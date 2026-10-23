T Production tạo dấu ấn rực rỡ khi cùng ‘WOW HO CHI MINH CITY’ quảng bá du lịch thành phố

T Production đã thực hiện series truyền hình thực tế ‘WOW HO CHI MINH CITY’ gồm 20 tập, góp phần tái định vị ngành du lịch, đồng thời giúp giới trẻ biết thêm nhiều điểm đến hấp dẫn của TP.HCM.

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức mang tên Bác (1976 - 2026), T Production đã thực hiện một series đặc biệt nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực và du lịch của thành phố. "WOW HO CHI MINH CITY", chuỗi truyền hình thực tế gồm 20 tập phim, phát sóng từ 5/6, không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, mà còn là hành trình truyền cảm hứng, tái định vị TP.HCM thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu và là những thước phim tư liệu quý giá cho nhiều năm về sau.

Series do đạo diễn Trần Thành Trung đưa ra ý tưởng sáng tạo cùng sự hỗ trợ từ ekip T Production, được đầu tư quy mô và bài bản từ khâu sản xuất đến chiến lược phát hành đa nền tảng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Xuyên suốt hành trình, 20 tập phim trải nghiệm được phát sóng hàng tuần trên Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (kênh HTV7) và kênh YouTube T Production, đã mở ra những thước phim sống động, sắc nét về TP.HCM.

20 tập phim quy tụ hơn 70 người nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế cùng nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, gần gũi và tràn đầy năng lượng về các địa điểm tưởng như vô cùng quen thuộc. Bên cạnh đó, chương trình đã đưa khán giả đi qua hầu hết các khu vực trọng điểm của thành phố - từ những di sản kiến trúc lâu đời, bảo tàng lịch sử đến các tổ hợp nghệ thuật hiện đại, góc phố ẩm thực đường phố và nhịp sống đêm sôi động. Đặc biệt, dấu ấn âm nhạc càng thêm lan tỏa khi ca khúc chủ đề "Thành phố tuyệt vời" (sáng tác Tùng Maru) trở thành giai điệu tinh thần gắn liền với dự án, truyền tải trọn vẹn tình yêu cùng niềm tự hào về một TP.HCM cởi mở, năng động, hiếu khách.

Khác với các chương trình quảng bá du lịch truyền thống vốn thiên về giới thiệu danh lam thắng cảnh, "WOW HO CHI MINH CITY" lựa chọn phương thức cá nhân hóa trải nghiệm.

Trong từng tập phim, sẽ có một người nổi tiếng hóa thân thành tour guide - hướng dẫn viên du lịch, trực tiếp dẫn dắt người xem bước vào những hành trình khám phá thực tế. Các khách mời là nghệ sĩ thì vào vai những du khách. Khán giả không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn được lắng nghe những câu chuyện văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận sự ấm áp, hào sảng của con người TP.HCM sau sáp nhập (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại giúp dự án tiếp cận hiệu quả với đối tượng khán giả trẻ, đồng thời thu hút sự chú ý của du khách quốc tế đang tìm kiếm những trải nghiệm du lịch bản địa sâu sắc.

Việc đầu tư sản xuất "WOW HO CHI MINH CITY" một lần nữa khẳng định định hướng phát triển của T Production khi không chỉ kiến tạo những sản phẩm giải trí chất lượng, mà còn luôn tiên phong đồng hành cùng các giá trị văn hóa, xã hội cộng đồng.

Hành trình 20 tập phim của "WOW HO CHI MINH CITY" đã chính thức khép lại, nhưng nguồn cảm hứng và những hình ảnh đẹp về TP.HCM rực rỡ, năng lượng vẫn tiếp tục đọng lại trong lòng công chúng. Dự án chính là một mảnh ghép nghệ thuật đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh vị thế của Thành phố mang tên Bác trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Không dừng lại ở màn ảnh, sức nóng của "WOW HO CHI MINH CITY" tiếp tục lan tỏa trực tiếp đến công chúng tại sự kiện HCMC Youth Concert 2026: Thanh âm lên đàng (d iễn ra ngày 17-18/10 vừa qua tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM). Với vai trò đơn vị đồng tổ chức sản xuất sự kiện, T Production đã mang đến một booth check-in ấn tượng dành cho "WOW HO CHI MINH CITY" như khép lại một hành trình đáng nhớ, thu hút đông đảo khán giả cùng sự quan tâm của các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Thầy Beo U40, Huy Forum, Thủy Tiên - Vẽ Kể Chuyện đến giao lưu. Đặc biệt, hoạt động tặng vé tham dự đêm nhạc tối 18/10 dành cho khán giả check-in sớm từ chiều 17/10 đã tạo nên không khí vô cùng sôi nổi.

Đây chính là lời kết đẹp đẽ, đong đầy cảm xúc, khép lại hành trình đầy tự hào của T Production trong nỗ lực góp phần tôn vinh và quảng bá một TP.HCM rực rỡ, năng động và là điểm đến toàn cầu.

Về T Production:

Hành trình 15 năm kiến tạo và phát triển của T Production là một chặng đường dài đầy tự hào trong việc lan tỏa tinh thần tự hào bản sắc văn hóa - du lịch Việt Nam. T Production đã liên tục triển khai chuỗi dự án nghệ thuật quy mô nhằm quảng bá và kích cầu du lịch nước nhà một cách toàn diện qua nhiều loại hình giải trí. Đơn vị đã tạo nên làn sóng tích cực thông qua các chương trình truyền hình thực tế giàu trải nghiệm như Việt Nam Tươi Đẹp, Một Chuyến Đi... , đồng thời chạm đến trái tim hàng triệu khán giả bằng những album, MV ca nhạc đong đầy tình yêu quê hương như Xinh Tươi Việt Nam, Sài Gòn Trong Tôi, Việt Nam Tươi Đẹp hay Vị Quê Nhà... Không dừng lại ở đó, các chiến dịch xã hội, triển lãm ảnh nghệ thuật và đặc biệt là dự án mỹ quan đô thị đầy ý nghĩa mang tên Thành Phố Nở Hoa đã góp phần tô điểm, thay đổi diện mạo cảnh quan đầy sống động. Đóng vai trò là cầu nối, T Production đã kết nối các Cơ quan ban ngành, các Doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cùng đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế để cùng chung tay quảng bá rộng rãi vẻ đẹp danh thắng, con người, chiều sâu văn hóa cùng tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Về WOW HO CHI MINH CITY:

"WOW HO CHI MINH CITY" là chương trình truyền hình thực tế đáng mong chờ mùa hè 2026 do T Production khởi xướng và thực hiện, thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng VietNamLove. Trong series này, TP HCM hiện ra như một siêu đô thị đa dạng văn hóa, với hơn 70 người nổi tiếng đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch WOW HO CHI MINH CITY.

"WOW HO CHI MINH CITY" là hành trình rực rỡ sắc màu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Chương trình tự hào nhận được sự phối hợp thực hiện và đồng hành từ các Sở - Ban - Ngành cùng các đơn vị truyền thông uy tín, hứa hẹn tạo nên một cú hích lớn cho du lịch TP HCM sau sáp nhập.

Chương trình được phát sóng vào lúc 21h00 Thứ Sáu và 22h00 Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ 05/06/2026 trên kênh HTV7 và YouTube T Production.