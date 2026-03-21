Thái độ của Lê Phương

Thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình - bị bắt để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khiến dư luận xôn xao. Giữa tâm điểm bàn tán, động thái của Lâm Khánh Chi gây thêm sự chú ý.

Theo đó, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lại thông tin vụ việc về trang cá nhân và dưới bài viết đã để lại 1 câu: "Ch** tui quá trời, giờ mọi người sáng mắt chưa". Không những vậy, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi cũng có thái độ gắt với bình luận: "Những gì tui nói không sai, mọi người sáng mắt rồi đúng không".

Thái độ gắt của Lâm Khánh Chi trước thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt

Đáng nói hơn, trong bài viết nhắc về vụ việc của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, Lâm Khánh Chi còn tag tài khoản mạng xã hội của diễn viên Lê Phương. Động thái của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý đến phản ứng của Lê Phương.

Tuy nhiên, trái với sự tò mò của cư dân mạng, nữ diễn viên hoàn toàn không có phản hồi trực tiếp nào liên quan đến bài đăng của Lâm Khánh Chi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn cập nhật bài viết mới nhưng chỉ xoay quanh công việc. Cô chia sẻ hình ảnh, clip liên quan đến dự án phim đang tham gia, kèm nội dung quảng bá phát sóng mà không hề đả động đến những vụ việc đang diễn ra.

Giữa lúc bị gọi tên liên tục, việc Lê Phương giữ im lặng, tập trung vào công việc được nhiều người xem là cách ứng xử quen thuộc của nữ diễn viên trước các câu chuyện ngoài lề.

Dù được réo tên liên tục nhưng Lê Phương vẫn duy trì thái độ không liên quan, chỉ tập trung vào công việc

Lê Phương và Quý Bình từng hẹn hò một thời gian dài. Sau chia tay, cả hai quyết định làm bạn, luôn theo dõi và ủng hộ nhau trên bước đường nghệ thuật. Được biết, chồng hiện tại của Lê Phương là do Quý Bình giới thiệu. Có thể thấy, sau chia tay nhưng cả hai vẫn xem nhau như tri kỷ. Thời điểm diễn ra tang lễ của Quý Bình, Lê Phương có mặt cùng gia đình nam diễn viên tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cách đây 1 tháng, mẹ và anh em của Quý Bình đã tổ chức lễ giỗ đầu tiên cho nam diễn viên. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi giỏ hoa và quà tưởng nhớ tới nghệ sĩ. Diễn viên Lê Phương cũng có mặt tại nhà riêng của diễn viên Quý Bình và còn nhắn gửi ngắn gọn: "Đầu năm lên thăm bạn. Phương xa, mong Bình an!". Lê Phương và chồng còn chuẩn bị giỏ trái cây có dòng chữ: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên tưởng nhớ anh Quý Bình".

Diễn viên Lê Phương đến cúng giỗ đầu tiên của Quý Bình

