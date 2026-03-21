Cách đây khoảng 1 tháng, lễ giỗ đầu của cố diễn viên Quý Bình đã được gia đình tổ chức tại nhà riêng trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Buổi tưởng niệm có sự tham gia của người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau thắp hương và nhớ về nam diễn viên tài hoa.

Ngay tại thời điểm đó, bên cạnh không khí xúc động của buổi lễ, cư dân mạng cũng dành sự chú ý cho một chia sẻ của em trai Quý Bình đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, em trai Quý Bình nhắn nhủ nhân: "Mới đó đã 1 năm anh được đi xa, nhanh như một cơn gió. Ở nơi đó luôn vui vẻ nha anh. Còn ai làm gì sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi. An tâm rồi nha anh của em".

Đáng chú ý, trong những ngày gần đây, chia sẻ này bất ngờ được cư dân mạng "đào lại" và lan truyền trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Dòng trạng thái của em trai Quý Bình trong ngày giỗ đầu của cố diễn viên được khán giả chia sẻ trở lại

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, nhiều netizen cũng vào trang cá nhân của em trai Quý Bình và để lại những bình luận gây chú ý. Đơn cử như: "Anh ơi, em vừa đọc báo, lại thương anh Quý Bình. Quá nặng lòng", hay "Gia đình anh Quý Bình đặc biệt ai cũng hiền, họ không lên mạng nói xấu phân trần gì, cứ để thời gian trả lời". Trước những lời nhắn này, em trai Quý Bình không phản hồi thêm mà chỉ lặng lẽ thả tim tương tác và không bàn tán thêm gì.

Phản ứng của em trai Quý Bình trên mạng xã hội thêm gây chú ý

Diễn viên Quý Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hoài biệt, Cá Rô, em yêu anh!, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi...

Đầu tháng 3/2025, diễn viên Quý Bình đột ngột qua đời vì bị bệnh nặng. Thời điểm đó anh mới 42 tuổi. Thông tin này khiến đông đảo nghệ sĩ Việt và khán giả bàng hoàng. Trong thời gian điều trị bệnh, diễn viên Quý Bình giấu kín mọi thông tin với công chúng.

Sau đám tang, thi hài Quý Bình được gia đình mang đi hỏa táng sau đó đặt ở chùa Đức Quang, TP.HCM để cúng trước khi thủy táng theo di nguyện của nam nghệ sĩ.

NS Quý Bình được khán giả yêu thương không chỉ bởi tài năng mà nhờ tính cách hiền lành, mộc mạc và lối sống tình cảm

Sự ra đi đột ngột của Quý Bình khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng

Ảnh: Tổng hợp