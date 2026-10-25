Tiên Tiên công khai người yêu, hé lộ chuyện sắp cưới

Tiên Tiên thoải mái chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu.

Mới đây, Tiên Tiên vừa khiến dân tình đứng ngồi không yên khi công khai khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca Say You Do chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường bên nửa kia. Tiên Tiên hài hước kể chuyện vì người yêu mà phải bứng hết cây cối trong nhà. Hóa ra, Tiên Tiên tận dụng lá cây, cành nhỏ cùng giấy bìa để tự tay cắt tỉa, làm thành một bó hoa xinh xắn tặng bạn gái.

Trong clip, bạn gái của Tiên Tiên xuất hiện với chiếc áo dài tay màu đỏ nhưng không lộ mặt. Cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khiến đoạn video càng thêm tình tứ. Món quà handmade cùng khoảnh khắc thân mật cho thấy cách Tiên Tiên thể hiện tình cảm khá giản dị, gần gũi.

Tiên Tiên công khai người yêu

Bên dưới bài đăng, một tài khoản bình luận hài hước rằng xem cưới thầm để mừng luôn. Tiên Tiên lập tức đáp lại rằng nếu có đám cưới thì nhớ đến dự, còn nhiệt tình giục đối phương đi cho bằng được. Màn tương tác lầy lội nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người thích thú trước cách Tiên Tiên thoải mái đùa về chuyện cưới xin.

Dĩ nhiên, đây mới là màn đối đáp vui vẻ trên mạng xã hội, chưa phải thông báo về kế hoạch kết hôn. Tuy vậy, với những khán giả vốn tò mò chuyện tình cảm của Tiên Tiên, động thái lần này vẫn đủ khiến dân tình bàn luận rôm rả.

Tiên Tiên hé lộ về chuyện đám cưới của mình

Trước đó, nhân dịp 20/10, Tiên Tiên cũng tranh thủ thể hiện tình cảm với bạn gái bằng một bó hoa. Trên trang cá nhân, Tiên Tiên hài hước chia sẻ rằng: "Tôi tặng người bó hoa, người tặng tôi chai nước hoa. Trên tay cầm món quà mà trong lòng thấy thật khó xử... Có ai sẵn trong giỏ hàng nhà liền kề view biển không liên hệ giúp tôi với. Tôi mún đổi nhà, không muốn đổi nước hoa. Chưa thấy ai ngửi hoa mà nhúng nguyên ngôi mặt vô bó hoa như vậy. Phong cách, thật sự phong cách".

Trong hình ảnh được chia sẻ, bạn gái Tiên Tiên xuất hiện với mái tóc dài màu nâu sẫm, cúi mặt bên bó hoa được gói giấy trắng. Dù không để lộ gương mặt, khoảnh khắc đời thường này vẫn khiến khán giả thích thú, nhất là khi Tiên Tiên còn công khai những màn tương tác tình cảm với nửa kia.

Tiên Tiên đăng ảnh bạn gái nhưng che giấu diện mạo

Tiên Tiên vốn không phải nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư. Tiên Tiên được khán giả biết đến nhiều hơn qua âm nhạc, cá tính sáng tác riêng biệt cùng những ca khúc gắn liền với một thế hệ người nghe như Say You Do, My Everything, Chắc Anh Đang,... Chính vì vậy, mỗi lần Tiên Tiên hé lộ một chi tiết về chuyện tình cảm đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Năm 2023, Tiên Tiên từng đăng tải nhiều hình ảnh nắm tay bạn gái nhưng không chia sẻ danh tính "nửa kia". Tuy nhiên sau đó, Tiên Tiên không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm.

Câu chuyện tình cảm của Tiên Tiên càng khiến khán giả nhớ lại những phát ngôn từng gây chú ý của cô tại Em Xinh Say Hi. Trong chương trình, Tiên Tiên từng hài hước chia sẻ mong muốn chiến thắng để hội người yêu cũ nếu theo dõi cũng không thấy mình thua. Câu nói nhanh chóng được bàn luận bởi cách thể hiện vừa thẳng thắn vừa có phần tinh nghịch, đúng với cá tính của Tiên Tiên.

Tiên Tiên ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước truyền thông

Ảnh: FBNV