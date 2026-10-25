Mâm cơm nhà của Thuỷ Tiên - Công Vinh

Thuỷ Tiên và Công Vinh đều là những người rất chăm chút cho mâm cơm nhà.

Thủy Tiên và Công Vinh từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt, nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự nghiệp riêng và cuộc sống hôn nhân. Sau những ồn ào trong quá khứ, cả hai dần kín tiếng hơn, ít xuất hiện trước truyền thông. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ nấu ăn, chăm sóc gia đình đến những chuyến đi cùng ông xã.

Trong căn bếp gia đình, nữ ca sĩ thường tự tay chuẩn bị những món ăn quen thuộc. Trước đây, thực đơn của Thủy Tiên khá đa dạng với canh rau, sườn kho, bún riêu, cơm tấm hay bún chả giò... Những món ăn không quá cầu kỳ nhưng gần gũi, mang đậm hương vị bữa cơm Việt. Cô cũng chú trọng lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, trồng rau tại nhà để phục vụ bữa ăn gia đình.

Thuỷ Tiên rất chăm chỉ vào bếp để nấu những món ăn chăm sóc chồng và con gái

Món bún riêu do Thuỷ Tiên tự tay nấu chiêu đãi chồng

Nữ ca sĩ làm cơm tấm đơn giản nhưng rất đẹp mắt, hấp dẫn

Thuỷ Tiên làm món bún chả giò tại nhà ngon chẳng khác ngoài hàng

Thời gian gần đây, Thủy Tiên cho biết cô chuyển sang chế độ ăn chay trường. Thực đơn của nữ ca sĩ vì thế cũng trở nên thanh đạm hơn với cháo trắng, rau củ xào, nấm, đậu hũ... Có lần, cô còn chia sẻ mâm cơm đơn giản gồm nước tương, chuối và dưa hấu. Chia sẻ về quyết định ăn chay, Thủy Tiên cho biết trước đây móng tay của cô khá mỏng, yếu và dễ gãy. Nữ ca sĩ từng chuẩn bị tâm lý rằng việc thay đổi chế độ ăn có thể khiến cơ thể thiếu chất, tóc rụng, móng yếu hay da xấu đi. Tuy nhiên, sau hơn một năm ăn chay trường, cô nhận thấy móng tay có sự thay đổi tích cực.

Thủy Tiên chia sẻ: "Tự dưng sau hơn 1 năm ăn chay trường em nuôi được 1 bộ móng tay dày đẹp đến khó tin. Từ nhỏ đến lớn móng tay em mỏng yếu như giấy, dễ lột và dễ gãy lắm. Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi…. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược logic khoa học thật khó hiểu. Em ăn chay vì đến lúc cơ địa không thể chịu được mùi tanh thịt cá nữa, em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành gì hơn ai cả, chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi".

Mâm cơm chay của Thuỷ Tiên rất đơn giản, nhưng là sự kết hợp nhiều hương vị

Món yêu thích của cô là cháo đậu, cháo trắng kết hợp với thức ăn vị mặn

Mâm cơm của Thuỷ Tiên vô cùng đam bạc

Thuỷ Tiên bày biện đồ ăn chỉn chu, sang trọng

Cô cho biết cuộc sống và sức khoẻ có nhiều thay đổi tích cực sau khi ăn chay

Có lúc, bữa cơm của Thuỷ Tiên đơn giản là nước tương và trái cây

Cô cũng nấu nhiều món ăn nước để thay đổi khẩu vị

Đáng chú ý, Công Vinh cũng thường xuất hiện trong những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường bên vợ. Cựu cầu thủ sẵn sàng vào bếp phụ giúp và cùng thưởng thức những món ăn do Thủy Tiên chuẩn bị. Không cần mâm cao cỗ đầy, những bữa cơm giản dị vẫn mang đến cảm giác ấm cúng, cho thấy sự gắn kết của hai vợ chồng trong cuộc sống thường ngày.

Công Vinh thích thú khoe những bữa ăn đủ đầy do vợ chuẩn bị

Nam cầu thủ luôn hào hứng trước những mâm cơm nhà

Công Vinh còn mang cơm vợ chuẩn bị để ăn tại chỗ làm

Nam cầu thủ cũng phụ giúp Thuỷ Tiên dọn dẹp sau bữa ăn

Sau những biến động trong cuộc sống, Thủy Tiên hiện dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, việc tu tập và những hoạt động cá nhân. Cô cùng Công Vinh đi du lịch, hành hương, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị thay vì xuất hiện liên tục tại các sự kiện giải trí. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan niệm sống khiến nhiều người chú ý: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn”.

Hiện tại, Thuỷ Tiên có cuộc sống nhẹ nhàng và kín tiếng

Ảnh: FBNV