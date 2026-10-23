Sóng Festival 2026: Kết nối công nghệ, bùng nổ đêm nhạc, rinh ngàn quà tặng, ưu đãi cùng NAPAS

Ngày 24–25/10/2026, Sóng Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề "Chạm số – Sống xanh". Đồng hành cùng sự kiện, NAPAS hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn từ khám phá công nghệ thanh toán mới đến những ưu đãi "khủng" và không gian tương tác sôi động.

70 gian hàng, trải nghiệm thanh toán số - đa dạng sản phẩm tiêu dùng

Bước qua cột mốc 5 năm trên hành trình thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, năm 2026, Ngày Thẻ Việt Nam trở lại với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, mở rộng từ câu chuyện thanh toán bằng thẻ đến một hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, hiện đại và gắn liền hơn với đời sống.

Trong khuôn khổ sự kiện, gần 70 gian hàng đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ sẽ mang đến không gian trải nghiệm thanh toán số đa dạng cho khách tham quan. Nổi bật có sự góp mặt của NAPAS, Mastercard, Vietcombank, Agribank, MB, BIDV, VietinBank, HDBank, VIB, VPBank, SeABank, SHB, TPBank, ACB, PVcomBank... với nhiều giải pháp thanh toán hiện đại và tiện ích số.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sự kiện còn quy tụ các gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền và sản phẩm tiêu dùng. Trong đó, khu trưng bày của Sở Công Thương Hà Nội cùng hơn 20 gian hàng OCOP giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Thủ đô như trà sen, sữa, ô mai và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Khu vực của phường Hai Bà Trưng cũng mang đến những món ăn, thức uống tiêu biểu, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, công nghệ, giáo dục và điện tử như May Nhà Bè, Fresia, AAB Group cũng tham gia, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa mua sắm, giải trí và ứng dụng thanh toán số trong thực tế.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan có cơ hội tiếp cận những phương thức thanh toán hiện đại đang ngày càng phổ biến trong đời sống như thanh toán bằng mã QR, thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị di động hay các giải pháp xác thực sinh trắc học, từ đó cảm nhận rõ hơn sự tiện lợi, an toàn của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số.

Nổi bật trong đó là hệ sinh thái thanh toán số do NAPAS phát triển, bao gồm giải pháp số hóa thẻ vật lý trên thiết bị di động thông qua Napas Apple Pay và Napas Tap & Pay; giải pháp thanh toán bằng mã QR với VietQRPay, VietQRGlobal; giải pháp chấp nhận thanh toán không tiếp xúc Tap to Phone (SoftPOS); cùng công nghệ thanh toán bằng sinh trắc học Palm Pay, mang đến trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho người sử dụng.

Ghé gian hàng NAPAS: thanh toán thông minh – rinh ngàn quà tặng

Tiếp nối thành công của những mùa trước, gian hàng NAPAS luôn là một trong những điểm hẹn trải nghiệm nổi bật tại sự kiện. Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, NAPAS thiết kế không gian theo hướng tương tác trực tiếp, để khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ thanh toán trong những hoạt động gần gũi với đời sống.

Tại gian hàng NAPAS, khách tham quan có thể check-in nhận quà bằng cách chụp ảnh tại khu vực trải nghiệm và đăng tải lên Facebook cá nhân kèm hashtag #NAPAS và #NgaythanhtoansoVietNam2026 NAPAS cũng tổ chức vòng quay may mắn từ 10h00 - 11h00 dành cho khách hàng có từ hai hóa đơn Starbucks; đồng thời, trong khung giờ vàng 15h00 - 17h00, khách hàng xuất trình hóa đơn Starbucks sẽ được đổi quà tại gian hàng theo thể lệ chương trình.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm gắp thú bông với 2 lượt chơi khi thanh toán 10.000 đồng qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal, hoặc mua các sản phẩm lưu niệm NAPAS với giá ưu đãi từ 20.000 - 50.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động này sẽ được NAPAS đóng góp cho hoạt động từ thiện.

Khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS, Tap & Pay, Apple Pay hoặc VietQRPay, VietQRGlobal tại Starbucks sẽ được hưởng ưu đãi đồng giá 30.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng mở hoặc sở hữu thẻ NAPAS, liên kết thẻ trên TikTok Shop hoặc Shopee và thực hiện giao dịch thành công cũng sẽ nhận quà tặng từ NAPAS.

Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2: lan tỏa thông điệp "Chạm số – Sống xanh"

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ và mua sắm, đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 là điểm nhấn của Sóng Festival 2026, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến như Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời. Âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn sôi động hứa hẹn khuấy động không gian đi bộ Trần Nhân Tông.

Lễ hội còn có sự góp mặt của Đại sứ chương trình - Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các màn trình diễn thời trang được đầu tư công phu.

Với chuỗi hoạt động kết hợp công nghệ, âm nhạc, thời trang và mua sắm, Sóng Festival 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm dành cho người dân và giới trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp "Chạm số - Sống xanh", khuyến khích thanh toán số và tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Sóng Festival 2026 "bùng nổ" với nhiều ưu đãi đến từ hợp tác giữa NAPAS và các ngân hàng, tổ chức tài chính và các đối tác.

─ Mở thẻ ACB Express, nhận ngay 200.000 đồng

─ Mở thẻ OCB Natural, liên kết Apple Pay nhận 150.000 đồng

─ Hoàn ngay 200.000 đồng cho chủ thẻ Sacombank NAPAS

─ Thẻ Lộc Việt - Chi tiêu mỗi ngày, thêm cơ hội hoàn đến 400.000 đồng

─ Mở TinCard, nhận ngay 100.000 đồng

─ Chạm Apple Pay cùng TPBank, nhận thêm 50.000 đồng

─ Thanh toán thẻ NAPAS trên Shopee, nhận ngay mã ưu đãi 50.000 đồng

─ Quét VietQRPay, VietQRGlobal giảm ngay 15% khi khám phá Vinpearl

─ Combo du lịch Sun Group, thanh toán VietQRPay, VietQRGlobal giảm đến 1 triệu đồng

─ Thanh toán bằng VietQRGlobal giảm ngay 50% khi mua sắm tại AEON MALL