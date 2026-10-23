Mâm cơm trong căn hộ 11 tỷ của tiểu thư cưới trai đẹp 1m85 triệu người mê

Chỉ cần nhìn vào mâm cơm hàng ngày là đủ thấy sự khác biệt một trời một vực giữa lúc chồng vắng vợ và khi nóc nhà đích thân vào bếp.

Từ khi dọn về siêu căn hộ penthouse mười một tỷ đồng thì những bữa ăn của tiểu thư Hà My và chàng hot boy cao 1m85 Trí Thịt Bò luôn khiến dân tình phải trầm trồ vì sự phong phú trải dài từ món Tây sang món Việt.

Tổ ấm mười một tỷ của cặp đôi trai tài gái sắc

Trí Thịt Bò tên thật là Phan Đình Trí sinh năm 1997 và nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội với chiều cao lý tưởng 1m85 cùng phong cách ăn uống độ dáng cực kỳ khoa học. Trong khi đó bà xã của anh là Hà My cũng sinh năm 1997 và từng là du học sinh Mỹ hiện đang hoạt động nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Sau thời gian hẹn hò mặn nồng thì cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý nhất là tổ ấm tân hôn của cả hai chính là một căn penthouse ba tầng rộng 242 mét vuông có giá trị ban đầu lên tới hơn 11 tỷ đồng. Cặp đôi triệu view này còn mạnh tay chi thêm gần 2 tỷ đồng để cải tạo nội thất theo tông màu xám vô cùng sang trọng. Dù không gian siêu rộng nhưng căn hộ chỉ có đúng một phòng ngủ để nhường chỗ cho khu tập thể thao trên tầng thượng và đặc biệt là một gian bếp mở liền kề khu vực bàn ăn vô cùng đẳng cấp.

Sự khác biệt thú vị từ khi có bàn tay “nóc nhà”

Chính tại gian bếp đắt đỏ này thì người hâm mộ mới phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng yêu về thói quen ăn uống của hai vợ chồng. Cả hai đều có lịch trình công việc bận rộn nên theo lời Hà My thì mỗi tuần họ chỉ có thể thu xếp vào bếp nấu ăn cùng nhau đúng một bữa.

Tuy nhiên chỉ cần nhìn lướt qua thực đơn là dân tình có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt cực kỳ rõ rệt. Những lúc Trí ăn một mình thì mâm cơm diễn ra rất chớp nhoáng với thành phần chủ yếu là salad cùng đồ ăn nhanh gọn hoặc gọi món giao tận nhà. Ngược lại những bữa cơm có bàn tay Hà My chăm chút thì thực đơn lập tức bùng nổ hương vị với vô vàn món ngon nấu tại nhà hội tụ đủ các nền ẩm thực.

Để phục vụ đam mê ăn uống thì gian bếp của cặp đôi được trang bị hẳn hai bếp từ công suất lớn giúp họ có thể cùng lúc trổ tài. Một bữa ăn tiêu biểu do hai vợ chồng xắn tay nấu nướng thường cực kỳ hấp dẫn với đùi gà nướng xém vàng ươm ăn cùng cơm chiên kim chi xúc xích. Phần đùi gà được ướp kỹ lưỡng cho lên màu cam vàng óng ả rồi xếp đều trên khay inox đục lỗ để mang đi nướng. Trong khi đó phần cơm được đảo đều tay trong chiếc chảo đen sâu lòng rực rỡ sắc đỏ cam của sốt kim chi quyện cùng cải thảo và xúc xích. Món ăn này được dọn ra nóng hổi và ăn chung với một bát kim chi giải ngấy cùng ly nước đá mát lạnh.

Khi có tiểu thư Hà My vào bếp thì bàn ăn gia đình lập tức biến hóa vô cùng đa dạng. Một mâm cơm hẹn hò chuẩn vị Việt tại nhà sẽ có đủ canh khoai tây cà rốt rắc hành lá xanh mướt điểm xuyết cùng đĩa thịt rim tương nâu sẫm rắc mè và tiêu đen dậy mùi. Bàn ăn càng thêm bắt mắt với đĩa gỏi bưởi tôm luộc chua ngọt thanh mát chấm kèm chén nước mắm tỏi ớt đậm đà. Đôi lúc cô nàng lại trổ tài làm dâu hiền với bát súp miso rong biển nóng hổi dùng kèm món mì udon bò xào nấm chuẩn phong cách Nhật Bản để tẩm bổ cho chồng.

Thực đơn của chàng hot boy khi ở nhà một mình

Dĩ nhiên chàng hot boy 1m85 cũng không hề kém cạnh khi thường xuyên vào bếp đãi vợ món bít tết sở trường. Miếng bò có xương siêu dày được áo một lớp tiêu xay thô rồi đem áp chảo xém nâu cam rực rỡ trước khi thái lát mỏng xếp thẳng tắp lên khay đá. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau thưởng thức phần thịt hảo hạng này cùng những tô caesar salad khổng lồ đựng trong thố inox.

Trái ngược với sự cầu kỳ đó thì những bữa ăn khi Trí Thịt Bò vắng bóng vợ lại tuân thủ triệt để tiêu chí gọn nhẹ và tốc độ. Salad luôn là món ăn xuất hiện với tần suất dày đặc nhất bên cạnh những đĩa thịt bò rib eye nửa ký ăn cùng bánh mì baguette. Đôi lúc anh chàng đổi vị với tô phở bò ngập thịt đựng trong thố thủy tinh khổng lồ hoặc gọi về những phần sushi cuộn lươn nướng và đĩa dimsum xíu mại phủ trứng cá để lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày làm việc vắt kiệt sức.

Bốn quy tắc bất di bất dịch trên bàn ăn

Nhìn chung mâm cơm của gia đình trẻ này luôn tuân thủ bốn nguyên tắc cực kỳ thú vị. Thứ nhất là món giàu đạm như bò hay gà và hải sản luôn giữ vị trí độc tôn. Thứ hai là rau xanh xuất hiện dày đặc dưới mọi hình thức từ gỏi đến canh và kim chi. Thứ ba là sự đối lập rõ nét giữa mâm cơm đa quốc gia khi có mặt Hà My so với thực đơn nhanh gọn chuẩn gymer khi Trí ăn một mình. Và cuối cùng là phong cách chế biến cực kỳ thực dụng khi thức ăn thường được bày thẳng trên chảo hoặc khay khổng lồ thay vì tỉ mẩn trang trí rườm rà.

Để đáp ứng phong cách ăn uống phóng khoáng này thì toàn bộ căn bếp 11 tỷ cũng được thiết kế đo ni đóng giày cho nhu cầu sử dụng thực tế. Các thiết bị nhà bếp đều được cất gọn gàng trong hệ tủ âm tường tích hợp sẵn ổ điện bên trong để có thể chế biến ngay tại chỗ. Khu vực bàn ăn cũng được bố trí ổ cắm khắp nơi giúp hai vợ chồng có thể thoải mái vừa nấu nướng vừa tận hưởng trọn vẹn cuộc sống vợ chồng son đầy viên mãn.