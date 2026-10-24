Việt Nam có "làng biệt thự Pháp"gần 100 năm tuổi nằm giữa rừng thông, mát mẻ quanh năm: Từng thắng giải "đẳng cấp nhất thế giới"

Nằm giữa rừng thông xanh mát của Đà Lạt, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa gây ấn tượng với quần thể biệt thự mang kiến trúc Pháp từ những năm 1920, được phục dựng để trở thành khu nghỉ dưỡng. Nơi đây từng được World Luxury Hotel Awards vinh danh ở hạng mục khu nghỉ dưỡng núi sang trọng hàng đầu thế giới năm 2018.

Điểm hẹn đặc sắc giữa rừng thông Đà Lạt

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 phút di chuyển, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa nằm trên khuôn viên rộng khoảng 7 ha, giữa những triền đồi phủ bóng thông. Khu nghỉ dưỡng có 17 biệt thự Pháp cổ được phục dựng từ các công trình xây dựng trong thập niên 1920, với tổng cộng 87 phòng nghỉ. Không gian nơi đây mang đặc trưng của vùng cao nguyên Lâm Viên, với khí hậu mát mẻ và cảnh quan xanh quanh năm.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Điểm đặc biệt của khu nghỉ dưỡng là mỗi biệt thự mang dấu ấn kiến trúc riêng. Theo đó, các công trình kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu như Norman, Gothic, Romanesque, Provence và Savoie. Những bức tường màu vàng, mái ngói, cửa sổ, sàn gỗ và lò sưởi gợi nhắc không gian sinh hoạt của các gia đình Pháp đầu thế kỷ XX.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Các biệt thự ban đầu được xây dựng để làm nơi ở, nghỉ dưỡng của những chủ nhân người Pháp tại Đà Lạt. Trải qua gần một thế kỷ, quần thể này được bảo tồn, tu sửa và chuyển đổi công năng thành khu nghỉ dưỡng, đồng thời giữ lại nhiều chi tiết kiến trúc cổ. Vì vậy, tổ hợp biệt thự của Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa trải rộng giữa đồi thông, vườn cây và những lối đi uốn theo địa hình tự nhiên.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Bên cạnh những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa còn cung cấp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng. Du khách có thể trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng Le Petit, thư giãn tại khu spa hoặc tận hưởng hồ bơi nước ấm ngoài trời giữa không gian rừng thông. Khu nghỉ dưỡng cũng có các khu vực sinh hoạt và dịch vụ dành cho khách lưu trú, kết hợp tiện nghi hiện đại với cảnh quan xanh và kiến trúc cổ điển, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng mang nét riêng của Đà Lạt.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Là điểm đến nhiều trải nghiệm

Ngoài nghỉ dưỡng và tận hưởng không gian biệt thự Pháp cổ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngay tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa. Theo thông tin trên website chính thức, khu nghỉ dưỡng tổ chức các lớp yoga buổi sáng bên hồ bơi nước ấm, hoạt động đạp xe khám phá cảnh quan và trekking giữa rừng thông. Du khách yêu thích trải nghiệm thủ công có thể đăng ký lớp học làm bánh, chocolate hoặc nấu ăn cùng đầu bếp.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Khu nghỉ dưỡng còn có tour tham quan quần thể biệt thự, giúp khách tìm hiểu lịch sử và kiến trúc của các công trình gần 100 năm tuổi. Với những người muốn khám phá rộng hơn, Ana Mandara cung cấp các hành trình tham quan Đà Lạt và vùng ngoại ô, kết hợp các điểm đến như hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm, thác Datanla, đồi chè Cầu Đất hoặc núi Langbiang.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Nhờ có lợi thế về vị trí khi nằm gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt, từ khu nghỉ dưỡng, du khách cũng có thể ghé biệt thự Hằng Nga (Crazy House), công trình gây chú ý với kiến trúc uốn lượn độc đáo; nhà thờ Domaine de Marie, nổi bật với sắc hồng và phong cách kiến trúc châu Âu; hay chợ Đà Lạt, nơi khám phá đặc sản và nhịp sống địa phương. Các địa điểm này cách khu nghỉ dưỡng khoảng 1–2,5 km, tùy điểm đến.

Được vinh danh ở nhiều giải thưởng quốc tế

Với giá trị kiến trúc và di sản được gìn giữ qua gần một thế kỷ, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa không chỉ tạo dấu ấn riêng giữa rừng thông Đà Lạt mà còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế.

Theo đó, điểm đến này từng nhận giải Luxury Mountain Resort – Global Winner 2018 (Khu nghỉ dưỡng cao nguyên đẳng cấp nhất thế giới 2018) tại World Luxury Hotel Awards.

Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Những năm sau đó, khu nghỉ dưỡng tiếp tục được ghi nhận ở nhiều hạng mục như Luxury Mountain Resort of the Year năm 2019, Travelers’ Choice của TripAdvisor năm 2021 và Best Luxury Heritage Resort tại World Luxury Hotel Awards 2024. Cũng trong năm 2024, nơi đây được vinh danh ở hạng mục Best Art & Heritage Resort của Heritage Fashion’s Choice.

Có thể thấy, các giải thưởng trải rộng từ trải nghiệm nghỉ dưỡng trên núi đến giá trị di sản và nghệ thuật. Đây cũng là những yếu tố làm nên sức hút của Ana Mandara: một không gian nghỉ dưỡng kết hợp tiện nghi hiện đại với dấu ấn kiến trúc Pháp cổ giữa cao nguyên Đà Lạt.

(Tổng hợp)