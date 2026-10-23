Hàng triệu người dân TP.HCM vừa đón tin vui

Ngày 20/10/2026, Công ty Cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chính thức đưa 2 xe buýt điện 2 tầng vào hoạt động dưới thương hiệu City Sightseeing Saigon. Đây là những xe buýt du lịch 2 tầng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên được khai thác tại thành phố, phục vụ khách tham quan song song với đội xe hiện hữu. Điểm đáng chú ý là dù chi phí đầu tư cao hơn phương tiện truyền thống, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vé tham quan.

Xe buýt điện 2 tầng có gì đặc biệt?

Mỗi xe buýt điện 2 tầng có chi phí đầu tư cao gấp khoảng 1,5 lần xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Đổi lại, phương tiện vận hành êm hơn, giảm tiếng ồn và không phát thải từ ống xả trong quá trình di chuyển. Thiết kế 2 tầng cho phép hành khách ngắm các tuyến phố và công trình kiến trúc từ trên cao, tạo góc nhìn khác về những địa danh quen thuộc.

Ông Nguyễn Lê Vĩnh Lynh, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngắm Cảnh Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, cho biết việc bổ sung xe điện nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan, đồng thời hướng tới phát triển du lịch thân thiện với môi trường.

TP.HCM chính thức có xe điện 2 tầng City Sightseeing Saigon (Anh Vietnam Sightseeing)

Trong giai đoạn đầu, 2 xe mới được bố trí phục vụ chủ yếu trên tuyến tham quan trung tâm, xen kẽ với xe đang khai thác. Điều này cũng đồng nghĩa không phải chuyến City Sightseeing nào cũng sử dụng xe điện.

Người dân muốn trải nghiệm đi đâu, giá bao nhiêu?

Theo website Vietnam Sightseeing, khách có thể đến quầy vé tại số 07 Công trường Lam Sơn, gần Nhà hát Thành phố, hoặc tìm hiểu và đặt vé qua kênh trực tuyến của doanh nghiệp.

Hiện đơn vị khai thác các hành trình ngắm cảnh trung tâm và khu vực Chợ Lớn. Tuyến trung tâm đưa hành khách qua nhiều địa danh như Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, khu vực Nhà thờ Đức Bà – Bưu điện Trung tâm. Trong khi đó, tuyến Chợ Lớn phù hợp với người muốn tìm hiểu thêm nét văn hóa, kiến trúc và nhịp sống của khu phố người Hoa.

Theo bảng giá tham khảo từng được niêm yết trên Ticketbox, vé tham quan đêm một vòng có giá từ 145.000 đồng/người lớn; vé 4 giờ dành cho khách Việt Nam khoảng 200.000 đồng/người lớn, còn khách quốc tế khoảng 300.000 đồng. Đây là giá của dịch vụ City Sightseeing nói chung, không phải mức thu riêng cho xe điện; giá và điều kiện vé thực tế cần được kiểm tra khi đặt.

Khách có thể đến quầy vé tại số 07 Công trường Lam Sơn, gần Nhà hát Thành phố để mua vé cho trải nghiệm (Ảnh Klook)

Với các gói vé Hop-on Hop-off đủ điều kiện, hành khách có thể xuống tại điểm dừng để tham quan rồi lên chuyến tiếp theo trong thời hạn vé. Ngược lại, tour một vòng, đặc biệt tour đêm, có thể không áp dụng hình thức lên xuống linh hoạt.

Nếu muốn ngồi tầng trên, du khách nên chuẩn bị mũ, nước uống và lưu ý thời tiết. Gia đình có trẻ nhỏ có thể chọn chuyến buổi sáng để hạn chế nắng nóng. Quan trọng nhất, do TP.HCM hiện mới có 2 xe điện, hành khách nên hỏi rõ thời gian chạy của xe điện trước khi thanh toán, tránh nhầm với các xe 2 tầng thông thường.

Sightseeing đã có mặt ở những đâu tại Việt Nam?

Theo thông tin giới thiệu của Vietnam Sightseeing, doanh nghiệp bắt đầu triển khai xe buýt 2 tầng tại Hà Nội năm 2018, rồi mở rộng tới Hạ Long năm 2019. Những năm tiếp theo, thương hiệu City Sightseeing được triển khai tại Huế, TP.HCM và Đà Lạt.

Dịch vụ từng hiện diện tại 5 địa phương: Hà Nội, Hạ Long, Huế, TP.HCM và Đà Lạt. Tuy vậy, website hiện chủ yếu giới thiệu 4 điểm đến đầu tiên; hoạt động tại Đà Lạt cần được xác nhận riêng.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Riêng với xe buýt du lịch 2 tầng thuần điện, tính đến ngày 21/10/2026, doanh nghiệp đã đưa vào khai thác 4 chiếc tại Việt Nam: 2 chiếc ở Hà Nội và 2 chiếc tại TP.HCM. Đơn vị đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ đội xe buýt du lịch sang phương tiện điện trước năm 2030.

Sự xuất hiện của xe buýt điện 2 tầng không chỉ góp phần đa dạng hóa lựa chọn tham quan mà còn cho thấy nỗ lực đưa các giải pháp di chuyển ít phát thải hơn vào hoạt động du lịch đô thị. Có thể thấy, đây không chỉ là tin vui với người dân thành phố mà còn là tin vui với các du khách đang chuẩn bị có chuyến đi tới TP.HCM, khi có thêm trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ trên cao bằng loại phương tiện thân thiện với môi trường.