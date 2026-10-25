Tình trạng của T.O.P giữa lúc BIGBANG "đại náo" concert ở Mỹ Đình

Đây là lần đầu tiên T.O.P lộ diện kể từ khi công khai chuyện hẹn hò với "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cộng đồng V.I.P Việt Nam cũng đã được hít thở chung bầu không khí với BIGBANG ngay trên sân nhà. G-Dragon, Taeyang và Daesung chính thức khai màn concert XX : COSMOS tại sân vận động Mỹ Đình tối ngày 24/10, khiến khán giả như muốn nổ tung với loạt hit Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG...

Lúc này, những động thái của cựu thành viên T.O.P cũng được nhiều người quan tâm. Vào ngày 23/10, anh đã khởi hành từ sân bay Incheon đến Bangkok, Thái Lan để tham dự fan meeting TOP PRE-STUDIO 2026. Đây là lần đầu tiên T.O.P lộ diện kể từ khi công khai chuyện hẹn hò với "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana.

Trong lúc BIGBANG "đại náo" Mỹ Đình...

... thì T.O.P cũng đến Thái Lan cho fan meeting riêng. Ảnh: News1

Tuy nhiên, những bức ảnh không chỉnh sửa do báo chí Hàn Quốc chụp đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều netizen cảm thấy bị sốc khi T.O.P nhìn già hơn đáng kể. Tình trạng da của anh không tốt, và một số ý kiến cho rằng môi của T.O.P cũng mỏng hơn đáng kể so với trước đây.

"Đây là T.O.P chuẩn bị rời đất nước để tham gia một sự kiện ở nước ngoài. Có vẻ như đã lâu rồi mình không nhìn thấy mặt anh ấy, nhưng môi anh ấy mỏng đi nhiều quá? Người ta nói môi sẽ mỏng đi khi tuổi tác tăng lên, và mình đoán điều đó đúng đấy", "Ôi, da của T.O.P trông tệ quá", "Không nhận ra được nữa"... nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bình luận rôm rả trên các diễn đàn mạng.

Cựu thành viên BIGBANG bị dân mạng chê da xấu...

... cùng đôi môi mỏng đi đáng kể. Ảnh: Herald Muse

Những lời chỉ trích tiêu cực về ngoại hình của nam ca sĩ 38 tuổi xuất hiện trong bối cảnh anh gặp phải những phản ứng không tốt khi công khai chuyện tình cảm. T.O.P - Nana bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò ngày 2/10 và nhanh chóng xác nhận. Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi mới lại phải đón nhận làn sóng phản đối từ nhiều khán giả, nguyên nhân chủ yếu đến từ những lùm xùm trong quá khứ liên quan tới họ. Được biết, T.O.P bị xử phạt vì sử dụng cần sa hồi năm 2017, còn Nana từng dính nghi vấn bạo lực học đường.

Giữa tâm bão chỉ trích, T.O.P vừa phải đón nhận tin “sét đánh ngang tai” ngay trong sáng 5/10. Theo nguồn tin của Sports Seoul, buổi triển lãm mang tên OFF GRID : NEW GROUND nhằm tôn vinh T.O.P đã bất ngờ bị hủy bỏ ngay trước giờ G do fan hủy vé hàng loạt. Được biết, buổi triển lãm này do 1 fansite lớn của T.O.P đứng ra tổ chức, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 31/10 và 1/11 tới đây. Triển lãm lấy cảm hứng từ album solo đầu tay của nam rapper sinh năm 1987.

Fansite tổ chức triển lãm thông báo hủy do quá lượng fan đăng ký chỉ ở mức 25% so với dự kiện, lại liên tục báo hủy vé, khiến số người tham gia giảm xuống chỉ còn 10-15%. Đồng thời, fansite này cũng viết tâm thư dài thông báo ngừng hoạt động, với lý do là cảm thấy không thể tiếp tục bỏ qua việc T.O.P cùng công ty quản lý TOPSPOT PICTURES thiếu sự quan tâm, né tránh và thiếu tương tác với người hâm mộ.

T.O.P vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực sau khi công khai hẹn hò Nana. Ảnh: X

T.O.P sinh năm 1987, debut vào năm 2006 cùng BIGBANG và nhanh chóng trở thành một trong những rapper được yêu thích nhất Kpop. Ngay từ khi ra mắt, T.O.P đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài lãng tử, đôi mắt sắc lạnh và khí chất "bad boy" đầy cuốn hút, khác biệt so với số đông. Anh sở hữu gương mặt nam tính, chiều cao lý tưởng và phong cách thời trang ấn tượng, khiến anh trở thành một "visual" độc đáo, mang vẻ đẹp rất riêng trong dàn idol Kpop.

Giọng rap trầm khàn, cách xử lý flow đặc biệt và khả năng viết lời sâu sắc đã tạo nên "thương hiệu" T.O.P. Anh không chỉ rap mà còn mang đến những câu chuyện, những cảm xúc riêng biệt trong từng câu từ, từng đoạn flow, khiến người nghe chìm đắm trong không gian âm nhạc của anh.

T.O.P còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành công đáng kể, cho thấy một tài năng đa diện. Các vai diễn trong phim truyền hình như IRIS (2009) hay điện ảnh như 71: Into the Fire (2010), giúp anh đoạt giải tân binh tại Rồng Xanh. Các phim Commitment (2013), Tazza: The Hidden Card (2014) đều nhận được đánh giá cao, khẳng định tiềm năng diễn xuất vượt trội. Anh từng là biểu tượng của sự cool ngầu, bí ẩn và đầy nghệ sĩ.

T.O.P từng là chàng rapper ai cũng mê trong BIGBANG. Ảnh: X

Vào năm 2017, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, một tin tức như sét đánh ngang tai đã giáng xuống, đẩy T.O.P vào vực sâu của sự nghiệp và danh dự: Anh bị buộc tội sử dụng cần sa.

T.O.P bị cáo buộc sử dụng cần sa cùng với nữ thực tập sinh Han Seo Hee vào tháng 10/2016 (trước khi nhập ngũ). Dù anh biện minh rằng mình đã sử dụng thuốc chống lo âu và không biết đó là cần sa, nhưng kết quả xét nghiệm tóc dương tính đã khẳng định việc sử dụng chất cấm. Anh bị kết án 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Đây không chỉ là một bản án pháp lý mà còn là "án tử" cho hình ảnh "nghệ sĩ kiểu mẫu" của anh trong mắt công chúng. T.O.P bị tước bỏ tư cách cảnh sát nghĩa vụ và phải chuyển sang phục vụ công ích, một hình phạt nặng nề về danh dự đối với một người Hàn Quốc.

Scandal sử dụng cần sa là "nốt trầm" trong sự nghiệp của T.O.P. Ảnh: Osen

Từ một thành viên được yêu quý, T.O.P bị gán mác là "kẻ phá vỡ BIGBANG" một cách nghiệt ngã. Scandal của anh, cùng với những bê bối sau này của Seungri, đã khiến nhóm nhạc huyền thoại bị tổn hại, để lại sự tiếc nuối và cả sự trách móc từ một bộ phận lớn người hâm mộ dành cho T.O.P. Cộng đồng V.I.P đã phải trải qua nỗi đau đớn khi chứng kiến nhóm nhạc mình yêu quý sụp đổ từ bên trong.

Năm 2022, T.O.P chính thức rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó. Anh tuyên bố thẳng thừng rằng mình đã rời khỏi BIGBANG và "không muốn làm một thần tượng nữa". Tuyên bố này đã dập tắt mọi hy vọng về một sự tái hợp trọn vẹn của BIGBANG. Điều này không chỉ gây thất vọng cho fan mà còn là một dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ nhóm. Anh quyết định theo đuổi con đường cá nhân, tập trung vào các dự án mang tính nghệ thuật và kinh doanh riêng, thoát ly khỏi định nghĩa của một idol Kpop truyền thống.

T.O.P rời nhóm sau ca khúc cuối cùng Still Life. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo