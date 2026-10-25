Diễn viên Việt 4 đời vợ giải nghệ vì bệnh tim, nay bán đồ cũ online

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với những vai phản diện gai góc, anh phải tạm biệt phim trường vì vấn đề sức khỏe.

Gương mặt phản diện quen thuộc của màn ảnh Việt

Tùng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Anh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Dòng sông phẳng lặng, Đầm lầy bạc và Khi đàn chim trở về. Đặc biệt, nam diễn viên thường được giao những vai có tính cách phức tạp, gai góc, tạo dấu ấn nhờ lối diễn xuất mạnh mẽ và ngoại hình phù hợp với hình tượng phản diện.

Trong Người phán xử, Tùng Dương tiếp tục gây chú ý với hình ảnh nhân vật có màu sắc giang hồ. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng được hình ảnh riêng trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn tham gia viết kịch bản phim truyền hình.

Tuy nhiên, khi vẫn còn tình yêu với nghề, Tùng Dương lại phải đối mặt với vấn đề sức khỏe. Nam diễn viên mắc bệnh tim, đồng thời từng gặp những vấn đề khác như cao huyết áp và suy nhược thần kinh. Tình trạng sức khỏe khiến anh khó đáp ứng lịch quay kéo dài, cường độ cao như trước.

Từ năm 2018, Tùng Dương đã dừng hoạt động nghệ thuật. Quyết định rời xa phim trường không đồng nghĩa với việc hoàn toàn từ bỏ nghệ thuật, bởi anh chuyển sang viết kịch bản để tiếp tục gắn bó với công việc đã theo đuổi nhiều năm. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động sáng tác trong khả năng của mình.

Anh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Dòng sông phẳng lặng, Đầm lầy bạc... Ảnh: FBNV

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với những vai phản diện gai góc, anh phải tạm biệt phim trường vì vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV

Từ năm 2018, Tùng Dương đã dừng hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Bán đồ cũ trên mạng sau khi ngưng hoạt động nghệ thuật

Sau khi ngừng đóng phim, cuộc sống và công việc của Tùng Dương có nhiều thay đổi. Thay vì tham gia các dự án với lịch trình dày đặc, anh dành thời gian cho việc viết kịch bản và chăm sóc sức khỏe. Nam diễn viên cũng thử sức với việc bán hàng online trên Facebook.

Những món đồ được anh đăng bán chủ yếu là quần áo, giày dép, túi xách đã qua sử dụng. Đây là cách để Tùng Dương có thêm việc làm, đồng thời duy trì tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi lượng tương tác và đơn hàng còn hạn chế.

Nam diễn viên không xây dựng hình ảnh một người kinh doanh chuyên nghiệp mà xem việc bán đồ cũ như hoạt động bên lề trong cuộc sống hiện tại. Bên cạnh đó, anh vẫn viết kịch bản phim truyền hình, tiếp tục làm nghề theo cách phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe.

Sau khi ngừng đóng phim, cuộc sống và công việc của Tùng Dương có nhiều thay đổi. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cũng thử sức với việc bán hàng online trên Facebook. Ảnh: FBNV

Trải qua 4 cuộc hôn nhân, hiện sống bên người vợ kém 12 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thăng trầm, chuyện tình cảm của Tùng Dương cũng nhận được sự quan tâm. Nam diễn viên từng trải qua ba cuộc hôn nhân trước khi kết hôn lần thứ tư với Mai Huế, người kém anh 12 tuổi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Hà Nội vào năm 2023, với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Trong số những mối quan hệ từng được công chúng biết đến, cuộc hôn nhân giữa Tùng Dương và diễn viên Hoa Thúy từng thu hút nhiều chú ý. Cả hai có con gái chung là Thiên Nga. Sau khi chia tay, nam diễn viên vẫn giữ mối quan hệ với những người vợ cũ, cùng quan tâm đến các con.

Tùng Dương từng chia sẻ rằng khi tìm hiểu Mai Huế, anh chủ động nói rõ về hoàn cảnh riêng, những đổ vỡ trong quá khứ cũng như tình trạng sức khỏe và sự nghiệp không còn như trước. Bà xã vẫn quyết định đồng hành cùng anh. Mai Huế làm kinh doanh, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con gái riêng.

Từ một diễn viên quen mặt trên truyền hình, Tùng Dương hiện chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Dù không còn hoạt động sôi nổi như trước, anh vẫn duy trì sự gắn bó với nghệ thuật và xây dựng cuộc sống riêng bên người vợ thứ tư sau nhiều lần đổ vỡ.

Nam diễn viên từng trải qua ba cuộc hôn nhân trước khi kết hôn lần thứ tư với Mai Huế, người kém anh 12 tuổi. Ảnh: FBNV