Việt Nam sắp xây "Bà Nà Hills thứ 2", đầu tư 16.000 tỷ đồng: Sẽ có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m, dưới chân là hồ sinh thái 290 ha, đã chốt thời gian khởi công

Trong 5 tuyến cáp treo, có tuyến dài 7,5 km được định hướng xây dựng trong chưa đầy 2 năm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối đang được gấp rút hoàn thiện các điều kiện để khởi công vào ngày 30/10/2026. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.234 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dự án được quy hoạch với hệ thống cáp treo kết nối từ khu vực chân núi lên đỉnh U Bò cao hơn 1.000 m. Với định hướng phát triển du lịch núi cao kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, U Bò – Thác Chuối được nhiều người liên tưởng đến mô hình Bà Nà Hills tại Đà Nẵng, cũng do Sun Group phát triển.

Núi U Bò nhìn từ xa (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Tuyến cáp treo dài 7,5 km, dự kiến thi công chỉ trong 18 tháng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án U Bò – hồ Thác Chuối chính là tuyến cáp treo có chiều dài dự kiến lên tới 7,5 km, kết nối không gian hồ nước dưới chân núi với khu vực núi cao phía Tây Quảng Trị.

Ngày 3/10/2026, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 diễn ra ngày 30/9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cho biết địa phương xác định dự án U Bò – hồ Thác Chuối sẽ được triển khai với tốc độ nhanh. Riêng tuyến cáp treo dài 7,5 km dự kiến được thực hiện trong 18 tháng.

Để hình dung quy mô, tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên – L'Indochine tại Bà Nà Hills có chiều dài khoảng 5,8 km. Như vậy, chiều dài được đề cập của tuyến cáp treo U Bò – Thác Chuối lớn hơn khoảng 1,7 km. Dù vậy, công trình tại Quảng Trị vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai, chưa có đầy đủ thông số kỹ thuật để xác định các kỷ lục về chiều dài.

Theo quy hoạch, toàn bộ quần thể U Bò – Thác Chuối dự kiến có 5 tuyến cáp treo, kết nối khu vực chân núi, ga trung gian và đỉnh núi U Bò. Hệ thống này được kỳ vọng giúp du khách tiếp cận vùng núi cao thuận tiện hơn, đồng thời mở ra trải nghiệm ngắm nhìn những cánh rừng, triền núi và hồ nước từ trên cao.

Phối cảnh tạo bởi AI

Cùng với việc xây dựng cáp treo, tỉnh Quảng Trị định hướng triển khai đồng bộ các hạng mục trong khu du lịch và những tuyến đường kết nối khu vực dự án với Đồng Hới. Mục tiêu là hình thành mạng lưới giao thông thuận tiện, từng bước liên kết du lịch núi cao với các điểm đến biển và Phong Nha – Kẻ Bàng.

Quần thể hơn 16.000 tỷ đồng giữa núi cao và hồ nước rộng 290 ha

Dự án U Bò – hồ Thác Chuối có diện tích quy hoạch chi tiết khoảng 167,48 ha, nằm trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Không gian dự án được tổ chức thành các khu vực chân núi, ga trung gian và đỉnh núi, kết nối bằng hệ thống giao thông và cáp treo.

Một trong những lợi thế đặc biệt của khu vực này là cảnh quan hồ Thác Chuối. Hồ nằm cách khu vực trung tâm Đồng Hới khoảng 25 km, được bao quanh bởi những dãy núi thấp và thảm thực vật xanh.

Nhìn từ trên cao, lòng hồ uốn lượn giữa các triền núi, tạo thành nhiều dải đất và bán đảo nhỏ nhô ra mặt nước. Hồ Thác Chuối vốn là công trình thủy lợi, có đập chính dài 344 m. Khi nước đạt mực dâng bình thường, diện tích lòng hồ có thể mở rộng lên khoảng 290 ha, dù diện tích mặt nước thực tế thay đổi theo mùa.

Hồ Thác Chuối cũng nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Từ hồ Thác Chuối nhìn về phía Tây là núi U Bò, nơi có nhiều đỉnh cao từ khoảng 750 m đến hơn 1.000 m so với mực nước biển. Khu vực này nằm gần đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nổi bật với những cung đường quanh co giữa rừng xanh, khí hậu vùng núi và cảnh quan thường có mây phủ.

Chính sự kết hợp giữa hồ nước rộng lớn, rừng cây và núi cao đã tạo nên tiềm năng phát triển một điểm nghỉ dưỡng sinh thái khác biệt so với những sản phẩm du lịch biển, hang động vốn nổi tiếng tại Quảng Trị.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt, khu vực chân núi dự kiến có khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và ga cáp treo. Trong khi đó, khu vực đỉnh núi sẽ bố trí các cơ sở lưu trú, dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, cây xanh và hồ cảnh quan.

Các công trình được định hướng xây dựng phù hợp địa hình, kiểm soát chiều cao và bảo vệ cảnh quan tự nhiên. Khi hoàn thành, quần thể được kỳ vọng tạo ra không gian nghỉ dưỡng kết hợp khám phá thiên nhiên, vui chơi và ngắm cảnh núi rừng.

Hồ Thác Chuối trong tương lai có thể trở thành hồ sinh thái, bên cạnh nhiều cảnh quan khác trong quần thể (Ảnh MiA)

Gấp rút chuẩn bị khởi công, kỳ vọng đón 3 triệu lượt khách mỗi năm

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư và hệ thống cáp treo, dự án U Bò – hồ Thác Chuối còn ghi nhận những bước tiến mới về thủ tục pháp lý trước thời điểm dự kiến khởi công.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, tại cuộc họp ngày 13/10, Sở Tài chính cho biết nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính. Sun Group cũng đề xuất phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 30/10/2026.

Sau đó, ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4406/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến ngày 16/10, địa phương tiếp tục ban hành Quyết định số 4455/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng, tạo cơ sở để dự án tiến tới giai đoạn triển khai xây dựng. Quần thể U Bò – hồ Thác Chuối được định hướng phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Trong khi đó, quy hoạch chi tiết xác định quy mô tính toán khoảng 1.200 lao động phục vụ.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và dịch vụ du lịch. Đồng thời, sự xuất hiện của một điểm đến mới cũng có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách tại Quảng Trị.