Cùng tấn công thị trường cafe 30 tỷ đô, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo theo đuổi tham vọng khác biệt ra sao?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lựa chọn những chiến lược khác nhau để mở rộng sự hiện diện của thương hiệu cà phê Việt tại Trung Quốc.

Trung Quốc từ lâu được xem là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm trong chiến lược mở rộng của nhiều thương hiệu cà phê Việt Nam, trong đó có Trung Nguyên Legend và King Coffee.

Trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ hướng đến phát triển chuỗi 1.000 cửa hàng thông qua mô hình nhượng quyền, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lựa chọn mở rộng sự hiện diện của King Coffee thông qua hình thức phân phối sản phẩm đóng gói và thương mại điện tử.

Trung Nguyên Legend tham vọng mở 1.000 cửa hàng tại thị trường tỷ dân

Tính đến nay, Trung Nguyên Legend đã có hơn 30 không gian quán tại Trung Quốc, hiện diện tại một số tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang…

Thương hiệu bắt đầu hiện diện tại thị trường này từ tháng 9/2022, với cửa hàng đầu tiên trên đường Nanjing, Thượng Hải. Quán đã đạt 2 giải thưởng lớn trong năm là "Quán cà phê tốt nhất năm 2022" và "Quán cà phê nổi tiếng của năm" tại Trung Quốc.

Trung Nguyên Legend lựa chọn phát triển hệ thống không gian quán nhằm đưa trải nghiệm cà phê Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Trung Quốc. Bên cạnh việc mở rộng sự hiện diện tại các thành phố lớn, doanh nghiệp hướng đến xây dựng mạng lưới thông qua mô hình hợp tác đầu tư và nhượng quyền.

Trước đó, thương hiệu từng đặt mục tiêu phát triển 1.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Tham vọng này cho thấy định hướng xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp, gắn hoạt động kinh doanh sản phẩm với trải nghiệm tại không gian quán.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng chia sẻ tham vọng lớn: "Nếu mỗi người Trung Quốc chi 1 USD cho cà phê Trung Nguyên, tập đoàn sẽ thu về hàng tỷ USD".

King Coffee chọn cách đi trực tiếp vào thị trường phân phối

Trong khi Trung Nguyên Legend chú trọng phát triển không gian quán, King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo lựa chọn hướng tăng sự hiện diện trên đa nền tảng thương mại điện tử và các điểm có lưu lượng hành khách lớn, đặc biệt là nhà ga, sân bay và những địa điểm công cộng.

Năm 2017, King Coffee ký hợp tác với Hello Oyster - một trong những tập đoàn bán lẻ quốc tế đầu tiên vào Trung Quốc, nhằm phân phối sản phẩm ở thị trường Trung Quốc. Khi đó, ông Feng Jing Bo - Tổng giám đốc Hello Oyster cho biết thông qua các kênh T-MALL, JD, YHD cùng với các kênh bán hàng sẵn có của Hello Oyster, sản phẩm của TNI hiện đã phủ rộng trên toàn thị trường Trung Quốc.

Sản phẩm King Coffee của TNI có mặt tại Trung Quốc từ cuối 2016, và nhanh chóng lọt vào top 4 thương hiệu cà phê bán chạy nhất trên kênh T-Mall Super Market của Alibaba. Sự kết hợp với Hello Oyster, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đại siêu thị, sẽ giúp King Coffee lên kệ hệ thống siêu thị Carrefour nhờ đó mở rộng mật độ tiếp cận người dùng Trung Quốc.

Trả lời phóng viên tờ Tencent, bà Diệp Thảo khẳng định: "Trung Quốc là King Market, chúng tôi mang King Coffee đến với King Market. Tôi tin với bản lĩnh và cách thức thực thi vượt trội, đội ngũ chúng tôi sẽ có chiến lược để chinh phục thị trường này".

Đến tháng 11/2024, King Coffee đã ký kết hợp tác chiến lược với Đường sắt Trung Quốc nhằm mở rộng sự hiện diện thương hiệu tại thị trường này. Doanh nghiệp cũng tìm kiếm cơ hội phát triển tại các thành phố như Côn Minh và Trùng Khánh.

Hướng đi này cho phép King Coffee tiếp cận người tiêu dùng thông qua các địa điểm có lưu lượng di chuyển lớn, thay vì chỉ dựa vào mạng lưới cửa hàng chuyên biệt. Việc hiện diện tại các đầu mối giao thông cũng có thể tạo điều kiện để thương hiệu tiếp cận khách hàng trong nhiều bối cảnh tiêu dùng khác nhau.

Hai chiến lược phản ánh cách tiếp cận riêng của các doanh nghiệp cà phê Việt Nam tại Trung Quốc. Trung Nguyên Legend tập trung mô hình nhượng quyền, hướng đến trải nghiệm thương hiệu và phát triển mạng lưới cửa hàng; trong khi King Coffee tìm cách mở rộng độ phủ thông qua các kênh phân phối gắn với hạ tầng giao thông.

Trung Quốc được xem là thị trường có dư địa tăng trưởng đối với ngành cà phê, trong bối cảnh thói quen tiêu dùng đồ uống của người dân đang thay đổi. Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường cà phê Trung Quốc được dự báo tăng trưởng trung bình 10,42%/năm trong giai đoạn 2022 – 2027. Trong khi đó, theo Hiệp hội Cà phê Trung Quốc (CCAB), tiêu thụ cà phê tại nước này đang tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 15%.