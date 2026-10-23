Công Vinh làm gì sau khi giải nghệ?

Cuộc sống hiện tại của cựu cầu thủ Lê Công Vinh.

Sau gần một thập kỷ chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Lê Công Vinh - chân sút lịch sử từng giữ kỷ lục 51 bàn thắng cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đang lặng lẽ chuẩn bị cho một chương mới đầy hứa hẹn. Thay vì duy trì sự xuất hiện thường xuyên trên truyền thông hay rẽ hướng sang các lĩnh vực giải trí, cựu tiền đạo sinh năm 1985 lựa chọn con đường trau dồi tri thức bài bản, hướng tới mục tiêu trở thành một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

Công Vinh đang tham gia khoá học HLV

Hành trình trở lại với trái bóng tròn của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam được đầu tư một cách nghiêm túc và bài bản. Tháng 11/2025, Công Vinh hoàn thành khóa đào tạo HLV chứng chỉ B do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Trong quá trình học tập, anh đã trở lại mái nhà xưa Sông Lam Nghệ An để trực tiếp thực tập, tích lũy kinh nghiệm thực tế cùng các tuyến trẻ U15 và U17.

Không dừng lại ở đó, Công Vinh tiếp tục tạo mốc gạch nối mới khi trở thành học viên Việt Nam đầu tiên theo học khóa HLV bằng A tại Nhật Bản — nơi có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á. Nhằm tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, anh đã hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6/2026 và bước vào giai đoạn 2 vào tháng 9/2026. Khóa học đòi hỏi các học viên hoàn thành các tiết lý thuyết, thực hành tại Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và tham gia thực tập thực tế. Theo lời mời từ Đại học Ishikawa, Công Vinh đã có 10 ngày trải nghiệm công tác chỉ đạo trực tiếp tại đây trước khi bước vào kỳ 3 của khóa học vào cuối năm 2026.

Công Vinh vẫn miệt mài chuẩn bị cho sự nghiệp HLV

Dù chưa chính thức chèo lái một câu lạc bộ chuyên nghiệp nào, sự chuẩn bị chu đáo này cho thấy khát vọng lớn của anh. Sau khi giải nghệ vào cuối năm 2016, Công Vinh từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ quyền Chủ tịch CLB TP.HCM (giai đoạn 2017–2018) đến việc điều hành học viện bóng đá cộng đồng. Bên cạnh đó, vị thế của anh đối với bóng đá khu vực vẫn luôn được trân trọng. Hồi cuối tháng 8/2026, anh vinh dự được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) mời rước chiếc Cúp vàng ASEAN Cup ra sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan.

Công Vinh được mời rước cúp ASEAN Cup 2026

Bên cạnh những bước tiến trong sự nghiệp, cuộc sống của cựu danh thủ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Hiện tại, Công Vinh đang tận hưởng cuộc sống bình yên, kín tiếng cùng bà xã - ca sĩ Thủy Tiên và con gái Bánh Gạo tại TP. Hồ Chí Minh. Kể từ khi bén duyên vào năm 2008 và chính thức về chung một nhà sau 6 năm gắn bó, cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió lẫn những tin đồn thất thiệt từ dư luận.

Công Vinh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Gần đây, trước những tin đồn rạn nứt hôn nhân vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội, vợ chồng Công Vinh chọn cách đối diện đầy nhẹ nhàng và dí dỏm. Những phản hồi hài hước của Thủy Tiên hay chia sẻ chân thật của Công Vinh về việc bị "phụ huynh hai bên giáo huấn vì tin đồn ly dị" không chỉ xóa tan nghi vấn mà còn cho thấy sự gắn kết bền chặt của gia đình sau nhiều năm đồng hành.

Những chuẩn bị lặng lẽ nhưng vững chắc về cả chuyên môn lẫn điểm tựa gia đình vững phục đang mở ra cơ hội lớn cho Lê Công Vinh. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào ngày cựu tiền đạo huyền thoại chính thức tái xuất trên băng ghế huấn luyện trong một vai trò hoàn toàn mới.

Ảnh: FBNV