Chùm ảnh nét căng: BIGBANG chất vô đối, hô vang "Việt Nam vô địch" và quỳ gối cảm ơn hàng chục nghìn người giữa Mỹ Đình

D-1 concert của nhóm BIGBANG tại Hà Nội quá tuyệt vời!

Sao bao ngày chờ đợi, đêm mở màn concert của BIGBANG đã diễn tại Hà Nội vào tối 24/10. Hàng chục nghìn khán giả trong nước và ngoài nước đã lấp kín SVĐ Mỹ Đình. G-Dragon, Taeyang và Daesung đã mang đến 1 bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với sân khấu được đầu hoành tráng, âm thanh dát vàng lỗ tai và các màn pháo hoa rực rỡ khi trình diễn loạt hit huyền thoại Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG... Sau đêm diễn, nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể "thoát" khỏi "giấc mơ có thật" khi được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhóm nhạc BIGBANG.

BIGBANG: Concert Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có. Clip: Đi Soi Sao Đi.

G-Dragon: Visual xứng danh biểu tượng thời trang

Trên sân khấu D-1 ở SVĐ Mỹ Đình, G-Dragon quả không hổ danh là biểu tượng thời trang hàng đầu khi gần như chẳng có phong cách nào có thể làm khó được anh. Từ những bộ trang phục cầu kỳ, phá cách cho đến những outfit có phần ngẫu hứng, nam nghệ sĩ đều dễ dàng cân đẹp, biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn phong cách đúng nghĩa.

Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả chính là thần thái tự tin, nét cuốn hút rất riêng cùng nụ cười rạng rỡ dường như chưa hề thay đổi theo năm tháng. Dù đã trải qua nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, G-Dragon vẫn giữ được sức hút đặc biệt, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Ngay cả khi mái tóc có phần lộn xộn, diện mạo không quá chỉn chu hay tạo kiểu cầu kỳ, anh vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao hàng đầu. Khoảnh khắc G-Dragon xuất hiện trên màn hình LED với nụ cười tươi rói, vẻ ngoài phóng khoáng và phong thái đầy tự tin càng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Đúng là đẳng cấp của một biểu tượng thời trang: chẳng cần cố gắng phô trương, cũng chẳng cần lúc nào cũng hoàn hảo trong từng chi tiết, G-Dragon vẫn có cách khiến bản thân trở thành tâm điểm và chứng minh sức hút bền bỉ của một nam thần qua bao năm tháng!

G-Dragon nhiệt tình giao lưu với fan trong tiết mục solo. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang "bố 1 con trông mòn con mắt" và body cực bốc tại concert D-1

Trong đêm diễn đầu tiên, Taeyang khiến sân khấu bùng cháy với visual siêu bá khí, body cơ bắp, nào ra múi nấy khiến. Từng ánh nhìn, từng vũ đạo hay chuyển động nhỏ của anh cũng làm khán giả phải "hú hét" không ngừng. Sự quyến rũ đầy nam tính pha chút nổi loạn, cộng với phong thái "sexy" khó cưỡng của Taeyang khiến fan phấn khích, liên tục gọi tên và biến anh trở thành :thỏi nam châm" của đêm nhạc. Không chỉ đẹp trai chất ngất, Taeyang còn khiến fan Việt nổ tim với với màn hô vang "Việt Nam vô địch".

Daesung "cây hài" với nhiều mảng miếng khiến fan cười muốn "phụt cơm"

Daesung đúng chuẩn là "cây hài" của BIGBANG, người luôn biết cách khuấy động bầu không khí và mang đến tiếng cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Với tính cách hài hước, biểu cảm duyên dáng cùng khả năng tương tác tự nhiên, anh trở thành nhân tố tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn trên sân khấu. Không chỉ khiến người hâm mộ bật cười bởi những màn tung hứng dí dỏm với các thành viên, Daesung còn ghi điểm nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần biểu diễn đầy nhiệt huyết. Mỗi khi nhạc vang lên, nam nghệ sĩ lại hoàn toàn nhập tâm vào màn trình diễn, liên tục khuấy động đám đông bằng giọng hát nội lực, những động tác biểu diễn sôi nổi và phong thái tự tin. Sự hài hước ngoài đời cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp Daesung trở thành một mảnh ghép đặc biệt của BIGBANG. Anh có thể khiến khán giả cười nghiêng ngả chỉ bằng một biểu cảm, nhưng cũng đủ sức làm bầu không khí bùng nổ khi cất giọng hát. Chính sự đối lập thú vị ấy đã tạo nên sức hút riêng của Daesung, góp phần làm nên màu sắc độc đáo và tinh thần không thể trộn lẫn của BIGBANG.

Các thành viên BIGBANG giao lưu bằng tiếng Việt, quỳ gối cảm ơn fan

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc sôi động, chia sẻ đầy xúc động, các thành viên của BIGBANG cũng gây thích thú khi có những màn giao lưu, tương tác bằng tiếng Việt cực đáng yêu với fan. Nếu G-Dragon gây bất ngờ khi chế lời ca khúc Lies thành "phở", thì Daesung còn hào hứng dạy khán giả hát "Quá giới hạn" bằng tiếng Việt. Trong khi đó, Taeyang lại bắt nhịp để hàng chục nghìn khán giả trong sân vận động cùng hô vang "Việt Nam vô địch'. Nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng bản thân đặc biệt yêu thích món phở của Việt Nam.

Không chỉ vậy, nhóm nhạc huyền thoại Kpop đã mô tả trải nghiệm trở lại Việt Nam là một cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt, Daesung dành lời khen cho V.I.P Việt Nam: "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới!". Chưa dừng lại ở đó, thành viên BIGBANG còn khẳng định: "Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, từ trước đến nay!". Những chia sẻ đầy cảm xúc cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn V.I.P khiến khoảnh khắc giao lưu này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm concert. Sau màn trình diễn cuối cùng, 3 thành viên BIGBANG đã quỳ, cúi đầu cảm ơn khán giả.

G-Dragon "chế lời" bát bài Lies để thể hiện tình yêu với phở. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang và Daesung nói tiếng Việt cực dễ thương. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Daesung hài hước dạy người Việt hát tiếng Việt. Clip: Đi Soi Sao Đi.

BIGBANG quỳ, cúi đầu cảm ơn fan Việt trên sân khấu sau khi kết thúc Day 1 concert. Clip: Đi Soi Sao Đi.



