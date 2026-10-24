Siêu sân bay 90.000 tỷ đồng, rộng gấp 18 lần Nội Bài: Đón hơn 63 triệu khách mỗi năm, tương lai nâng công suất lên 140 triệu khách/năm

Đây là một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất Đông Nam Á.

Sân bay rộng 10.000 ha, đón hơn 63 triệu khách mỗi năm

Nằm tại Sepang, bang Selangor, cách trung tâm Kuala Lumpur khoảng 50 km, sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) đi vào hoạt động năm 1998, trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Malaysia và trung tâm trung chuyển lớn tại Đông Nam Á.

Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Malaysia, sân bay có tổng chi phí xây dựng ban đầu khoảng 3,5 tỷ USD, tương đương 90.600 tỷ đồng. KLIA được xây dựng trên quỹ đất khoảng 10.000 ha, gấp khoảng 18 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Hạ tầng hiện hữu gồm hai nhà ga hành khách và ba đường băng, mỗi đường dài khoảng 4.000 m. Terminal 1 có công suất khoảng 30 triệu khách/năm sau các đợt tối ưu, trong khi Terminal 2 được thiết kế phục vụ 45 triệu khách/năm. Tổng công suất thiết kế của hai nhà ga đạt khoảng 75 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI World), KLIA đón 63,41 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng khoảng 10,8% so với năm trước, đứng thứ 20 thế giới về lượng hành khách. Sân bay kết nối với trung tâm Kuala Lumpur qua hệ thống đường bộ, cao tốc và tuyến tàu KLIA Ekspres, với thời gian di chuyển đến ga KL Sentral khoảng 28 phút.

Kỳ vọng đón 140 triệu khách

Trước nhu cầu hàng không gia tăng, Malaysia từng đưa ra phương án nâng công suất Terminal 1 từ 30 triệu lên 59 triệu khách/năm và Terminal 2 từ 45 triệu lên 67 triệu khách/năm. Nếu triển khai đầy đủ, hai nhà ga có thể phục vụ tổng cộng 126 triệu lượt khách mỗi năm.

Các phương án phát triển dài hạn còn đề cập việc xây dựng Terminal 3 và đường băng thứ tư, hướng tới nâng tổng công suất sân bay lên khoảng 140 triệu khách/năm. Đây là mục tiêu quy hoạch, không đồng nghĩa các hạng mục đã được phê duyệt hoặc đang thi công.

Song song với mở rộng hạ tầng hàng không, Malaysia thúc đẩy phát triển KLIA Aeropolis, hệ sinh thái kết hợp logistics, công nghiệp hàng không và dịch vụ phụ trợ quanh sân bay.

Một dự án đáng chú ý là Selangor Aero Park, có tổng giá trị phát triển khoảng 2,3 tỷ ringgit Malaysia, tương đương 14.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng đóng góp 55,2 tỷ ringgit mỗi năm, tương đương khoảng 348.000 tỷ đồng cho ngành công nghiệp hàng không và tạo hơn 32.000 việc làm vào năm 2030.