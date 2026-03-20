Vợ Quý Bình bị bắt, Lâm Khánh Chi phản ứng gắt: "Mọi người sáng mắt chưa"

Thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang khiến mạng xã hội xôn xao. Không chỉ cư dân mạng bàn tán, nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng có động thái đáng chú ý.

Theo đó, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ lại thông tin vụ việc về trang cá nhân và dưới bài viết đã để lại 1 câu: "Ch** tui quá trời, giờ mọi người sáng mắt chưa". Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi cũng có thái độ gắt với bình luận: "Những gì tui nói không sai, mọi người sáng mắt rồi đúng không".

Mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gây chú ý là bởi vào thời điểm lo liệu hậu sự cho diễn viên Quý Bình xong, Lâm Khánh Chi từng có chia sẻ khá ẩn ý khiến cư dân mạng réo tên doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền liên tục.

Lâm Khánh Chi đã livestream kể: "Từ khi anh Bình bị bệnh là 3 năm nay, anh Bình đi một mình chữa bệnh, về nhà Hóc Môn ở. Anh bị bệnh anh đi một mình hết á mấy chị. Anh không muốn làm phiền ai hết, tự thân tự mình đi chữa bệnh, không để ai đi lo cho anh. Một năm mấy điều trị bên nước ngoài là đi một mình, rồi về Hóc Môn luôn. Tới lúc anh về được 1 tháng là ba anh mất".

Khi có bình luận về việc Lâm Khánh Chi "khóc giả trân" tại tang lễ của Quý Bình, nữ ca sĩ không ngại ngần đáp trả: "Có người khóc thật, có người khóc giả. Đương nhiên phải có người thật, người giả rồi. Cuộc đời mà em. Mai mốt mọi người sẽ nhìn thấy được ai là thật, ai là giả. Mọi người cứ theo dõi đi, từ từ mọi người biết". Mặc dù Lâm Khánh Chi không nói rõ ràng nhưng cộng đồng mạng đang bàn tán xôn xao về lời ám chỉ của cô, thậm chí còn nhắc tên doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền. Phản ứng của cư dân mạng thời điểm đó cũng trái chiều.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng. Trong đó, có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất tại một dự án ở Phú Quốc, chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Dự án này được xác định chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định. Dù vậy, công ty vẫn đứng ra tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng và thu tới 95% giá trị lô đất.