê, phù hợp với những nhóm muốn ngồi lại lâu hơn.

Ngay đối diện sân Mỹ Đình là Cộng Cà Phê, địa chỉ quen thuộc của những người đi concert

Dọc tuyến đường này còn có một số địa chỉ như Highlands Coffee tại 89 Lê Đức Thọ, Volume Coffee tại 79 Lê Đức Thọ và Phiin Coffee tại số 12 Lê Đức Thọ. Trong đó, Highlands và Volume có không gian ngoài trời theo thông tin được cung cấp, thích hợp để cân nhắc nếu muốn ngồi trò chuyện cùng hội bạn.

Dọc tuyến đường này còn có một số địa chỉ như Highlands Coffee, Volume Coffee và Phiin Coffee

Còn nếu chiếc bụng đang réo gọi một bữa ăn tử tế trước giờ quẩy, Lẩu Bò Tươi Triều Châu (Dao Niu Guo) tại 89 Lê Đức Thọ là lựa chọn cho hội mê món nóng hổi. Ngay gần đó còn có Bánh Tráng Phú Cường, cơ sở 12 Lê Đức Thọ, dành cho những ai muốn đổi vị với các món cuốn, bánh tráng và đồ ăn Việt.

Lẩu Bò Tươi Triều Châu (Dao Niu Guo) và Bánh Tráng Phú Cường dành cho những ai muốn đổi vị với lẩu Trung Hoa, các món cuốn và đồ ăn Việt.

Một lưu ý nhỏ là khu vực gần sân vận động có thể đông hơn bình thường vào ngày concert. Nếu chọn ăn tại nhà hàng hoặc ngồi cà phê trước giờ diễn, các bạn nên chủ động thời gian, tránh mải mê tám chuyện về G-Dragon, Taeyang, Daesung rồi cuống cuồng chạy đến cổng soát vé nhé!

2. Hồng Đô – Lê Quang Đạo: Hội mê món Việt có ngay loạt lựa chọn

Không phải V.I.P nào cũng muốn ăn buffet hay ngồi nhà hàng lâu trước concert. Với những người chỉ cần một bữa ăn gọn gàng, đủ no để đứng và nhảy suốt chương trình, khu Hồng Đô và Lê Quang Đạo có nhiều địa chỉ đáng lưu lại.

Khu Hồng Đô và Lê Quang Đạo có nhiều quán ăn bình dân

Một số lựa chọn được gợi ý quanh khu vực này gồm:

Phở bò F1: số 20 Hồng Đô, Lê Quang Đạo.

số 20 Hồng Đô, Lê Quang Đạo. Mỳ vằn thắn gia truyền: số 22 Hồng Đô.

số 22 Hồng Đô. Canh cá rô đồng Quỳnh Côi: số 1 Hồng Đô.

số 1 Hồng Đô. Phở gà, bún, miến ngan và cơm: số 8 Hồng Đô.

số 8 Hồng Đô. Phở Thìn: có địa chỉ tại lô 5 TT1 Từ Liêm và CT9 Mỹ Đình Sông Đà.

Từ phở bò, mỳ vằn thắn đến bún, miến hay cơm, những lựa chọn này phù hợp với hội cần ăn no mà không mất quá nhiều thời gian chọn món. Nếu đi theo nhóm đông, mỗi người có thể chọn một món khác nhau rồi hẹn nhau tại điểm tập trung trước khi vào sân.

Một gợi ý khác cho những ai muốn ăn cơm chắc bụng là Cơm Sườn Cây 368 tại 272 Đình Thôn. Đây cũng là địa chỉ có thể cân nhắc nếu bạn muốn dùng bữa cùng hội bạn thay vì chỉ ăn nhẹ trước giờ diễn.

Với lịch trình concert kéo dài nhiều giờ, một bữa ăn đầy đủ trước khi vào sân sẽ giúp các bạn có sức hơn để tận hưởng chương trình. Đừng vì mải săn ảnh, check-in hay xếp hàng mua đồ lưu niệm mà bỏ bữa nhé!

3. Muốn ăn món Hàn trước ngày gặp BIGBANG? Ghé khu Đình Thôn, Trần Văn Lai

Đã đến Mỹ Đình xem BIGBANG thì hội mê K-pop có thể tranh thủ khám phá luôn khu phố Hàn quanh Đình Thôn, Trần Văn Lai và Mỹ Đình – Mễ Trì. Khu vực này tập trung nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị Hàn Quốc, quán cà phê và nhà hàng phục vụ các món ăn quen thuộc của xứ sở kim chi.

Nếu muốn có một bữa ăn đúng tinh thần tụ tập cùng hội bạn, bạn có thể tham khảo một số địa chỉ sau:

Manyo Tteokbokki Buffet: 116 Lê Quang Đạo. Đây là lựa chọn cho hội mê bánh gạo cay, đồ ăn kèm và phong cách buffet Hàn Quốc. Các đánh giá công khai về quán có cả phản hồi tích cực lẫn ý kiến chưa hài lòng về chất lượng món ăn và trải nghiệm phục vụ, vì vậy bạn nên tham khảo thêm nhận xét mới trước khi ghé.

116 Lê Quang Đạo. Đây là lựa chọn cho hội mê bánh gạo cay, đồ ăn kèm và phong cách buffet Hàn Quốc. Các đánh giá công khai về quán có cả phản hồi tích cực lẫn ý kiến chưa hài lòng về chất lượng món ăn và trải nghiệm phục vụ, vì vậy bạn nên tham khảo thêm nhận xét mới trước khi ghé. Nhà hàng Hạnh Phúc 1988 và Nhà hàng Chân Giò: nằm cạnh nhau tại khu CT4 Mỹ Đình – Mễ Trì, là những địa chỉ có thể tham khảo khi muốn tìm món Hàn và đi ăn theo nhóm.

nằm cạnh nhau tại khu CT4 Mỹ Đình – Mễ Trì, là những địa chỉ có thể tham khảo khi muốn tìm món Hàn và đi ăn theo nhóm. Nhà hàng Chosim: tại khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, dành cho hội muốn tìm một bữa thịt nướng Hàn Quốc.

tại khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, dành cho hội muốn tìm một bữa thịt nướng Hàn Quốc. K-Market: trên đường Trần Văn Lai, phù hợp để mua thêm đồ ăn vặt, nước uống và các sản phẩm Hàn Quốc.

trên đường Trần Văn Lai, phù hợp để mua thêm đồ ăn vặt, nước uống và các sản phẩm Hàn Quốc. GS25: có cửa hàng tại số 32 TT4 Trần Văn Lai, tiện ghé mua đồ uống hoặc snack mang theo khi di chuyển quanh khu vực.

Nếu vẫn còn thời gian, bạn có thể dạo thêm đường Trần Văn Lai, nơi có nhiều quán ăn và cà phê mang phong cách Hàn Quốc. Yeha Cafe tại 120 TT3 khu đô thị Mỹ Đình và Cafe Alex tại 106 TT3 Từ Liêm là những địa chỉ được gợi ý cho hội muốn tìm chỗ ngồi trò chuyện.

Khu phố Hàn quanh Đình Thôn, Trần Văn Lai và Mỹ Đình – Mễ Trì có nhiều lựa chọn cho fan BIGBANG

Thử tưởng tượng trước giờ concert, cả nhóm cùng ăn đồ Hàn, mở playlist BIGBANG, tranh luận xem bài nào nhất định phải được biểu diễn rồi mới kéo nhau đến Mỹ Đình. Một buổi hẹn như vậy cũng đủ để không khí concert nóng lên từ trước khi ánh đèn sân khấu bật sáng!

Các cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Văn Lai phù hợp để fan mua thêm đồ ăn vặt, nước uống

4. Làng bún Phú Đô và những hàng quán bình dân quanh sân

Nếu muốn khám phá thêm những lựa chọn bình dân, bạn có thể đi sâu vào khu Phú Đô. Dọc các tuyến đường quanh khu vực này có những hàng bún, phở, đồ ăn nhanh và quán ăn phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân.

Đây là lựa chọn phù hợp với những ai không muốn chi quá nhiều cho một bữa ăn, đặc biệt là các nhóm bạn đã dành phần lớn ngân sách cho vé concert, chi phí di chuyển và merchandise. Nếu đi cùng hội bạn, mọi người có thể thống nhất một điểm ăn uống trước, sau đó mới di chuyển về sân vận động để tránh mất thời gian tìm quán khi đường phố bắt đầu đông.

Với những ai có ý định ăn sau concert, nên kiểm tra giờ hoạt động của từng quán trước khi đến. Không phải hàng ăn nào cũng mở muộn, và trong hai ngày diễn ra sự kiện, lượng khách quanh sân có thể tăng đáng kể.

5. Checklist nhỏ cho hội V.I.P trước giờ G

Hai đêm concert 24–25/10 không chỉ là dịp để gặp lại BIGBANG mà còn là cuộc hẹn được nhiều người hâm mộ mong chờ từ lâu. Để tận hưởng trọn vẹn chương trình, hãy lưu lại một vài lưu ý nhỏ:

Ăn trước khi vào sân: ưu tiên bữa ăn đủ no, dễ tiêu, tránh để bụng đói khi phải đứng hoặc vận động trong thời gian dài.

ưu tiên bữa ăn đủ no, dễ tiêu, tránh để bụng đói khi phải đứng hoặc vận động trong thời gian dài. Mua nước và đồ ăn vặt từ sớm: nếu cần ghé cửa hàng tiện lợi, hãy tranh thủ trước giờ cao điểm và kiểm tra quy định của ban tổ chức về đồ được mang vào sân.

nếu cần ghé cửa hàng tiện lợi, hãy tranh thủ trước giờ cao điểm và kiểm tra quy định của ban tổ chức về đồ được mang vào sân. Chủ động thời gian di chuyển: đừng chỉ tính thời gian đi từ quán đến sân mà quên khả năng ùn tắc, xếp hàng và kiểm tra vé.

đừng chỉ tính thời gian đi từ quán đến sân mà quên khả năng ùn tắc, xếp hàng và kiểm tra vé. Kiểm tra giờ mở cửa: đặc biệt với những ai muốn ăn tối muộn sau khi concert kết thúc. Hãy xác nhận trực tiếp với quán thay vì mặc định rằng hàng ăn sẽ mở xuyên đêm.

Vậy là hội V.I.P đã có thêm một danh sách địa chỉ để tham khảo quanh Mỹ Đình. Dù chọn một bát phở nóng hổi, bữa buffet tokbokki cùng hội bạn hay ly cà phê ngồi chờ đến giờ vào sân, hãy nhớ dành sức cho khoảnh khắc cả sân vận động cùng hòa giọng với BIGBANG. Outfit đã đẹp, lightstick đã sáng, giờ chỉ cần ăn no và sẵn sàng quẩy hết mình thôi!