Nữ du khách Italy hát 'Còn gì đẹp hơn' trên tàu hỏa, hành khách Việt mê mẩn

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" được nữ du khách Italy hát trên tàu hỏa du lịch một cách mượt mà, đầy say mê đến nỗi cư dân mạng Việt phải thốt lên "hay đến nổi da gà".

Clip nữ du khách Italia hát “Còn gì đẹp hơn” cực mượt khiến dân mạng trầm trồ. (Nguồn: @tri.nghim.ng.st)

Video ghi lại cảnh nữ du khách người Italy cất giọng hát ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của nhạc sỹ Nguyễn Hùng trên tàu đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ bởi giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc và cách thể hiện rất cuốn hút của bà.

Trong clip, người phụ nữ có mái tóc bạch kim cầm micro hát một cách say đắm trong ánh mắt mong chờ của khách và nhân viên tàu đứng xung quanh. Giọng hát vang lên tự nhiên, rõ lời, có độ ngân và truyền tải tốt cảm xúc. Độ mượt mà của ca từ tiếng Việt và giai điệu âm nhạc Việt trong cách thể hiện của vị khách phương Tây khiến người nghe ngạc nhiên.

Bình luận dưới bài đăng chia sẻ clip, nữ du khách này cho biết đây là kỷ niệm rất đáng nhớ đối với bà. Và với những người Việt Nam nghe bà hát trên mạng, đây cũng là trải nghiệm đầy ấn tượng. Họ bày tỏ sự ngỡ ngàng trước khả năng phát âm, cách nhả chữ và chất giọng của bà, cho rằng người phụ nữ Italy không chỉ thuộc lời mà còn hiểu được tinh thần, cảm xúc của bài hát để truyền tải đến người nghe.

“Nghe giọng hát mà nổi da gà luôn ấy! Không biết cô ấy đã học tiếng Việt bao lâu nhưng phát âm rõ ràng, hát có cảm xúc mà không hề bị gượng. Có những bài hát phải hiểu được lời ca thì mới truyền tải được cái hồn của nó, vậy mà một nữ du khách Italy lại thể hiện hay đến mức này”; “Người nước ngoài hát tiếng Việt đã khó, hát sao cho người nghe cảm nhận được cảm xúc trong từng câu chữ còn khó hơn nhiều. Vậy mà cô ấy hát tự nhiên, nhẹ nhàng, không có cảm giác đang cố bắt chước hay phô diễn kỹ thuật. Tôi thích nhất là cách cô ấy đặt cảm xúc vào bài hát, nghe rất chân thành”....

Nhiều cư dân mạng Việt tự nhận mình hát không hay bằng nữ du khách này. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Phong viết: “Hát trên tàu, trong một khung cảnh đời thường mà vẫn cuốn hút như đang biểu diễn trên sân khấu. Điều đáng khen hơn cả là cô ấy chọn hát một ca khúc Việt Nam và thể hiện bằng chính tiếng Việt. Chắc chắn phải yêu thích âm nhạc Việt Nam lắm mới dành thời gian học lời, luyện phát âm và hát được tự nhiên như vậy. Mong cô ấy có thêm nhiều trải nghiệm đẹp trong chuyến đi đến Việt Nam”.

Hùng Cường bày tỏ: “Tôi nghĩ điều khiến mọi người bất ngờ không chỉ là giọng hát hay mà còn là tình cảm người phụ nữ ấy dành cho bài hát. Nghe một người nước ngoài cất tiếng hát bằng tiếng Việt, tự nhiên thấy những ca khúc quen thuộc của mình trở nên đặc biệt hơn. Có thể với chúng ta, đây là một bài hát đã nghe nhiều lần, nhưng khi được một du khách Italy thể hiện bằng sự say mê như thế này, cảm giác lại rất khác”.

Nhiều cư dân mạng yêu thích tiết mục này đến nỗi tự nhận rằng chính họ hát bài này không hay bằng nữ du khách. Họ dùng cách nói cường điệu để khen ngợi người khách phương xa hát thật hay ca khúc của nước mình. Ngọc Ngân viết: “Người Italy hát tiếng Việt còn hay hơn tôi là người Việt Nam. Tôi hát karaoke mà cả nhà phải tự giác giảm âm lượng tivi, còn chị đẹp này ngồi trên tàu hát nhẹ nhàng như ca sỹ chuyên nghiệp”.

Quỳnh Anh chia sẻ: “Tôi là người Việt, thuộc lời bài hát, hiểu từng câu từng chữ mà hát lên vẫn như đang đọc bản tin thời sự. Còn chị người Italy hát tiếng Việt nghe tình cảm thế kia thì chịu rồi. Mỗi lần tôi đi karaoke, bạn bè đều nhiệt tình cổ vũ hát tiếp, nhưng nhìn kỹ mới thấy chúng nó đang tranh thủ nói chuyện riêng. Xem clip này xong tôi chỉ muốn hỏi chị có nhận học viên không, học phí bao nhiêu tôi cũng đăng ký”.

Bảo An bình luận: “Thế này thì những người hát không hay như tôi biết sống sao đây? Người ta là khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, tiện thể cất giọng hát một bài khiến dân mạng trầm trồ. Còn tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nghe nhạc Việt từ bé, đi karaoke bao nhiêu năm vẫn không phân biệt nổi mình đang hát đúng tông hay sai tông. Chị hát hay đến mức tôi nghi ngờ mình mới là người nước ngoài, còn chị mới là người Việt Nam chính hiệu”.